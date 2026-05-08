એક એવું વૃક્ષ જેની ઊંચાઈ અને આયુષ્ય જાણીને તમે દંગ રહી જશો, ઘેરાવો એટલો કે બાથ ભરવા છ લોકો જોઈએ

કર્ણાટકમાં વન વિભાગ અનુસાર આ એક ખૂબ જ જૂનું વૃક્ષ છે અને તેની સુરક્ષામાં ઘણા કર્મચારીઓ તેનાત છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 8, 2026 at 3:58 PM IST

2 Min Read
ચિક્કમગલુરુ: આ એક વિશાળ વૃક્ષ છે. તે 30 મીટર ઊંચું છે એટલે કે 100 ફૂટથી પણ વધુ! આ વૃક્ષનો ઘેરાવો 5.45 મીટર છે. તે એટલું જાડું છે કે તેને ઘેરવા માટે પાંચથી છ લોકોએ હાથ પકડવાની જરૂર પડશે. વૃક્ષનું આયુષ્ય 300 વર્ષથી પણ વધુ છે.

એવું કહેવામાં કોઈ અતિશયોક્તિ નહીં હોય કે આ વૃક્ષ ભદ્રા જંગલ માટે ખાસ મહત્વ ધરાવે છે. દેશભરમાં વિવિધ પ્રજાતિઓના હજારો વૃક્ષો સદીઓથી ટકી રહ્યા છે, ત્યારે ચિક્કમગલુરુના મટ્ટોડી અભયારણ્યમાં સ્થિત આ ખાસ સાગનું વૃક્ષ ખરેખર અપવાદરૂપ છે.

આ વૃક્ષનું કદ જોઈને, તમે ચોક્કસથી એક ક્ષણ માટે દંગ રહી જશો. આ વૃક્ષને પોતાના હાથથી ઘેરી લેવા માટે પાંચથી છ લોકોની જરૂર પડે છે. આ વૃક્ષ ખરેખર ખૂબ જ વિશાળ છે. ચિકમંગલુર વન વિભાગ પણ દરરોજ તેની સંભાળ રાખે છે. તેમણે વૃક્ષની સુરક્ષા માટે તેની આસપાસ સિમેન્ટનો વંડો બનાવ્યો છે.

તેની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે, વન વિભાગના સભ્યો દિવસમાં ત્રણ કે ચાર વખત આ રસ્તા પર પેટ્રોલિંગ કરે છે. વધુમાં, મુલાકાતીઓને તેની પૃષ્ઠભૂમિ વિશે માહિતી આપવા માટે, વન વિભાગે એક નાની તકતી પર વૃક્ષનું નામ અને ઇતિહાસ લખ્યો છે.

વૃક્ષનો ઘેરાવો 5.45 મીટર છે (ETV Bharat)

પર્યાવરણ નિષ્ણાત વીરેશ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, ભદ્રા અભયારણ્યની મુખ્ય વિશેષતા તેનું સૌથી મોટું જાણીતું આ વૃક્ષ છે. રાજ્યભરના પ્રવાસીઓ ફક્ત આ ખાસ વૃક્ષની એક ઝલક જોવા માટે આ પ્રદેશની મુલાકાત લે છે. અમારા માટે, તેનું વિશેષ મહત્વ છે કારણ કે તે આપણા પોતાના જિલ્લામાં આવેલું છે. આ વિસ્તારમાં, બ્રિટિશ યુગ દરમિયાન વાવેલા વૃક્ષોનું ખાસ નિરીક્ષણ કરી શકાય છે.

આ વૃક્ષ પ્રવાસીઓ અને સંશોધકો બંને માટે ખૂબ જ રસપ્રદ છે અને તેણે ચોક્કસપણે કાયમી છાપ છોડી છે. તેના રક્ષણ માટે ખાસ સુરક્ષા પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. ભદ્રા ઝોનમાં ચાલીસથી વધુ શિકાર વિરોધી શિબિરો આવેલા છે. આ વૃક્ષને સંપૂર્ણ સુરક્ષા કવચ આપવામાં આવ્યું છે; પરિણામે, આ વિસ્તારમાં શિકાર, વૃક્ષ કાપવા અથવા આવી કોઈપણ અન્ય પ્રવૃત્તિઓ પર સખત પ્રતિબંધ છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ વૃક્ષ રિઝર્વ હોવાથી તેની સલામતી અંગે કોઈ ચિંતા નથી. વધુમાં, આ વૃક્ષને વિશેષ સુરક્ષા વ્યવસ્થા હેઠળ મૂકવામાં આવ્યું છે. વાઇલ્ડ કેર ટ્રસ્ટના પ્રમુખ મધુસુદને કહ્યું કે, "આ એક અદ્ભુત સાગનું વૃક્ષ છે - એક એવો નમૂનો જે અનેક દુષ્કાળ અને જંગલની આગ સહન કર્યા છતાં, આજે પણ અડગ અને દૃશ્યમાન છે."

"ભદ્રા અભયારણ્ય માટે આ ખૂબ જ ગર્વની વાત છે. બ્રિટિશ યુગ દરમિયાન, રેલ્વે ટ્રેકના નિર્માણ માટે મોટી સંખ્યામાં સાગના વૃક્ષો વાવવામાં આવ્યા હતા. આ ખાસ વૃક્ષ તે સમયે વાવવામાં આવ્યું હતું. તે આજ સુધી જીવંત છે." આના જવાબમાં, ભદ્ર ઝોનમાં મુથોડી વિભાગના DRFO કાદિરે ETV ભારતને જણાવ્યું, "આ વિસ્તારમાં છેલ્લા 300 વર્ષથી એક વિશાળ સાગનું વૃક્ષ અસ્તિત્વમાં છે. તે સતત રક્ષણ હેઠળ છે.

વૃક્ષની આસપાસ વાડ બનાવવામાં આવી છે. અમારા ડઝનબંધ કર્મચારીઓ ત્રણ વાહનોનો ઉપયોગ કરીને આ વિસ્તારમાં ચોવીસ કલાક પેટ્રોલિંગ કરે છે. આ ઝોનમાં કોઈપણ પ્રકારની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિની મંજૂરી નથી; ખાસ કરીને, વૃક્ષો કાપવા અને ગેરકાયદેસર શિકાર પર સખત પ્રતિબંધ છે. જો આવી કોઈ ઘટના જોવા મળે છે, તો કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે," તેમણે જણાવ્યું.

