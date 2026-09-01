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વરસાદ પર ભારે પડી બાબા કેદારના ભક્તોની આસ્થા, 14 લાખથી વધુ શ્રદ્ધાળુ કરી ચુક્યા છે દર્શન

પહાડોમાં હવામાન ભલે સતત બદલાઇ રહ્યું હોય પરંતુ બાબા કેદારના ભક્તોની આસ્થા વરસાદ પર ભારે પડી રહી છે.

કેદારનાથ ધામ
કેદારનાથ ધામ (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 1, 2026 at 12:36 PM IST

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ઉત્તરાખંડ: પહાડોમાં હવામાન ભલે સતત બદલાઇ રહ્યું હોય પરંતુ બાબા કેદારના ભક્તોની આસ્થા વરસાદ પર ભારે પડી રહી છે. ચોમાસાનો વરસાદ અને પહાડી રસ્તાના પડકાર વચ્ચે પણ કેદારનાથ ધામની યાત્રા સતત ચાલુ છે. દેશના વિવિધ ભાગોમાંથી શ્રદ્ધાળુઓ બાબા કેદારના નિવાસસ્થાન સુધી પહોંચવા માટે અસંખ્ય પડકારોનો સામનો કરી રહ્યા છે. મંદિરમાં ઉમટી રહેલી ભીડ અને મંદિર પરિસરમાં ગુંજતા "જય બાબા કેદાર"ના નારા ભક્તોની યાત્રામાં અતૂટ શ્રદ્ધાની સાક્ષી પુરે છે.

મંદિરમાં શ્રદ્ધાળુઓની સંખ્યા વધી

યાત્રા સીઝનમાં અત્યાર સુધી 14 લાખ 73 હજારથી વધુ શ્રદ્ધાળુ બાબા કેદારના દર્શન કરી ચુક્યા છે. વરસાદ છતા કેદારનાથ યાત્રા માર્ગથી લઇને ધામ સુધી શ્રદ્ધાળુઓની અવર જવર ચાલુ છે. મંદિર પરિસરમાં સવારથી જ દર્શન માટે ભક્તોની લાઇનો લાગી રહી છે. હવામાનનો પડકાર પણ શ્રદ્ધાળુઓના ઉત્સાહને ઓછો કરી શકતા નથી.

વરસાદ અને ધુમ્મસ પણ આસ્થાને રોકી શક્યા નથી

ચોમાસાની સીઝનમાં પહાડો પર વરસાદને કારણે યાત્રા માર્ગ પર કેટલાક પડકાર આવે છે, તેમ છતા શ્રદ્ધાળુઓના પગલા કેદારનાથ તરફ વધી રહ્યા છે. ક્યાક વરસાદ તો ક્યાક ધુમ્મસ અને ઠંડ વચ્ચે ભક્ત બાબાના દર્શન માટે પહોંચી રહ્યા છે. ધામ પહોંચ્યા બાદ શ્રદ્ધાળુઓમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ચોમાસાની તકલીફો પણ બાબાના દર્શનની લાલસા આગળ નાની સાબિત થઇ રહી છે. કેદારનાથ ધામમાં આ દિવસોમાં આસ્થા અને વિશ્વાસનો અદભુત સંગમ જોવા મળે છે. મંદિર પરિસરમાં દરેક તરફ શ્રદ્ધાળુ જોવા મળી રહ્યા છે. હર-હર મહાદેવ અને બાબા કેદારના જયકારાથી ધામ શિવમય બની ગયો છે.

સપ્ટેમ્બરમાં વધી શકે છે મુસાફરોની ઝડપ

ચોમાસાની સક્રિયતા ઓછી થવાની સાથે સપ્ટેમ્બરમાં હવામાન સારૂ રહેવાની આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. એવામાં યાત્રા આગામી તબક્કામાં કેદારનાથ ધામ પહોંચનારા શ્રદ્ધાળુઓની સંખ્યામાં વધારો થવાની સંભાવના છે. હવામાન સાફ રહેવા પર યાત્રા માર્ગ પર અવર જવર સારી રહેશે અને દેશભરમાંથી મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુ બાબા કેદારના દર્શન માટે પહોંચી શકે છે. યાત્રા સાથે જોડાયેલા લોકોની નજર હવે સપ્ટેમ્બર મહિના પર ટકેલી છે. હવામાન ખુલતા જ કેદારનાથ યાત્રા અને ઝડપ પકડવાની આશા છે. ખાસ કરીને સપ્ટેમ્બરમાં દેશના વિવિધ રાજ્યમાંથી આગામી દિવસોમાં શ્રદ્ધાળુઓની સંખ્યા વધી શકે છે.

કેદારનાથ ધામમાં શ્રદ્ધાળુઓની આસ્થા સતત બનેલી છે. હવામાનની પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ છતા દેશભરમાં શ્રદ્ધાળુ બાબા કેદારના દર્શન માટે પહોંચી રહ્યા છે. સપ્ટેમ્બરમાં હવામાન સારૂ રહેવા પર યાત્રિકોની સંખ્યામાં વધારો થવાની આશા છે.- વિનીત પોસ્તી, બીકેટીસી સભ્ય

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