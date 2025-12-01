ETV Bharat / bharat

'LoC પર 100થી 120 આતંકીઓ ઘુસણખોરી કરવાની રાહમાં છે': BSFએ કહ્યું- ચુસ્ત નજર રાખી રહ્યા છીએ

BSFએ કહ્યું કે, પાકિસ્તાને ઓપરેશન સિંદૂર બાદ ઘુસણખોરી માટે નવા રસ્તા અપનાવી રહ્યું છે.

BSF મુખ્યાલય ખાતે વાર્ષિક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા, અશોક યાદવ
BSF મુખ્યાલય ખાતે વાર્ષિક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા, અશોક યાદવ (ETV Bharat)
author img

By Moazum Mohammad

Published : December 1, 2025 at 7:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

શ્રીનગર: પાકિસ્તાનથી 100-120 આતંકવાદીઓ ભારતીય ક્ષેત્રમાં ઘૂસણખોરી કરવા માટે રાહ જોઈ રહ્યા છે. નિયંત્રણ રેખા પર 69 આતંકવાદી લોન્ચપેડ સક્રિય છે. બીએસએફના ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ કાશ્મીર ફ્રન્ટીયર અશોક યાદવે જણાવ્યું હતું કે, "અમારી પાસે ગુપ્ત માહિતી છે કે કેટલાક લોન્ચપેડ આગળના વિસ્તારોમાંથી બીએસએફ અથવા ભારતીય સેનાની ફાયરિંગ રેન્જ સિવાયના વિસ્તારોમાં ગયા છે. જોકે, અમે તેમના પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છીએ."

બીએસએફનું કાશ્મીર ફ્રન્ટીયર સેના સાથે મળીને ખીણમાં 343 કિલોમીટર લાંબી નિયંત્રણ રેખા પર નજર રાખી રહ્યું છે. તે અંતરિયાળ વિસ્તારમાં કેટલાક મહત્વપૂર્ણ સ્થાપનોનું પણ રક્ષણ કરી રહ્યું છે. યાદવે કહ્યું કે, ઓપરેશન સિંદૂર ચાલુ છે અને જો પાકિસ્તાન તરફથી કોઈ દુ:સાહસ થાય તો તેઓ યોગ્ય જવાબ આપવા માટે તૈયાર છે.

યાદવે કહ્યું, "આ વર્ષે, ઓપરેશન સિંદૂર પહેલા બે અને પછી બે ઘૂસણખોરીના પ્રયાસો થયા હતા. 13 આતંકવાદીઓએ ઘૂસણખોરીનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ આઠ માર્યા ગયા હતા અને પાંચને પાછળ ધકેલી દેવામાં આવ્યા હતા." તેમણે જણાવ્યું હતું કે 22 સંયુક્ત કામગીરીમાં તેમણે AK-47 રાઇફલ્સ, MP-5 રાઇફલ્સ, પિસ્તોલ, હેન્ડ ગ્રેનેડ, UBGL, UBGL ગ્રેનેડ, ચાઇનીઝ ગ્રેનેડ, MGL અને વિવિધ કેલિબરના દારૂગોળા સહિત મોટી માત્રામાં દારૂગોળો જપ્ત કર્યો છે.

BSF મુખ્યાલય ખાતે વાર્ષિક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા, અશોક યાદવે જણાવ્યું હતું કે, "ફોર્સની BHUMI પહેલ ભારતીય સ્ટાર્ટઅપ્સ તરફથી નવીનતાનો લાભ લઈને ડ્રોન શોધવા અને નાશ કરવા, ટનલ ઓળખવા અને અન્ય સંદેશાવ્યવહાર પ્રણાલીઓ જેવા પડકારોનો સામનો કરવા તરફ એક પગલું છે. વધુમાં, NIELIT ભાગીદારી જેવી ડિજિટલ પહેલ અધિકારીઓ અને જવાનોને સાયબર ધમકીઓનો સામનો કરવા માટે તાલીમ આપવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે."

બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ (BSF) ના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, બદલાતા વૈશ્વિક યુદ્ધ અને દેશની સરહદો પર વધતા ખતરાના પ્રતિભાવમાં ભારતના સુરક્ષા ક્ષેત્રમાં મોટો પરિવર્તન આવ્યો છે. બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ (BSF) એ કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તા દ્વારા સંચાલિત નવી તકનીકોનો સમાવેશ કરીને ફોર્સની આક્રમક અને રક્ષણાત્મક માનવરહિત હવાઈ ક્ષમતાઓનું નિર્માણ કર્યું છે.

BSFના ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ કાશ્મીર ફ્રન્ટીયર્સ અશોક યાદવે જણાવ્યું હતું કે, "BSFએ તાજેતરમાં ગ્વાલિયર સ્થિત BSF એકેડેમી ખાતે BSF ડ્રોન વોરફેર સ્કૂલ ખોલી છે, જેથી ફોર્સની આક્રમક અને રક્ષણાત્મક માનવરહિત હવાઈ ક્ષમતાઓમાં સુધારો થાય. આ (ડ્રોન) સ્કૂલ અધિકારીઓ અને સૈનિકોને ડ્રોન ડિઝાઇન, તેમના શસ્ત્રીકરણ, જામિંગ સિસ્ટમ્સ, AI અને આધુનિક યુદ્ધ તકનીકો પર તાલીમ આપી રહી છે."

યાદવે કહ્યું કે ડ્રોન અને એન્ટી-ડ્રોન ટેકનોલોજી પર તાલીમ અને સંશોધન માટે દિલ્હી અને અમૃતસરમાં નવી ડ્રોન ફોરેન્સિક પ્રયોગશાળાઓ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. આ પગલું એવા સમયે લેવામાં આવ્યું છે જ્યારે પાકિસ્તાન જમ્મુ અને કાશ્મીર અને પંજાબમાં સરહદ પર હથિયાર છોડવા અને જાસૂસી માટે ડ્રોનનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે. BSF IGના જણાવ્યા અનુસાર, BSF પેરા જમ્પિંગ કોર્સ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય પર્વતીય અને જંગલી વિસ્તારોમાં વિશેષ કામગીરી માટે અધિકારીઓ અને સૈનિકોને તાલીમ આપવાનો છે.

યાદવે "આતંકવાદીઓની ચોરીછુપી ભરતી" ને એક પડકાર તરીકે ગણાવી હતી, જે તાજેતરમાં ડોકટરો સાથે સંકળાયેલા આતંકવાદી મોડ્યુલનો પર્દાફાશ થયો હતો, જેમ કે નવી દિલ્હી વિસ્ફોટો કરનાર. તેમણે કહ્યું, "આપણે જેમની ચોરીછુપી ભરતી કરવામાં આવી રહી છે તેમને ઓળખવા પડશે અને આવા મોડ્યુલને દૂર કરવા માટે બધી એજન્સીઓએ સાથે મળીને કામ કરવું પડશે."

આ પણ વાંચો:

  1. 'મારા બાળકની માતા હાફ ઇન્ડિયન, પુત્રનું નામ પણ ભારતીય વૈજ્ઞાનિકના નામ પર રાખ્યું'- એલન મસ્ક
  2. યુવતીએ પ્રેમીના મૃતદેહ સાથે લગ્ન કર્યા, પ્રેમીની હત્યા કરનારા પિતા-ભાઈઓ માટે ફાંસીની સજાની માંગી

TAGGED:

INDIA FRONTIER SECURITY
BSF INDUCTS NEW TECHNOLOGY
BORDER SECURITY FORCES
BSF INDUCTS NEW TECHNOLOGY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.