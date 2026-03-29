છેલ્લા એક દાયકામાં 10 હજારથી વધુ નક્સલીઓએ કર્યું આત્મ સમર્પણ: અધિકારી

2014થી 2026ની શરૂઆત સુધી માઓવાદીઓ દ્વારા કરાયેલ આત્મસમર્પણના આંકડા રજૂ કરાયા

By PTI

Published : March 29, 2026 at 4:48 PM IST

Updated : March 29, 2026 at 5:03 PM IST

નવી દિલ્હી: સુરક્ષા દળોના દબાણ અને પુનર્વસન યોજનાઓના અમલીકરણથી પ્રેરાઈને, છેલ્લા દાયકામાં 10,000 થી વધુ માઓવાદીઓએ પોતાના શસ્ત્રો છોડી દીધા છે, અને નક્સલીઓના ટોચના નેતૃત્વનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે. અધિકારીઓએ આ માહિતી આપી.

કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે દેશમાંથી નક્સલવાદને નાબૂદ કરવા માટે 31 માર્ચની સમયમર્યાદા નક્કી કરી છે. 2025 માં, 2,300 માઓવાદીઓએ આત્મસમર્પણ કર્યું, અને 2026 ના પ્રથમ ત્રણ મહિનામાં, 630 થી વધુ નક્સલીઓએ તેમનો સશસ્ત્ર બળવો ચાલુ રાખવાને બદલે મુખ્ય પ્રવાહમાં પાછા ફરવાનું પસંદ કર્યું.

આ આંકડા 2014 થી 2026ની શરૂઆત સુધીના સમયગાળામાં માઓવાદીઓના આત્મસમર્પણ સાથે સંબંધિત છે. આ સંદર્ભમાં, એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે સરકારે નક્સલવાદ સામે એક સંકલિત, બહુપક્ષીય અને નિર્ણાયક વ્યૂહરચના અપનાવી છે - જે અગાઉની સરકારો દ્વારા લેવામાં આવેલા ખંડિત અભિગમથી અલગ છે.

અધિકારીના મતે, આ વ્યૂહરચનાનું એક ઉદાહરણ 'રેડ કોરિડોર' ની અંદર રસ્તાઓનું નિર્માણ છે. આ 'રેડ કોરિડોર' એક સમયે 'પશુપતિ' થી તિરુપતિ સુધી ફેલાયેલો હતો, જે બિહાર, છત્તીસગઢ, ઝારખંડ, ઓડિશા, મહારાષ્ટ્ર અને આંધ્રપ્રદેશના ભાગોમાંથી પસાર થતો હતો. અગાઉ, આ 'રેડ કોરિડોર'માં કોન્ટ્રાક્ટરો કામ કરવાની ના પાડી દેતા હતા.

કેન્દ્રએ 'પીપલ્સ લિબરેશન ગેરિલા આર્મી' (PLGA) ના પ્રભાવ હેઠળના વિસ્તારોમાં રસ્તા બનાવવાનું કામ બોર્ડર રોડ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન (BRO) ને સોંપ્યું હતું; આ પહેલમાં આ નક્સલીઓના ગઢમાં પાંચ મુખ્ય રસ્તાઓ અને છ મહત્વપૂર્ણ પુલનું નિર્માણ શામેલ છે.

અધિકારીઓએ અહેવાલ આપ્યો છે કે CPI (માઓવાદી) ના પ્રભાવ હેઠળના વિસ્તારોમાં 15,000 કિલોમીટરથી વધુ રસ્તાઓ બનાવવામાં આવ્યા છે, જેમાં 12,250 કિલોમીટર રસ્તાઓ ખાસ કરીને છેલ્લા 10 વર્ષમાં પૂર્ણ થયા છે.

તેઓએ વધુમાં નોંધ્યું છે કે 2014માં આ પ્રદેશોમાં ફક્ત 66 પોલીસ સ્ટેશન હતા, પરંતુ છેલ્લા દાયકામાં 586 નવા પોલીસ સ્ટેશનો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, આ પોલીસ સ્ટેશનો એવા વિસ્તારોમાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા હતા જ્યાં માઓવાદીઓનું વર્ચસ્વ હતું - એક સમયે "સૌથી ગંભીર આંતરિક સુરક્ષા પડકાર" માનવામાં આવતા હતા.

વધુમાં, છેલ્લા એક વર્ષમાં, 361 નવા સુરક્ષા કેમ્પ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે અને ઝુંબેશને મજબૂત બનાવવા માટે, 68 હેલિપેડ બનાવવામાં આવ્યા છે જ્યાં રાત્રે પણ હેલિકૉપ્ટર લેન્ડ થઈ શકે છે.

પરિણામે, 2013માં 76 જિલ્લાઓના 330 પોલીસ સ્ટેશનોમાં નક્સલવાદી ઘટનાઓ નોંધાઈ હતી, પરંતુ જૂન 2025 સુધીમાં તે ઘટીને 22 જિલ્લાઓના ફક્ત 52 પોલીસ સ્ટેશનો સુધી સીમિત થઈ ગઈ.

અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, જે વિસ્તારોમાં શાસન નબળું હતું અને માઓવાદીઓએ પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપિત કર્યું હતું, ત્યાં સરકારી યોજનાઓના લાભો હવે સામાન્ય લોકો સુધી પહોંચવા લાગ્યા છે. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ, મંજૂર મકાનોની સંખ્યા માર્ચ 2024 માં 92,847 થી વધીને ઓક્ટોબર 2025 માં 2,54,045 થઈ ગઈ.

આ જ સમયગાળા દરમિયાન, આધાર નોંધણી પણ 23.50 લાખથી વધીને 24.85 લાખ થઈ ગઈ અને 19.77 લાખની સરખામણીએ 21.44 લાખ આયુષ્માન કાર્ડ ઈશ્યુ કરવામાં આવ્યા.

માઓવાદના સામાજિક-આર્થિક મૂળ કારણોને નાબૂદ કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે, સરકારે શિક્ષણ અને માળખાગત સુવિધાઓમાં નોંધપાત્ર રોકાણ કર્યું છે.

અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, છેલ્લા 10 વર્ષોમાં, 250 થી વધુ એકલવ્ય શાળાઓને મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જેમાંથી 179 હાલમાં કાર્યરત છે અને 11 કેન્દ્રીય વિદ્યાલય (કેન્દ્રીય શાળાઓ) સાથે છ નવોદય શાળાઓ પણ ખોલવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો:

