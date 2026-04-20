જમ્મુ કાશ્મીરમાં ભીષણ દુર્ઘટના, ઉધમપુરમાં મુસાફરો ભરેલી બસ ખીણમાં ખાબકતાં 15 લોકોના મોત

જમ્મુ કાશ્મીરના ઉધમપુરમાં ભીષણ રોડ અકસ્માત થયો હતો. મુસાફરો ભરેલી બસ ખીણમાં ખાબકતાં 15 લોકોના મોત થયા છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 20, 2026 at 11:28 AM IST

જમ્મુ: જમ્મુ અને કાશ્મીરના ઉધમપુરમાંમાં એક મુસાફરો ભરેલી બસ ખીણમાં ખાબકતાં 15 લોકોના મોત થયા છે જ્યારે અન્ય કેટલાક ઘાયલ થયા છે. પોલીસ અધિકારીએ આ માહિતી આપી હતી.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, સવારે 10 વાગ્યાની આસપાસ રામનગર વિસ્તારના કાર્ગોટ ગામ નજીક વળાંક લેતી વખતે બસ ડુંગરાળ રસ્તા પર અકસ્માતનો ભોગ બની હતી.રેસક્યૂ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે બસ એક દૂરના ગામથી ઉધમપુર જતી હતી ત્યારે આ અકસ્માત થયો હતો. જોકે, આ ઘટના વિશે હજુ વધારે માહિતી મળી નથી.

ભારતના એટોમિક ઊર્જા વિભાગના રાજ્યમંત્રી, જીતેન્દ્ર સિંહે ઉધમપુરના જિલ્લા કલેક્ટર (DC) મિંગા શેરપા સાથે વાત કરી હતી અને ખાતરી આપી હતી કે શક્ય તેટલી બધી સહાય પુરી પાડવામાં આવશે.

X પર એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં જીતેન્દ્ર સિંહે કહ્યું, "રામનગરથી ઉધમપુર જતા રસ્તા પર કાનોટ ગામમાં પેસેન્જર બસના અકસ્માત વિશે જાણ્યા બાદ, મેં હમણાં જ ઉધમપુરના કલેક્ટર મિંગા શેરપા સાથે વાત કરી છે."

વધુમાં તેમણે કહ્યું, "બચાવ કામગીરી તાત્કાલિક હાથ ધરવામાં આવી છે. ભારે જાનહાનિની અપેક્ષા છે. શક્ય તેટલી બધી સહાય પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે.ગંભીર રીતે ઘાયલોને એરલિફ્ટ કરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. હું સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર તેમજ રાજિન્દર શર્માના નેતૃત્ત્વ હેઠળની અમારી સ્થાનિક કાર્યકર્તા ટીમ સાથે સતત સંપર્કમાં છું."

જમ્મુ અને કાશ્મીરના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર મનોજ સિન્હાએ જણાવ્યું હતું કે, "ઉધમપુરમાં થયેલો દુ:ખદ માર્ગ અકસ્માત હૃદયદ્રાવક છે. શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના છે. ભગવાન તેમને શક્તિ આપે. ઘાયલોના ઝડપથી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરું છું. મેં જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, પોલીસ, SDRF અને આરોગ્ય વિભાગને અસરગ્રસ્તોને શક્ય તેટલી બધી સહાય પૂરી પાડવા નિર્દેશ આપ્યો છે."

