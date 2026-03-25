ચારધામ યાત્રા 19 એપ્રિલથી થશે શરૂ, 10 લાખ નોંધણીઓ થઈ પૂર્ણ
સીએમ ધામી વ્યવસ્થા અંગે સમીક્ષા બેઠક કરશે, તેઓ પોતે ચારધામની મુલાકાત લઈ શકે છે.
Published : March 25, 2026 at 2:59 PM IST
દેહરાદૂન : ઉત્તરાખંડની ચારધામ યાત્રા 19 એપ્રિલે ગંગોત્રી અને યમુનોત્રી મંદિરોના દરવાજા ખોલવાની સાથે શરૂ થશે. ચારધામ યાત્રામાં જતા યાત્રાળુઓને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે તે માટે વ્યવસ્થાઓને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવી રહ્યું છે. મુખ્યમંત્રી ધામીએ જણાવ્યું હતું કે ચારધામ યાત્રા માટે 10 લાખ લોકોએ નોંધણી કરાવી લીધી છે. સરકાર દરેક યાત્રાળુને દર્શનની સુવિધા પૂરી પાડશે.
ચારધામ યાત્રાની તૈયારીઓ
મુખ્યમંત્રી ધામીએ જણાવ્યું હતું કે યાત્રા સરળ, સલામત અને વ્યવસ્થિત રીતે પૂર્ણ થાય તે માટે રસ્તાઓને મજબૂત બનાવવા, માળખાગત સુવિધાઓ વિકસાવવા, દર્શન વ્યવસ્થા, સુરક્ષા વ્યવસ્થાપન અને પરિવહન પર વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે. તેમણે અધિકારીઓને યાત્રા માર્ગો પર પીવાનું પાણી, શૌચાલય, આરોગ્ય સેવાઓ અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થાપન જેવી તમામ મૂળભૂત સુવિધાઓ પૂરી પાડવા નિર્દેશ આપ્યો.
ચારધામ યાત્રા 19 એપ્રિલથી શરૂ થશે
મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીએ જણાવ્યું કે ઉત્તરાખંડ ચારધામ યાત્રા રાજ્ય માટે એક મહત્વપૂર્ણ પ્રસંગ છે. આ સમય દરમિયાન, ઉત્તરાખંડના લોકો દેશ અને દુનિયાભરના યાત્રાળુઓનું સ્વાગત કરે છે અને તેમના માટે વ્યવસ્થા કરે છે. ચારધામ યાત્રા 19 એપ્રિલથી શરૂ થાય છે. ચારધામ યાત્રાની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે તેથી, રસ્તાઓ અને અન્ય માળખાગત સુવિધાઓમાં સુધારો કરવા પર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે. વધુમાં, રહેઠાણ, સુરક્ષા, દર્શન વ્યવસ્થા અને પરિવહનમાં સુધારો કરવા પર ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે.
સીએમ ધામીએ જણાવ્યું કે 10 લાખ લોકોએ નોંધણી કરાવી છે
સીએમ ધામીએ જણાવ્યું કે ગયા વર્ષે આપત્તિને કારણે ચારધામ યાત્રા લગભગ દોઢ મહિના સુધી ખોરવાઈ હતી. તેમ છતાં, 51 લાખથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓએ ચારધામની મુલાકાત લીધી હતી. આ વર્ષે ચારધામ યાત્રા માટે અત્યાર સુધીમાં 10 લાખ લોકોએ નોંધણી કરાવી છે. રાજ્ય સરકાર ઉત્તરાખંડની મુલાકાત લેતા યાત્રાળુઓ અને શ્રદ્ધાળુઓને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે તે માટે પ્રયાસ કરી રહી છે. રાજ્યની વિવિધ ભૌગોલિક પરિસ્થિતિઓ હોવા છતાં, રાજ્ય સરકાર યાત્રાળુઓ માટે સલામત યાત્રા સુનિશ્ચિત કરવાનું ચાલુ રાખશે.
મુખ્યમંત્રી ધામી ચારધામ યાત્રાની તૈયારીઓ અંગે સમીક્ષા બેઠક કરશે
મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે ઉત્તરાખંડમાં દર્શન માટે આવતા તમામ યાત્રાળુઓ ચારધામની મુલાકાત લઈ શકે તે સુનિશ્ચિત કરવાની જવાબદારી રાજ્ય સરકારની છે. રાજ્ય સરકાર ખાતરી કરશે કે દરેક યાત્રાળુ દર્શન કરી શકે. વધુમાં, આપત્તિની પરિસ્થિતિ અને સંજોગોને આધારે, વહીવટ સમયાંતરે માહિતી મોકલશે અને આ યાત્રા અંગે જરૂરી માર્ગદર્શિકા પ્રદાન કરશે. સામાન્ય યાત્રા પર કોઈ મર્યાદા નથી. તેથી, આવનારા બધા લોકો માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે.
મુખ્યમંત્રી ધામીએ જણાવ્યું હતું કે ગઢવાલ મંડળ વિકાસ નિગમના ગેસ્ટ હાઉસમાં યાત્રાળુઓ દ્વારા 5 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું બુકિંગ કરવામાં આવ્યું છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે ચારધામ યાત્રા શરૂ થાય તે પહેલાં, તેઓ વ્યવસ્થા અંગે એક બેઠક કરશે, અને યાત્રાળુઓ દર્શન માટે પણ મુલાકાત લઈ શકશે.
