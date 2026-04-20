ભારતમાં 10 કરોડથી વધુ લોકોને ડાયાબિટીસ છે; જાણો કયું રાજ્ય ડાયાબિટીસથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત

ભારતમાં ડાયાબિટીસ મહામારી બની રહી છે. ક્યા રાજ્યમાં ડાયાબિટીસના દર્દીઓની સંખ્યા સૌથી વધારે છે જાણીયે...

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 20, 2026 at 2:27 PM IST

સ્નેહા ભારતી

ડાયાબિટીસ કોઇપણ ઉંમરે થઇ શકે છે. આજકાલ, વ્યસ્ત લાઇફસ્ટાઇલ, ખરાબ ખાવાની આદતો અને એક્સરસાઇઝના અભાવને કારણે, ડાયાબિટીસથી પીડિત લોકોની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે ડાયાબિટીસને કંટ્રોલ કરવા માટે યોગ્ય ભોજન ણુ જરૂરી છે. કેટલાક લોકો સ્થૂળતા, વજનમાં વધારો અથવા વધુ પડતા તણાવને કારણે આ બીમારીનો શિકાર બને છે. એક વખત ડાયાબિટીસ થવા પર વ્યક્તિએ જીવનભર તેની સાથે જીવવું પડે છે. આ એક જેનેટિક બીમારી છે જે સમયની સાથે વધુ ખરાબ થાય છે.

ભારતમાં, ડાયાબિટીસની સમસ્યા હવે એક મહામારી બની ગઈ છે. ભારતને ઘણીવાર 'વિશ્વની ડાયાબિટીસ રાજધાની' કહેવામાં આવે છે. આ સમાચારમાં જાણીયે કે ભારતના ક્યા રાજ્યમાં ડાયાબિટીસના સૌથી વધુ દર્દી છે અને તેની પાછળનું કારણ શું છે.

ભારતના કયા રાજ્યમાં ડાયાબિટીસના દર્દીઓની સંખ્યા સૌથી વધુ છે?

ધ લેન્સેટ ડાયાબિટીસ એન્ડ એન્ડોક્રિનોલોજી (જૂન 2023)માં પ્રકાશિત ICMR-INDIAB દ્વારા કરવામાં આવેલા વિગતવાર અભ્યાસ મુજબ, ભારતમાં 10 કરોડ કરતા વધુ લોકો ડાયાબિટીસથી પીડાય છે, અને સૌથી વધુ ડાયાબિટીસ રેટ ધરાવતું રાજ્ય ગોવા છે, જ્યાં 26.4 ટકાથી વધુ વસ્તી આ રોગથી પ્રભાવિત છે. ઉચ્ચ દર ધરાવતા અન્ય રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં પુડુચેરી, તમિલનાડુ, કેરળ, પંજાબ અને ચંદીગઢનો સમાવેશ થાય છે. 2025નું બીજું વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે તમિલનાડુમાં ડાયાબિટીસ માટે સૌથી વધુ વય-માનક પ્રચલન દર (ASPR) છે, ત્યારબાદ ગોવા અને કર્ણાટકનો નંબર આવે છે. નેશનલ મેડિકલ જર્નલ ઓફ ઈન્ડિયા 2023-2025ના અહેવાલ મુજબ, સૌથી ઓછો ડાયાબિટીસ દર ધરાવતું રાજ્ય ઉત્તર પ્રદેશ (4.8 ટકા) છે.

ડૉક્ટરો આ મુદ્દે શું કહે છે?

SPARSH હૉસ્પિટલ,યશવંતપુર, બેંગ્લોરના ઇન્ટરનલ મેડિસિન અને ડાયાબિટોલોજીના કન્સલ્ટન્ટ ડૉ. અશોક એમ.એનનું કહેવું છે કે, ગોવામાં ડાયાબિટીસનો દર સૌથી વધુ છે, જે લાઇફસ્ટાઇલ, ભોજનની ટેવ અને વસ્તી વિષયક બાબતોને લગતા વિવિધ ફેક્ટર્સની અસર બતાવે છે. ઘણી વધારે શહેરી વસ્તી, બેઠાડુ જીવનશૈલી અને કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ, ખાંડ અને આલ્હોહોલથી ભરપૂર આહાર આ તમામ વધતી સમસ્યાનું કારણ છે. આ સિવાય, ગોવામાં સારૂ સ્ક્રીનીંગ અને હેલ્થ વિશે જાગૃતિ જેવા કારણ પણ બીજા વિસ્તારના મુકાબલે ડાયાબિટીસના નિદાનના ઊંચા દરનું કારણ હોઇ શકે છે.

ડૉ. અશોક એમ. એન. વધુમાં કહ્યું કે, કેરળ, તમિલનાડુ, દિલ્હી અને પંજાબ જેવા કેટલાક રાજ્યોમાં પણ ડાયાબિટીસમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. આ વિસ્તારમાં શહેરીકરણ, ઓછી શારીરિક પ્રવૃત્તિ અને વધતી જતી સ્થૂળતા જેવા જોખમી પરિબળો પણ છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, તણાવ, અનિયમિત ઊંઘ અને આનુવંશિક વલણ આ જોખમને વધારે છે. બીજી મુખ્ય ચિંતા યુવાનોમાં ડાયાબિટીસની વધતી જતી ઘટનાઓ છે, જે મુખ્યત્વે નાનપણથી જ બિનઆરોગ્યપ્રદ જીવનશૈલી અને ખરાબ ખાવાની આદતોને અપનાવવાનું છે. સૌથી મોટો પડકાર એ છે કે ડાયાબિટીસની ઘણીવાર તેના પ્રારંભિક તબક્કામાં જ ખબર પડતી નથી. આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા માટે, નિવારક આરોગ્ય સંભાળ પર ભાર મૂકવો જરૂરી છે, જેમાં નિયમિત તપાસ, સ્વસ્થ ખાવાની આદતો વિશે જાગૃતિ, ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ અને સમયસર તબીબી હસ્તક્ષેપ સામેલ છે. જોકે, કોઇ વિસ્તારનું ભૌગોલિક સ્થાન પણ ડાયાબિટીસના વ્યાપને પ્રભાવિત કરી શકે છે પરંતુ લાઇફસ્ટાઇલ જ સૌથી મહત્ત્વનું ફેક્ટર બનેલું છે.

નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હેલ્થ (.gov) અનુસાર, ગોવા અને દક્ષિણ રાજ્યોમાં ડાયાબિટીસના ઊંચા રેટ માટે ખરાબ લાઇફસ્ટાઇલ, પર્યાવરણીય પરિબળો અને સામાજિક-આર્થિક પરિબળોના સંયોજનને જવાબદાર માને છે જેમાં સામેલ છે...

સ્થૂળતાનો ઊંચો દર: ભારતમાં ડાયાબિટીસનું સૌથી સામાન્ય કારણ સ્થૂળતા છે. નેચર જર્નલમાં પ્રકાશિત ICMR-INDIABના અભ્યાસથી ખબર પડે છે કે ડાયાબિટીસનું પ્રમાણ વધુ હોય તેવા વિસ્તારોમાં પેટ અને સામાન્ય સ્થૂળતાનો દર પણ વધુ હોય છે. આ એવા ફેક્ટર્સ છે જેનો ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસ સાથે ઊંડો સંબંધ હોય છે.

લાઇફસ્ટાઇલમાં બદલાવ અથવા શહેરીકરણ: ગોવા અને તમિલનાડુ જેવા રાજ્ય ખૂબ જ શહેરીકરણ પામ્યા છે, જેના કારણે લોકોની લાઇફસ્ટાઇલ નિષ્ક્રિયતામાં વધારો થયો છે,શારીરિક પ્રવૃતિ પણ ઓછી થઇ છે અને હાઇ કેલરીવાળા, પ્રોસેસ્ડ ભોજનનું સેવન પણ વધ્યુ છે.

ખાવા-પીવાની ટેવ: ખાવા-પીવાની આદતમાં બદલાવ (ખાસ કરીને રિફાઇન્ડ કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ અને ખાંડનો વધુ ઉપયોગ) મેટાબોલિક સિન્ડ્રોમની વધતી જતી ઘટનાઓનું મુખ્ય કારણ છે. આ સિન્ડ્રોમ વિવિધ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનો એક સમૂહ છે જે એક સાથે મળીને ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસ, હૃદય રોગ અને સ્ટ્રોકનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે.

જેનેટિક સંવેદનશીલતા: ઘણા અભ્યાસો દર્શાવે છે કે અન્ય વસ્તીની તુલનામાં, ભારતીયોમાં સામાન્ય રીતે ડાયાબિટીસ થવાની જેનેટિક પ્રવૃતિ વધારે હોય છે, સાથે જ તેમાં ઇન્સ્યુલિન પ્રતિકારનું લેવલ પણ વધારે હોય છે.

આર્થિક રીતે વિકસિત રાજ્યોમાં, નોન કોમ્યુનિકલ ડિસીસ (NCDs) (જેમ કે ડાયાબિટીસ અને હાઇ બ્લડ પ્રેશર)ના રેટમાં બદલાયેલી લાઇફસ્ટાઇલને કારણે વધારો જોવા મળે છે. પરિણામે, કેરળ અને તમિલનાડુ જેવા રાજ્યોમાં આ આંકડા ખાસ કરીને ઊંચા છે. આ વિસ્તારોમાં સામાન્ય રીતે વધુ સારી આરોગ્ય સંભાળ માળખાગત સુવિધાઓ અને જાહેર જાગૃતિનું સ્તર ઊંચું હોય છે. પરિણામે, ઓછી આવક ધરાવતા અને ઓછા શહેરીકૃત રાજ્યોની તુલનામાં વધુ સંખ્યામાં કેસ શોધી કાઢવામાં આવે છે અને તેનો રિપોર્ટ કરવામાં આવે છે.

ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ આ ભોજન ટાળવું જોઇએ?

ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ મીઠાનું સેવન મર્યાદિત રાખવું જોઇએ. નોન-વેજ, ડેરી પ્રોડક્ટ્સ, આઇસક્રીમ, નારિયેળનું તેલ અને ચિકનમાં ચરબીનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. જો તમને ડાયાબિટીસ હોય તો તમારે ફાસ્ટ ફૂડ અને તળેલુ ભોજન ટાળવું જોઇએ. તમારે નાશ્તામાં ઉપમા, બોંડા, વડા કે પુરી ન ખાવી જોઇએ. ડૉ. શ્રદ્ધેય કટિયારે પોતાના ટ્વિટર (X) હેન્ડલ પર ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે 31 સૌથી ખરાબ વસ્તુની એક યાદી શેર કરી છે, જે આ પ્રકારે છે...

આટા અથવા મેદોબાફેલા બટાકા ઓછા ફેટ ધરાવતી મીઠાઇ
બિસ્કુટઅનાનસસ્કિમ્ડ દૂધ
રસ્કતળબુચપ્રોટીન બાર
મેરી બિસ્કુટમધકેરી
દળેલા ઘઉંસોજી ઈડલી/ચીલામમરા
સાબુ દાણાબેસન ચીલાચપાતી
ઓટ્સપાસ્તાપપૈયુ
ઓટ્સ દૂધનૂડલ્સચોકલેટ
બ્રેડ (કોઇ પણ રીતની)ફ્રેન્ચ ફ્રાઇઝફ્લેવર્ડ દહી
કેળાબટાકાની ચિપ્સકેક અને કુકીજ
અરબી (Taro)

ડાયાબિટીસ અને બ્લડ સુગર વચ્ચેનું અંતર સમજો

મોટાભાગના લોકો ડાયાબિટીસ અને બ્લડ સુગરને એક જ વસ્તુ માની લે છે પરંતુ આ બન્નેમાં ઘણુ અંતર છે. બ્લડ સુગરનો અર્થ છે લોહીમાં ગ્લૂકોઝનું લેવલ, જે આપણા ખાવા-પીવાની આદતોના આધારે વધઘટ થાય છે. બીજી તરફ, ડાયાબિટીસ ત્યારે થાય છે જ્યારે શરીર ઇન્સ્યુલિન ઉત્પન કરવાનું બંધ કરે છે અથવા જ્યારે ઇન્સ્યુલિન યોગ્ય રીતે કામ કરતું નથી. ઇન્સ્યુલિન એક હોર્મોન છે જે શરીરને બ્લડ સુગર (ગ્લૂકોઝ)ને કોષો સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરે છે જેનાથી તેને એનર્જી મળે છે. જ્યારે ઇન્સ્યુલિન યોગ્ય રીતે કામ કરતું નથી, ત્યારે બ્લડ સુગરનું લેવલ વધી જાય છે જેનાથી ડાયાબિટીસ થાય છે. ડાયાબિટીસના કિસ્સામાં 200 mg/dLથી વધુ બ્લડ સુગરનું લેવલ ગંભીર માનવામાં આવે છે. 200 mg/dLથી ઉપરનું લેવલ હાઇ બ્લડ સુગર અથવા હાઇપરગ્લાયકેમિઆનો સંકેત આપે છે.

MedlinePlus.gov પર આપવામાં આવેલી જાણકારી અનુસાર, ઉંમર પ્રમાણે નોર્મલ બ્લડ સુગર લેવલને આ ચાર્ટના માધ્યમથી જાણો

આ ધ્યાન રાખવું મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે સામાન્ય બ્લડ સુગર લેવલ કોઇ વ્યક્તિની ઉંમર અથવા શારીરિક સ્થિતિના આધાર પર અલગ-અલગ હોય છે. આ લેવલને સમજવાથી તમને નક્કી કરવામાં મદદ મળી શકે કે તમારૂં ગ્લુકોઝ લેવલ સ્વસ્થ્ય છે કે નથી. અહીં, ઉંમર પ્રમાણે સામાન્ય ઉપવાસ અને રેન્ડમ બ્લડ સુગર લેવલ વિશે જાણો...

ઉંમર

ફાસ્ટિંગ બ્લડ સુગર લેવલ

(mg/dL)

રેન્ડમ બ્લડ સુગર લેવલ (mg/dL)મહત્ત્વપૂર્ણ વાતો
શિશુ અથવા નાનું બાળક (0-3 વર્ષ)60-11060-180

બ્લડ સુગર લેવલમાં વધઘટ થઈ શકે છે. ઉપવાસનું લેવલ સામાન્ય રીતે 60 થી 110 mg/dL સુધી હોય છે. ખાધા પછી, રેન્ડમ બ્લડ સુગર લેવલ થોડું વધારે હોઈ શકે છે.

બાળક (3-12 વર્ષ)70-14070-180તેનું સ્તર શિશુ કે નાના બાળક કરતા થોડું વધારે છે. તેનું નજીકથી નિરીક્ષણ કરવું મહત્ત્વપૂર્ણ છે, ખાસ કરીને જો કોઈ પરિવારમાં ડાયાબિટીસનો ઇતિહાસ હોય.
કિશોર (13-18 વર્ષ)70-14070-180કિશોરાવસ્થા દરમિયાન, હોર્મોનલ ફેરફારો ગ્લુકોઝના સ્તરને અસર કરી શકે છે. વિકાસ દરમિયાન કામચલાઉ ઇન્સ્યુલિન પ્રતિકાર વિકસી શકે છે.
પુખ્ત (19+ વર્ષ)70-13070-180

બ્લડ સુગરનું સ્તર વધુ સ્થિર રહે છે. પ્રિડાયાબિટીસ અથવા ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસ ટાળવા માટે, ઉપવાસ દરમિયાન બ્લડ સુગરનું સ્તર 130 mg/dLથી વધુ ન હોવું જોઈએ.

(ડિસ્ક્લેમર: આ વેબસાઇટ પર તમને આપવામાં આવેલી બધી સ્વાસ્થ્યની માહિતી, તબીબી સલાહ માત્ર તમારી જાણકારી માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસ, તબીબી અને સ્વાસ્થ્યના પ્રોફેશનલ સલાહના આધારે આપી રહ્યા છીએ પરંતુ તમે તેના પર અમલ કરતા પહેલા ડૉક્ટરની સલાહ જરૂર લો.)

