ઇન્ડિગો એરલાઇનના સીઈઓ પીટર એલ્બર્સે રાજીનામું આપ્યું, રાહુલ ભાટિયાએ એરલાઇનનું સંચાલન અસ્થાયી રૂપે સંભાળ્યું

3 ડિસેમ્બરથી 5 ડિસેમ્બર દરમિયાન, ઇન્ડિગોએ 2500 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરી, જેના કારણે દેશભરના 3,00,000 થી વધુ મુસાફરોને અસર થઈ.

ફાઇલ - ઇન્ડિગોના સીઇઓ પીટર એલ્બર્સ (PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 10, 2026 at 8:00 PM IST

નવી દિલ્હી: ઇન્ડિગોના સીઇઓ પીટર એલ્બર્સે મંગળવારે રાજીનામું આપ્યું છે. દેશની સૌથી મોટી એરલાઇનને નોંધપાત્ર ઓપરેશનલ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો તેના ત્રણ મહિના પછી આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે. એક્સચેન્જને આપેલી ફાઇલિંગમાં, એરલાઇને જણાવ્યું હતું કે ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશનના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર રાહુલ ભાટિયાએ એરલાઇનનું સંચાલન અસ્થાયી રૂપે સંભાળ્યું છે.

"તાત્કાલિક અસરકારક રીતે, પીટર એલ્બર્સ ઇન્ડિગોના સીઇઓ તરીકે પદ છોડશે. ડિરેક્ટર બોર્ડ પીટરને સંસ્થામાં તેમના યોગદાન અને સેવા બદલ આભાર માનવા માંગે છે અને તેમના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે શુભકામનાઓ આપે છે," એરલાઇને જણાવ્યું હતું.

બોર્ડના ચેરમેન વિક્રમ સિંહ મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે ભાટિયા કંપનીની સંસ્કૃતિને મજબૂત કરવા, ઓપરેશનલ શ્રેષ્ઠતાને મજબૂત બનાવવા અને તેના ગ્રાહકોને અત્યંત કાળજી, વિશ્વાસ અને વ્યાવસાયિકતા પ્રદાન કરવાની તેની પ્રતિબદ્ધતાને વધુ ગાઢ બનાવવા માટે એરલાઇનના કામકાજનું સંચાલન કરવા પાછા ફરી રહ્યા છે. ભાટિયાએ કહ્યું, "22 વર્ષ સુધી ઇન્ડિગો શરૂ કર્યા અને તેને આગળ વધાર્યા પછી, હું આપણા દેશ અને એરલાઇનના ગ્રાહકો, કર્મચારીઓ, શેરધારકો અને અન્ય તમામ હિસ્સેદારો પ્રત્યે વ્યક્તિગત પ્રતિબદ્ધતા અને જવાબદારી અનુભવું છું." ત્રણ વર્ષ પહેલાં ઇન્ડિગોના સીઈઓ તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળનારા આલ્બર્સે એરલાઇન માટે મજબૂત વૃદ્ધિનો સમયગાળો સંભાળ્યો. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, ઇન્ડિગોએ $10 બિલિયનની આવકને વટાવી દીધી અને તેના કાફલાને 440 થી વધુ વિમાનોનો વિસ્તાર કર્યો.

જોકે, આ સફળતાઓ છતાં, આલ્બર્સનો કાર્યકાળ ડિસેમ્બર 2025 માં એક મોટી ઓપરેશનલ કટોકટીથી પ્રભાવિત થયો.

પાઇલટ થાકને રોકવા માટે એરલાઇન નવા નિયમો લાગુ કરવામાં સંઘર્ષ કરી રહી હોવાથી વિક્ષેપ શરૂ થયો. 3 ડિસેમ્બરથી 5 ડિસેમ્બર દરમિયાન, ઇન્ડિગોએ 2,500 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરી અને લગભગ 1,900 અન્ય ફ્લાઇટ્સમાં વિલંબ કર્યો, જેનાથી દેશભરમાં 300,000 થી વધુ મુસાફરો પ્રભાવિત થયા.

ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન આ એરલાઇનને ઇન્ડિગો બ્રાન્ડ નામ હેઠળ ચલાવે છે.

