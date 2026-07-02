મૉનસૂન સત્રમાં મોદી સરકાર અને વિપક્ષ વચ્ચે ટકરાવના એંધાણ, રામ મંદિર દાન ચોરી સહિત આ મુદ્દે થઈ શકે છે ગરમાગરમી
આગામી સત્ર તોફાની બની શકે છે, જેમાં વિપક્ષ અનેક મુદ્દાઓ પર સરકારને ઘેરવા માટે એકત્ર થઈ રહ્યું છે. અનામિકા રત્નાનો અહેવાલ.
Published : July 2, 2026 at 10:23 PM IST
નવી દિલ્હી: સંસદનું ચોમાસુ સત્ર 20 જુલાઈના રોજ શરૂ થવાની સંભાવના છે. આ સત્ર લગભગ ત્રણ અઠવાડિયા સુધી ચાલવાની અપેક્ષા છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સરકાર 19 જુલાઈના રોજ સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવી શકે છે.
આગામી ચોમાસુ સત્ર ખૂબ તોફાની રહેવાની ધારણા છે. ભારત ગઠબંધનની અંદરના પક્ષો પહેલાથી જ સરકાર પર હુમલો કરવા માટે એકત્ર થઈ રહ્યા છે. પક્ષના સૂત્રો સૂચવે છે કે, વિપક્ષ આ સત્ર દરમિયાન સરકારને અસરકારક રીતે ઘેરવા માટે નવી વ્યૂહરચના અપનાવી શકે છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વિપક્ષ રામ મંદિરના દાનની ચોરી, શિવસેના અને ટીએમસીમાં વિભાજન અંગે સરકારના કથિત અલોકતાંત્રિક વલણ, NEET પરીક્ષા લીક અને વિવિધ આર્થિક અને શૈક્ષણિક ચિંતાઓ જેવા મુદ્દાઓ પર અભૂતપૂર્વ હોબાળો મચાવી શકે છે; ભૂતકાળમાં જોવા મળ્યા મુજબ ગૃહની કાર્યવાહીમાં ખલેલ પહોંચાડવાના પ્રયાસો થવાની સંભાવના છે.
જોકે, સરકારી સૂત્રો સૂચવે છે કે, વિપક્ષના હોબાળાને ધ્યાનમાં લીધા વિના, કેન્દ્ર આ સત્ર માટે નિર્ધારિત બિલો પસાર કરવા માટે તમામ પ્રયાસો કરશે. આનું કારણ એ છે કે સરકાર સીમાંકન બિલ 2026 નો નવો ડ્રાફ્ટ રજૂ કરવા માંગે છે, જે એપ્રિલમાં સમાપ્ત થઈ ગયો હતો, તેની સાથે સંબંધિત બંધારણીય સુધારાઓ પણ રજૂ કરવા માંગે છે.
આ દરખાસ્તમાં લોકસભા બેઠકોની સંખ્યા વધારીને 815 કરવાનો અને 2011 ની વસ્તી ગણતરીના આધારે તેમનું પુનઃવિતરણ કરવાનો સમાવેશ થાય છે. દક્ષિણના રાજ્યો (ડીએમકે અને અન્ય પક્ષો સહિત) ચિંતિત છે કે તેમની બેઠકોની સંખ્યા ઘટી શકે છે.
જ્યારે સરકાર આ બાબતે સર્વસંમતિ બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, ત્યારે વિપક્ષ તેને સંઘીય માળખા પર હુમલો માને છે. આ ચોમાસુ સત્ર પહેલા રાજકીય સમીકરણો પણ બદલાઈ ગયા છે. નોંધનીય છે કે, ટીએમસીમાં મોટું ભંગાણ સર્જાયું છે, જેમાં 20 સાંસદોએ એક અલગ જૂથ બનાવ્યું છે અને એનડીએને ટેકો આપવાની જાહેરાત કરી છે.
દરમિયાન, શિવસેના (UBT) ના છ સાંસદો દ્વારા અલગ જૂથ બનાવવાની માંગ અંગે સ્પીકર ઓમ બિરલાના નિર્ણયની અસર સત્ર પર પડશે. આવા પક્ષપલટા NDA ની સંખ્યા 318 સુધી વધારી શકે છે, જેનાથી સરકાર માટે બંધારણીય સુધારા પસાર કરવાનું સરળ બનશે; જોકે, વિપક્ષ આને "વિપક્ષને તોડવાનું કાવતરું" ગણાવી રહ્યું છે. રામ મંદિરના દાનની કથિત ચોરીને લગતા વિવાદે વિપક્ષને એક નવો અને ગરમ મુદ્દો આપ્યો છે. ઉત્તર પ્રદેશની ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને, વિપક્ષી પક્ષો આ બાબતે પણ આક્રમક વલણ અપનાવી રહ્યા છે.
રામ મંદિર ટ્રસ્ટ સાથે સંકળાયેલા દાનની ચોરી (અથવા દાન કૌભાંડ) અંગેની અફવાઓ અને તાજેતરના ખુલાસાઓએ વિવાદને નોંધપાત્ર રીતે વેગ આપ્યો છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વિપક્ષ (કોંગ્રેસ અને ઇન્ડિયા બ્લોક) ચોમાસા સત્ર દરમિયાન આ મુદ્દા પર ચર્ચાની માંગ કરવા અને સરકાર અને ટ્રસ્ટ બંને પર સવાલ ઉઠાવવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. બીજી તરફ, ભાજપ તેને રાજકીય ષડયંત્ર તરીકે ફગાવી દેવાની અપેક્ષા છે.
આ મુદ્દા પર સરકાર અને વિપક્ષ વચ્ચે મોટો મુકાબલો થવાની ધારણા છે. વધુમાં, NEET વિવાદ, જે યુવાનો અને શિક્ષણ ક્ષેત્રને અસર કરે છે, તાજેતરના એક મુખ્ય મુદ્દા તરીકે બહાર આવ્યો છે; વિપક્ષી પક્ષો તેના પર શિક્ષણ પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે.
દરમિયાન, ટ્રમ્પના ભારત પરના ટેરિફ અને રશિયન તેલ આયાત પરના પ્રભાવ જેવા મુદ્દાઓ સત્ર દરમિયાન સરકાર પર હુમલો કરવા માટે વિપક્ષ માટે દારૂગોળા તરીકે કામ કરશે. આ સાથે, કોંગ્રેસ અને વિવિધ પ્રાદેશિક પક્ષો ચૂંટણી સુધારાના મુદ્દા પર સરકારને ઘેરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે.
જોકે, પાછલા સત્ર દરમિયાન આ મુદ્દા પર હોબાળો મચાવતા વિપક્ષને કોઈ ફાયદો થયો ન હોવાથી, સૂત્રો સૂચવે છે કે ભારત બ્લોકમાં કેટલાક પક્ષો વચ્ચે તેના અંગે સર્વસંમતિનો અભાવ છે. જ્યારે વિપક્ષ આ બાબતો પર ગૃહમાં હોબાળો મચાવી શકે છે, ત્યારે સરકાર બિલ પસાર કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
NDA ની મજબૂત સ્થિતિ હોવા છતાં, સત્ર વ્યસ્ત અને વિવાદાસ્પદ રહેવાની શક્યતા છે, જેમાં ચર્ચાઓ, વોકઆઉટ અને મુલતવી રાખવાની સંભાવના છે. જો સર્વસંમતિ બને છે, તો NDA મહિલા અનામત અને સીમાંકન અંગે પોતાની તાકાત દર્શાવવાનો પ્રયાસ કરશે; સૂત્રો સૂચવે છે કે સરકાર ચર્ચા માટે વિપક્ષની કેટલીક માંગણીઓ સ્વીકારી શકે છે, જોકે આમ કરવામાં નિષ્ફળતા સત્રમાં વિક્ષેપ લાવી શકે છે.
આ અંગે પ્રતિક્રિયા આપતા ભાજપના સાંસદ નરેશ બંસલે ટિપ્પણી કરી હતી કે, વિરોધ કરવા માટે ભાગ્યે જ કોઈ વિપક્ષી પક્ષ બચ્યો છે. મમતા બેનર્જીની વાત કરીએ તો, તેમની પોતાની પાર્ટીએ તેમનો સાથ છોડી દીધો છે, જ્યારે શિવસેનામાં, ઉદ્ધવ ઠાકરે સાથે ફક્ત ત્રણ સાંસદો જ રહ્યા છે.
તેમણે કહ્યું હતું કે, કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીની પાર્ટી તરફથી આ મુદ્દાઓ પરના નિવેદનો ભાગ્યે જ સાંભળવા મળે છે. તેમણે માત્ર જનતા પર જ નહીં પરંતુ પોતાના પક્ષ પર પણ પોતાની પકડ ગુમાવી દીધી છે; ભલે તેઓ મહિલા વિરોધી યોજનાઓ બનાવે, દેશની મહિલાઓ ફરી એકવાર તેમને પાઠ ભણાવશે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે મંદિરને મુદ્દો બનાવનારાઓએ ક્યારેય રામ મંદિરની મુલાકાત પણ લીધી નથી. આ એ જ લોકો છે જે પહેલા રામનું નામ ઉચ્ચારવામાં પણ ડરતા હતા, છતાં આજે તેઓ મંદિર વિશે વાત કરે છે. જનતા તેમને ખરેખર કોણ છે તે જુએ છે.
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