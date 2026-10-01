ચોમાસાની વિદાય પ્રક્રિયા શરુ! દેશમાં સામાન્યથી લગભગ 13 ટકા ઓછો વરસાદ નોંધાયો, આ વિસ્તારો સૌથી વધારે પ્રભાવિત
દક્ષિણ ભારતમાં સામાન્ય કરતાં લગભગ 24 ટકા અને ઉત્તર-પૂર્વમાં લગભગ 26 ટકા ઓછો વરસાદ નોંધાયો હતો, જેના કારણે આ વિસ્તારો સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયા હતા.
Published : October 1, 2026 at 5:11 PM IST
નવી દિલ્હીઃ નૈઋત્યના ચોમાસાની સત્તાવાર રીતે ૩૦ સપ્ટેમ્બરથી વિદાયની શરુઆત થઈ ચૂકી છે. જૂનથી સપ્ટેમ્બર સુધીના ચાર મહિનાના ગાળા દરમિયાન, દેશમાં સામાન્ય કરતાં લગભગ 13 ટકા ઓછો વરસાદ નોંધાયો હતો. આ આંકડાઓના આધારે, આ મોસમ 'હળવા દુષ્કાળ'ની શ્રેણીમાં આવે છે. આજથી હવામાન વિભાગનું ધ્યાન પૂર્વોત્તર મૉનસૂન (નોર્થ-ઈસ્ટ ચોમાસું) પર કેન્દ્રિત થશે, જે ઓક્ટોબર અને ડિસેમ્બર વચ્ચે દક્ષિણ ભારતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ લાવે છે.
એક અધૂરી સીઝન
સમગ્ર મોસમ દરમિયાન વરસાદનું પ્રમાણ એકસરખું રહ્યું નહોતું. જૂનમાં વરસાદ સામાન્ય કરતાં લગભગ 65 ટકા ઓછો હતો, જુલાઈમાં તે વધીને 101 ટકા સુધી પહોંચ્યો, પરંતુ ઓગસ્ટમાં ઘટીને લગભગ 84 ટકા થઈ ગયો. બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલી સિસ્ટમને કારણે સપ્ટેમ્બરમાં સ્થિતિમાં થોડો સુધારો જોવા મળ્યો હતો.
Seasonal outlook for Rainfall during Post-Monsoon Season 2026 and Rainfall and Temperature during October 2026— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 30, 2026
a) Seasonal rainfall during October to December (OND) over South Peninsular India consisting of five meteorological subdivisions (Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal,… pic.twitter.com/WDqVvxkSjS
સમય જતાં, ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ પણ મહત્ત્વની બની
દક્ષિણ ભારતમાં સામાન્ય કરતાં લગભગ 24 ટકા ઓછો વરસાદ થયો અને ઉત્તર-પૂર્વમાં લગભગ 26 ટકા ઓછો વરસાદ નોંધાયો હતો, જેના કારણે આ વિસ્તારો સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયા હતા. બિહાર, પશ્ચિમ રાજસ્થાન અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ વિસ્તારમાં પણ વરસાદની અછત જોવા મળી હતી.
મધ્ય અને ઉત્તર-પૂર્વ ભારતમાં સ્થિતિ ઘણી સારી હતી. મધ્ય ભારતમાં સામાન્ય વરસાદના લગભગ 97 ટકા, માત્ર ૩ ટકાની ઘટ, જ્યારે ઉત્તર-પૂર્વ ભારતમાં આ આંકડો લગભગ 94 ટકા રહ્યો, એટલે કે ત્યાં 6 ટકાની ઘટ જોવા મળી. નિષ્ણાતોએ આ બંને સ્થિતિને સંતોષકારક ગણાવી હતી. ચોમાસાનો સમયગાળો ટૂંકો હોવા છતાં, દિલ્હીમાં સામાન્ય કરતાં વધુ વરસાદ નોંધાયો હતો.
અલ નીનો અને ક્લાઈમેટ ચેન્જ
સમગ્ર મોસમ દરમિયાન મજબૂત 'અલ નીનો', એટલે કે પ્રશાંત મહાસાગરના સપાટીના પાણીનું ગરમ થવું જે ભારતીય ચોમાસાને નબળું કરે છે, આખી સીઝન એક્ટિવ રહ્યું. એક્સપર્ટ્સે કહ્યું કે તેની અસર અપેક્ષા મુજબ હતી અને તે ખૂબ જ વધારે ખરાબ નહોતું. પાછલા અલ નીનો વર્ષોમાં ઘણા ફેરફારો થયા છે, અને આ વર્ષે કેટલાક અગાઉના દુષ્કાળગ્રસ્ત વર્ષો જેવી ભારે કમી નથી થઈ.
'એલ નીનો' (El Niño)ની સ્થિતિ મજબૂત બની રહી છે અને તેની અસર શિયાળા તેમજ વસંત ઋતુ પર પડવાની શક્યતા છે. અત્યાર સુધી, તેણે દક્ષિણ ભારતમાં 'નોર્થ-ઈસ્ટ ચોમાસા'ને કોઈ નોંધપાત્ર નુકસાન નથી પહોંચાડ્યું. એક્સપર્ટ્સે એ પણ કહ્યું છે કે, ક્લાઈમેટ ચેન્જને કારણે વરસાદની પદ્ધતિઓમાં ઝડપથી ફેરફાર થઈ રહ્યા છે. જેના લીધે ચોમાસાનો સમય, તેના વિસ્તાર અને તીવ્રતાનું અનુમાન લગાવવું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે.
ખેતી પર અસરનો હજુ અંદાજો લગાવવામા આવી રહ્યો છે. આ કમીથી ખરીફ પાકો પર અસર પડવાની શક્યતા છે, પણ હજુ સુધી ચોક્કસ નુકસાનનો અંદાજો નથી લગાવાયો. એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે, જે વિસ્તારોમાં વરસાદ નથી થયો, ખાસકરીને દક્ષિણ અને પૂર્વના કેટલાક વિસ્તારો પર સૌથી વધારે નજર રાખવામા આવશે.
2026 दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु की मुख्य विशेषताएं— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 30, 2026
Salient Features of the 2026 Southwest Monsoon Season
· Out of the 36 meteorological subdivisions, eighteen subdivisions, constituting 53% of the area, received normal rainfall, while 17 subdivisions, representing 42%, recorded… pic.twitter.com/CugkEKkLlU
ચોમાસાની વિદાય પ્રક્રિયા ચાલુ
દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસાની વિદાય રેખા હાલમાં ગુરદાસપુર, ચંદીગઢ, મુઝફ્ફરનગર, અલીગઢ, ધૌલપુર, ઉદયપુર, ડીસા અને નલિયા થઈને પસાર થઈ રહી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી બેથી ત્રણ દિવસમાં આ વિસ્તારોમાંથી ચોમાસાની વિદાય માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે.
- પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન અને ઉત્તર પ્રદેશના બાકીના ભાગો
- ગુજરાત અને મધ્ય પ્રદેશના મોટાભાગના વિસ્તારો
- જમ્મુ-કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડનો સંપૂર્ણ વિસ્તાર
- બિહાર, ઝારખંડ, છત્તીસગઢ અને મહારાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગો
ઉત્તર-પશ્ચિમ દિશામાંથી ફૂંકાતા સૂકા પવનોને કારણે ઉત્તર અને મધ્ય ભારતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદ બંધ થઈ ગયો છે. આકાશ સ્વચ્છ થઈ રહ્યું છે અને તાપમાનમાં ક્રમશઃ વધારો થવાની શક્યતા છે. પહાડી વિસ્તારોમાં ભૂસ્ખલનનું જોખમ ઘટી રહ્યું છે.
હવામાન સિસ્ટમ
ઉત્તરી મ્યાનમાર અને દક્ષિણપૂર્વ બાંગ્લાદેશ, મિઝોરમ અને ઉત્તર-પૂર્વીય બંગાળની ખાડીના સંલગ્ન પ્રદેશો પર એક નીચા દબાણનો વિસ્તાર બન્યો છે; તે આગામી 12 કલાક સુધી સ્થિર રહેવાની સંભાવના છે. ઉત્તર દરિયાકાંઠાના તમિલનાડુ, પૂર્વ-મધ્ય અરબી સમુદ્ર, ઉત્તરપૂર્વીય આસામ અને દક્ષિણપૂર્વીય ઉત્તર પ્રદેશ તેમજ તેના સંલગ્ન બિહાર પર ઉપરી હવામાં સાઈક્લોનિક સર્કુલેશન ચાલુ રહે છે. ઉત્તરી હરિયાણા અને તેની આસ-પાસના એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ છે, અને એક ઉત્તર-દક્ષિણ ટ્રફ રેખા દક્ષિણ અંદરૂની કર્ણાટકથી તમિલનાડુ થઈને મન્નારની ખાડી સુધી જાય છે.
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