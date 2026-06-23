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મુંબઇમાં ચોમાસાનું આગમન: વહેલી સવારથી ભારે વરસાદ, ગરમીમાંથી લોકોને મળી રાહત

હવામાન વિભાગે મુંબઇ માટે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું, 24 કલાકમાં ચોમાસુ સંપૂર્ણપણે સક્રિય થવાની સંભાવના છે.

મુંબઇમાં ચોમાસાનું આગમન થયું હતું
મુંબઇમાં ચોમાસાનું આગમન થયું હતું (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 10:31 AM IST

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મુંબઇ: આ વર્ષે ઘણા સમયથી બધાને રાહ જોવડાવ્યા બાદ આખરે મુંબઇમાં ચોમાસાનું આગમન થયું છે. વહેલી સવારથી મુંબઇમાં અનેક વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. વરસાદને કારણે ગરમીથી પીડાતા મુંબઇવાસીઓને રાહત મળી છે.

મુંબઇમાં ચોમાસાનું આગમન

નાગરિકો વરસાદની આતુરતાથી રાહ જોઇ રહ્યા હતા, કારણ કે આ વર્ષે મુંબઇમાં ચોમાસાનું આગમન મોડું થયું હતું. સામાન્ય રીતે, ચોમાસુ 7થી 8 જૂનની વચ્ચે મુંબઇ પહોંચે છે. જોકે, આ વર્ષે જૂનના ત્રણ અઠવાડિયા વીતી ગયા પછી પણ વરસાદ વરસ્યો નહતો.

મુંબઇમાં ઓરેન્જ એલર્ટ

હવામાન વિભાગે મુંબઇ માટે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર, આગામી 24 કલાકમાં શહેરમાં ચોમાસુ સંપૂર્ણપણે સક્રિય થવાની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર આજથી વરસાદની તીવ્રતા વધશે.

હાલમાં વરસાદ માટે પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ છે અને આગામી દિવસોમાં શહેરમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. પરિણામે, વહીવટીતંત્રએ નાગરિકોને સાવચેતી રાખવા વિનંતી કરી છે.

ગરમીથી ત્રસ્ત મુંબઇવાસીઓ માટે રાહત

આજે સવારથી શહેરના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે, જેનાથી વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે. હવામાન વિભાગે આગામી 24 કલાકમાં મુંબઈમાં ચોમાસાના આગમનની આગાહી કરી છે. મુંબઈ, કોંકણ, ગોવા અને પશ્ચિમી દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની તીવ્રતામાં વધારો થવાની આગાહી કરવામાં આવી છે.

મુંબઈવાસીઓને રવિવારે સવારે ચોમાસાના આગમનનો સૌપ્રથમ અહેસાસ થયો હતો. સોમવારે સવારે કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ પડ્યો હતો, પરંતુ દિવસભર ગરમી તીવ્ર રહી હતી. જોકે, આખરે મંગળવારે વરસાદ શરૂ થયો હતો, જેનાથી ગરમીથી પીડાતા રહેવાસીઓને રાહત મળી હતી.

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