ETV Bharat / bharat

ભારતમાં ચોમાસુ આગળ વધ્યું; 13 જૂન સુધી અનેક રાજ્યોમાં વરસાદ અને વાવાઝોડાની આગાહી

હવામાન વિભાગે આગામી દિવસોમાં દેશના મોટાભાગમાં એક્ટિવ હવામાનની આગાહી કરી છે.

ભારતના હવામાનમાં બદલાવ જોવા મળી રહ્યો છે
ભારતના હવામાનમાં બદલાવ જોવા મળી રહ્યો છે (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 12, 2026 at 2:26 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: દિલ્હી અને NCRમાં વરસાદે થોડી રાહત આપી છે. બદલાતું હવામાન એક મોટી સિસ્ટમનો ભાગ છે જે સમગ્ર ભારતમાં પરિસ્થિતિઓને પ્રભાવિત કરે છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)એ જણાવ્યું હતું કે દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું દક્ષિણ અને પૂર્વ ભારતના ઘણા ભાગોમાં આગળ વધી ગયું છે જ્યારે પશ્ચિમી વિક્ષેપને કારણે 13 જૂન સુધી ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં વરસાદ, વાવાઝોડા, કરા અને ભારે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે.

હવામાન વિભાગે આગામી દિવસોમાં દેશના મોટાભાગમાં એક્ટિવ હવામાનની આગાહી કરી છે, જે ઉત્તરમાં જમ્મુ અને કાશ્મીર અને પંજાબથી દક્ષિણમાં કેરળ અને કર્ણાટક અને પશ્ચિમમાં ગુજરાતથી ઉત્તર પૂર્વમાં આસામ અને અરૂણાચલ પ્રદેશ સુધી ફેલાયેલું છે.

ઘણા પ્રદેશોમાં વરસાદ, વાવાઝોડા, વીજળી, તોફાની પવનો અને છૂટાછવાયા ભારે વરસાદની અપેક્ષા છે.

IMD અનુસાર, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું કર્ણાટક, તેલંગાણા અને આંધ્ર પ્રદેશના કેટલાક ભાગ, તમિલનાડુ અને પુડુચેરીના બાકીના ભાગ, પશ્ચિમ બંગાળના વિસ્તાર અને બિહારના કેટલાક ભાગોમાં આગળ વધ્યું છે.

હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે આગામી બેથી ત્રણ દિવસમાં મહારાષ્ટ્ર, છત્તીસગઢ, ઓડિશા, ઝારખંડ અને ઉત્તર પ્રદેશના ભાગોમાં ચોમાસાને આગળ વધારવા માટે પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ રહેશે. 11 જૂન સુધી, ચોમાસાએ કેરળ, તમિલનાડુ, કર્ણાટક, તેલંગાણા, આંધ્ર પ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળના મોટા ભાગ અને બિહારના કેટલાક ભાગોને આવરી લીધા છે.

હવામાન સિસ્ટમ બદલાવ લાવી રહી છે

હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે હાલમાં દેશભરમાં અનેક હવામાન સિસ્ટમ હવામાનને પ્રભાવિત કરી રહી છે.

ઉત્તર ભારતમાં એક પશ્ચિમી ડિસ્ટર્બન્સ ચાલુ છે, જ્યારે હરિયાણા અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં એક ઉપલા-હવા ચક્રવાતી સર્ક્યુલેશન સક્રિય છે. દક્ષિણપૂર્વ ઉત્તર પ્રદેશમાં એક વધુ ચક્રવાતી સર્ક્યુલેશન હાજર છે, જ્યારે પશ્ચિમ-મધ્ય બંગાળની ખાડી અને દક્ષિણ દરિયાકાંઠાના આંધ્ર પ્રદેશ પર વધારાના પરિભ્રમણ રચાયા છે.

હરિયાણાથી ઉત્તર પૂર્વ અરબી સમુદ્ર તરફ વિસ્તરેલું એક ટ્રફ અને અરબી સમુદ્રથી બંગાળની ખાડી સુધી વિસ્તરેલું બીજું ટ્રફ ભેજના પ્રવાહ અને વાતાવરણીય અસ્થિરતાને વધુ વધારી રહ્યું છે. હવામાનશાસ્ત્રીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ સિસ્ટમોની સંયુક્ત અસરથી ઘણા પ્રદેશોમાં વ્યાપક વાવાઝોડા અને વરસાદની પ્રવૃત્તિ ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે.

'વેધર ઇમરજન્સી એલર્ટ'થી ફોન વાગી રહ્યા છે

ગુરુવાર સાંજથી શુક્રવારની વહેલી સવાર સુધી દિલ્હી અને NCRના રહેવાસીઓના ફોન પર 'ઇમરજન્સી ચેતવણી' સાથે લગભગ ત્રણથી ચાર વખત ગુંજાવા લાગ્યા હતા. ચેતવણી ચેતવણીઓમાં રાજધાની અને NCRના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વાવાઝોડા, વીજળી, ભારે વરસાદ અને ભારે પવનનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.

મેસેજ લખ્યું હતું કે, "આગામી 3 કલાકમાં આગ્રા, અલીગઢ, બાગપત, બિજનૌર, ગાઝિયાબાદ, હાપુર, હાથરસ, મથુરા, મેરઠ, મુઝફ્ફરનગર, સહારનપુર, શામલીમાં કેટલાક સ્થળોએ ભારે વાવાઝોડા (પવનની ગતિ 70-90 કિમી પ્રતિ કલાક કે તેથી વધુ) અને મધ્યમથી તીવ્ર વરસાદ અને કરા પડવાની શક્યતા છે."

સમગ્ર ભારતમાં હવામાન ચેતવણી

IMDએ 13 જૂન સુધી ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. જમ્મુ અને કાશ્મીર, લદ્દાખ, ઉત્તરાખંડ, હરિયાણા, ચંદીગઢ, દિલ્હી અને પંજાબમાં વ્યાપક વરસાદની આગાહી છે. હિમાચલ પ્રદેશ, રાજસ્થાન અને ઉત્તર પ્રદેશમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે.

ઘણા રાજ્યોમાં વીજળી સાથે વાવાઝોડા અને 40-60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાય તેવી સંભાવના છે. વધુ નોંધપાત્ર રીતે, દિલ્હી, હરિયાણા, પંજાબ, રાજસ્થાન અને ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાક ભાગોમાં 60-70 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાય તેવી સંભાવના છે અને 80 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાય તેવી સંભાવના છે.

IMDએ દિલ્હી, હરિયાણા, પંજાબ, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ અને પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશમાં કરા પડવાની ચેતવણી પણ આપી છે. ઉત્તરાખંડ અને ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે.

મધ્ય ભારત

મધ્ય ભારતમાં પણ સક્રિય હવામાન રહેવાની અપેક્ષા છે. આગામી અઠવાડિયા દરમિયાન પૂર્વ મધ્ય પ્રદેશ, પશ્ચિમ મધ્ય પ્રદેશ, વિદર્ભ અને છત્તીસગઢમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી છે.

મધ્યપ્રદેશ અને વિદર્ભના મોટા ભાગોમાં વીજળી અને તેજ પવન સાથે વાવાઝોડા થવાની સંભાવના છે, તીવ્ર વાવાઝોડા દરમિયાન કેટલાક વિસ્તારોમાં 50-70 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. IMD એ મધ્યપ્રદેશના કેટલાક ભાગોમાં કરા પડવાની ચેતવણી પણ આપી છે.

પૂર્વ ભારત

IMDએ બિહાર, ઝારખંડ, ઓડિશા, ગંગા પશ્ચિમ બંગાળ, ઉપ-હિમાલય પશ્ચિમ બંગાળ, સિક્કિમ અને આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓમાં વ્યાપક વરસાદની આગાહી કરી છે. બિહાર, ઝારખંડ અને ઓડિશામાં ભારે વરસાદની અપેક્ષા છે, જ્યારે બિહાર અને ઉપ-હિમાલય પશ્ચિમ બંગાળ અને સિક્કિમમાં અલગ અલગ સ્થળોએ ખૂબ ભારે વરસાદ પડી શકે છે.

વાવાઝોડા દરમિયાન બિહાર, ઝારખંડ, ઓડિશા અને ગંગા પશ્ચિમ બંગાળમાં 50-70 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. હવામાન વિભાગે સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની, સ્થાનિક પૂર અને પરિવહન વિક્ષેપની ચેતવણી આપી છે.

ઉત્તર પૂર્વ ભારત

પૂર્વપૂર્વ ભારતમાં વરસાદ તીવ્ર રહેવાની અપેક્ષા છે. અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં 17 જૂન સુધી વ્યાપક વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.

પ્રદેશના ઘણા ભાગોમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે, જ્યારે અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ અને મેઘાલયમાં અલગ અલગ સ્થળોએ ખૂબ જ ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. IMDએ ચેતવણી આપી હતી કે લાંબા સમય સુધી વરસાદ પડવાથી સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં, ખાસ કરીને પર્વતીય જિલ્લાઓમાં સ્થાનિક પૂર, પાણી ભરાવા અને ભૂસ્ખલન થઈ શકે છે.

પશ્ચિમ ભારત

પશ્ચિમ ભારતમાં, આગામી અઠવાડિયા દરમિયાન ગુજરાત, કોંકણ અને ગોવા, મધ્ય મહારાષ્ટ્ર અને મરાઠવાડામાં છૂટાછવાયા વરસાદની સંભાવના છે. કોંકણ અને ગોવા, મધ્ય મહારાષ્ટ્ર અને મરાઠવાડામાં અલગ અલગ સ્થળોએ વીજળી અને 40-60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન સાથે વાવાઝોડાની આગાહી છે.

જ્યારે વરસાદની ગતિ ધીમે ધીમે વધવાની ધારણા છે, ત્યારે કોંકણ, ગોવા અને મધ્ય મહારાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં ગરમ ​​અને ભેજવાળી સ્થિતિ 13 જૂન સુધી ચાલુ રહી શકે છે.

દક્ષિણ ભારત

દક્ષિણ ભારત સક્રિય ચોમાસાના પ્રભાવ હેઠળ રહેવાની ધારણા છે. આગામી દિવસોમાં કેરળ, દરિયાકાંઠાના કર્ણાટક, દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા, તમિલનાડુ, રાયલસીમા અને કર્ણાટકના આંતરિક ભાગોમાં વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.

દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા, તમિલનાડુ, કેરળ, દરિયાકાંઠાના કર્ણાટક, દક્ષિણ આંતરિક કર્ણાટક અને ઉત્તર આંતરિક કર્ણાટકમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. 40-60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાતા વાવાઝોડા સાથે વાવાઝોડાની અસર સમગ્ર પ્રદેશના ઘણા જિલ્લાઓને થઈ શકે છે.

કેરળ, દરિયાકાંઠાના કર્ણાટક અને નજીકના પ્રદેશોમાં પણ ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

MONSOON ACROSS INDIA
MONSOON ADVANCES IN INDIA
RAIN UPDATE
WEATHER UPDATE
MONSOON ADVANCES IN INDIA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.