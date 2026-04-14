મની લોન્ડરિંગ કેસ: I-PAC ડિરેક્ટર વિનેશ ચંદેલને 10 દિવસની ED કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા
આજે સવાર સુધી ચાલેલી સુનાવણી બાદ, કોર્ટે વિનેશ ચંદેલને દસ દિવસ માટે ED કસ્ટડીમાં મોકલવાનો આદેશ આપ્યો.
Published : April 14, 2026 at 3:14 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા I-PACના ડિરેક્ટર વિનેશ ચંદેલને દસ દિવસના ED કસ્ટડીમાં મોકલવાનો આદેશ આપ્યો છે. આજે સવારે, એડિશનલ સેશન્સ જજ શેફાલી બર્નાલા ટંડને વિનેશ ચંદેલને ED કસ્ટડીમાં મોકલવાનો આદેશ આપ્યો.
EDએ 13 એપ્રિલની મોડી રાત્રે વિનેશ ચંદેલને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કર્યો હતો. આજે સવાર સુધી ચાલેલી સુનાવણી બાદ, કોર્ટે વિનેશ ચંદેલને દસ દિવસ માટે EDની કસ્ટડીમાં મોકલવાનો આદેશ આપ્યો. EDના જણાવ્યા અનુસાર, વિનેશ ચંદેલ PAC કન્સલ્ટિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં 33 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. આ કંપની હાલમાં મની લોન્ડરિંગ વિરોધી કાયદાની જોગવાઈઓ હેઠળ તપાસ હેઠળ છે. દિલ્હી પોલીસે મૂળ રીતે આ મામલે પ્રથમ માહિતી અહેવાલ (FIR) નોંધ્યો હતો.
આ કેસ 8 જાન્યુઆરીએ શરૂ થયો હતો, જ્યારે EDએ I-PACના ડિરેક્ટર પ્રતીક જૈનના કોલકાતા નિવાસસ્થાને દરોડો પાડ્યો હતો. I-PAC તૃણમૂલ કોંગ્રેસ માટે ચૂંટણી પ્રચાર કામગીરીનું સંચાલન કરે છે. કોલસા કૌભાંડના કથિત કેસની તપાસના ભાગ રૂપે ED એ આ દરોડા પાડ્યા હતા. ED નો દાવો છે કે પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી દરોડા દરમિયાન I-PAC ઓફિસમાં પહોંચ્યા હતા - તપાસ કાર્યવાહીમાં અવરોધ ઊભો કરવાના કથિત ઇરાદા સાથે - અને કેટલાક દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા લઈ ગયા હતા. ત્યારબાદ, મમતા બેનર્જીએ આ આરોપોને નકારી કાઢ્યા હતા.
