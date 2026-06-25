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મની લોન્ડરિંગ કેસ: અભિનેત્રી જેકલીન ફર્નાન્ડીઝે સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી અરજી પાછી ખેંચી લીધી

સુપ્રીમ કોર્ટે અરજદારની અરજી પાછી ખેંચવાની વિનંતી મંજૂર કરી.

બોલિવૂડ અભિનેત્રી જેકલીન ફર્નાન્ડીઝ
બોલિવૂડ અભિનેત્રી જેકલીન ફર્નાન્ડીઝ (File/ANI)
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By PTI

Published : June 25, 2026 at 2:49 PM IST

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નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે બોલીવુડ અભિનેત્રી જેકલીન ફર્નાન્ડીઝને ₹200 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં દિલ્હી કોર્ટના તેમના વિરુદ્ધ આરોપો ઘડવાના આદેશને પડકારતી અરજી પાછી ખેંચવાની મંજૂરી આપી છે.

ન્યાયાધીશ બી.વી. નાગરત્ના અને જોયમલ્યા બાગચીની બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, "અરજદાર (ફર્નાન્ડીઝ) ના વકીલે કાયદા અનુસાર યોગ્ય ઉપાયો અપનાવવાની સ્વતંત્રતા સાથે આ ખાસ રજા અરજી પાછી ખેંચવાની પરવાનગી માંગી છે."

સુપ્રીમ કોર્ટે અરજદારને વિનંતી મુજબ અરજી પાછી ખેંચવાની પરવાનગી આપી હતી.

30 મેના રોજ, દિલ્હીની એક કોર્ટે અભિનેત્રી, કથિત છેતરપિંડી કરનાર સુકેશ ચંદ્રશેખર અને આ કેસમાં અન્ય 15 લોકો સામે આરોપો ઘડવાનો આદેશ આપ્યો હતો. અભિનેત્રીએ આ આદેશ સામે સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો.

ટ્રાયલ કોર્ટે શહેર પોલીસના સ્પેશિયલ સેલ દ્વારા નોંધાયેલા એક અલગ કેસમાં કડક MCOCA જોગવાઈઓ સહિત વિવિધ ગુનાઓ માટે ચંદ્રશેખર અને 20 અન્ય લોકો સામે આરોપો ઘડવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો. 3 જૂનના રોજ, દિલ્હીની એક કોર્ટે ઔપચારિક રીતે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં આરોપો ઘડ્યા, જેનાથી ટ્રાયલ શરૂ થઈ.

11 જૂનના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ પ્રશાંત કુમાર મિશ્રાએ અભિનેત્રીની અરજીની સુનાવણીથી પોતાને અલગ કરી દીધા. તપાસના સંદર્ભમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા અનેક વખત સમન્સ પાઠવવામાં આવેલા ફર્નાન્ડિસને એજન્સી દ્વારા દાખલ કરાયેલ પૂરક ચાર્જશીટમાં પહેલી વાર આરોપી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું હતું.

બીજી પૂરક ફરિયાદમાં, EDએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ફર્નાન્ડિસ ચંદ્રશેખર સાથે સતત સંપર્કમાં હતા અને તેમના સહયોગી પિંકી ઈરાની દ્વારા તેમને મોંઘા ભેટો મળ્યા હતા. ફરિયાદ પક્ષના જણાવ્યા મુજબ, ચંદ્રશેખર જેલની અંદરથી એક સંગઠિત ગુનાહિત નેટવર્ક ચલાવી રહ્યા હતા અને વડા પ્રધાન કાર્યાલય (PMO), ગૃહ મંત્રાલય અને કાયદા અને ન્યાય મંત્રાલયના વરિષ્ઠ સરકારી અધિકારીઓનો ઢોંગ કરીને લોકો સાથે છેતરપિંડી કરી રહ્યા હતા.

તેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે આરોપીઓએ ફરિયાદી અદિતિ સિંહ અને તેમના પરિવારના સભ્યોને મોટી રકમ ચૂકવવા માટે બનાવટી કોલ્સ, એન્ક્રિપ્ટેડ એપ્લિકેશનો અને નકલી ઓળખનો ઉપયોગ કર્યો હતો. EDનો આરોપ છે કે ચંદ્રશેખરે ખંડણી, છેતરપિંડી, ખોટી ઓળખ અને ગુનાહિત ધાકધમકી દ્વારા 200 કરોડ રૂપિયાથી વધુની ગેરકાયદેસર સંપત્તિ એકઠી કરી હતી અને બાદમાં તેના સહયોગીઓની મદદથી તેને છુપાવી, જાળવી રાખી, ટ્રાન્સફર કરી, સ્તરમાં રાખી અને સ્વચ્છ સંપત્તિ તરીકે રજૂ કરી હતી.

TAGGED:

ACTOR JACQUELINE FERNANDEZ
MONEY LAUNDERING CASE
JACQUELINE FERNANDEZ
SUPREME COURT

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