નવી પેઢી Gen-Z અને ઝેન આલ્ફા વધુ ઇમાનદાર અને દેશભક્ત: મોહન ભાગવત
રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ના પ્રમુખ મોહન ભાગવતે ફરી યુવા પેઢીની પ્રશંસા કરી છે.
By ANI
Published : September 7, 2026 at 7:57 AM IST
લંડન: રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ના પ્રમુખ મોહન ભાગવતે ફરી યુવા પેઢીની પ્રશંસા કરી છે. લંડનમાં મોહન ભાગવતે નવી પેઢીઓ પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે, તેમણે આગામી પેઢીઓને વધુ ઇમાનદાર અને દુનિયાને એક સારી જગ્યા બનાવવા માટે મતભેદોને દૂર કરવા તૈયાર ગણાવી છે.
લંડનમાં 'સેલિબ્રેશન ઓફ વનનેસ' થીમ પર કોમ્યુનિટી લીડર્સના રિસેપ્શન અને સિવિલાઇઝેશનલ ડાયલોગને સંબોધતા ભાગવતે કહ્યું કે, યુવા લોકો તે આશંકાઓ અને અનુભવોથી ઓછા બંધાયેલા હોય છે જે જૂની પેઢીઓ પર અસર કરે છે અને જ્યારે તેમણે લાગે છે કે કઇ યોગ્ય નથી તો તે કામ કરવા માટે વધુ તૈયાર રહે છે.
ભાગવતે કહ્યું, 'મને આવનારી પેઢીઓમાં વધુ વિશ્વાસ છે, તેઓ વિશ્વને વધુ સારી જગ્યા બનાવવાની ઇચ્છા ધરાવે છે અને તેઓ આ હેતુ માટે તેમના નાના મતભેદોને બાજુ પર રાખવા તૈયાર છે. તેઓ વધુ પ્રામાણિક છે.'
યુવા પેઢીમાં આ ગુણો કેમ હોય છે તે સમજાવતા, RSS વડાએ કહ્યું કે જેમ જેમ લોકો વૃદ્ધ થાય છે, તેમ તેમ તેઓ સંચિત અનુભવને કારણે વધુ સાવધ બને છે, જ્યારે યુવાનો સંભવિત પરિણામો વિશે ઓછી ચિંતા કરે છે.
મોહન ભાગવતે કહ્યું, "તે સ્વાભાવિક રીતે થાય છે. જેમ જેમ આપણે મોટા થઈએ છીએ, તેમ તેમ આપણે વિવિધ અનુભવોમાંથી પસાર થઈએ છીએ. પરિણામે, આપણે સાવધાની રાખીએ છીએ અને હંમેશા ખુલ્લેઆમ બોલતા નથી; આપણે સતત પરિણામો પર વિચાર કરીએ છીએ કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે શું થઈ શકે છે. યુવા પેઢી પાસે તે જ્ઞાન નથી." ભાગવતે ઉમેર્યું, "જો તેમને લાગે છે કે કંઈક યોગ્ય છે, તો તેઓ ફક્ત તેમાં લાગી જાય છે અને તે કરે છે. તેઓ પરિણામોની ચિંતા કરતા નથી - કારણ કે તેઓ યુવાન છે."
RSSના વડાએ જણાવ્યું કે જૂની પેઢીની ભૂમિકા યુવાનો સાથે તેમના અનુભવ અને જ્ઞાનના ફાયદા શેર કરવાની હોવી જોઈએ, તેઓએ તેમના લક્ષ્યોને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવા તે બરાબર નક્કી કર્યા વિના. તેમણે એક રસ્તો શોધવા દો, લક્ષ્ય નક્કી કરે, રીત નહીં અને તેમણે આવું કરવા દો. તે તેને આપણા કરતા વધુ સારી રીતે ઝડપથી કરશે. એવું મને લાગે છે.
લંડનમાં ભાગવતની તાજેતરની ટિપ્પણીઓ તેમણે ઓગસ્ટમાં મુંબઇમાં એક ઇવેન્ટમાં વ્યક્ત કરેલી લાગણીઓને દર્શાવે છે, જે નવી દિલ્હીના જંતર મંતર અને ઝારખંડમાં વિદ્યાર્થીઓના પ્રદર્શનના બેકગ્રાઉન્ડમાં હતી, જ્યાં તેમણે આ રીતની Gen-Z અને ઝેન-આલ્ફાની વર્તમાન પેઢી કરતા વધુ ઇમાનદાર ગણાવી હતી અને યુવાઓ સાથે વધુ વાતચીતની અપીલ કરી હતી.ભાગવતે કહ્યું હતું, 'મને લાગે છે કે નવી પેઢી Gen-Z અને ઝેન આલ્ફા આપણી વર્તમાન પેઢી કરતા વધુ ઇમાનદાર છે અને દેશભક્તિ અને સેવાની ઇમાનદાર અપીલ તેમની સાથે કામ કરે છે.
સાર્વજનિક મુદ્દાઓ પ્રત્યે યુવા પેઢીના દૃષ્ટિકોણ વિશે વાત કરતા મોહન ભાગવતે કહ્યું હતું કે, Gen-Z અને ઝેન આલ્ફા ગત જનરેશનથી અલગ છે કારણ કે તે પહેલાથી બનેલા વિચારો પર સવાલ ઉઠાવે છે અને લોજિકલ જવાબ ઇચ્છે છે. તેમણે કહ્યું, 'જ્યાં સુધી Gen-Z વિશે મારો અનુભવ છે ત્યારે અમને વડીલોની દરેક કહેલી વાત સ્વીકારવાની આદત હતી, આપણે ક્યારેય તેમના પર સવાલ ઉઠાવ્યો નથી. હવે Gen-Z અને ઝેન આલ્ફા સવાલ પૂછે છે તે લોજિકલ જવાબ અને પ્રેમ ઇચ્છે છે.
ભાગવત આજે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના 100 વર્ષ પૂર્ણ થવાની ઉજવણી અને તેના મોટા ઓવરસીઝ આઉટરીચ પ્રોગ્રામના ભાગ તરીકે લંડનમાં થઇ રહેલા 'સેલિબ્રેશન ઓફ વનનેસ' ડાયલૉગ દરમિયાન બોલતા હતા. આ ઇવેન્ટની શરૂઆત હિન્દુ સ્વયંસેવક સંઘ યુકે (HSS UK)એ કરી હતી જે એક હિન્દુ સોશિયલ અને કલ્ચરલ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે જેને 1966માં બ્રિટનમાં ઇંટીગ્રલના સપોર્ટથી બનાવવામાં આવ્યું હતું.
ભાગવત આજે લંડનમાં 'સેલિબ્રેશન ઓફ વનનેસ' સંવાદમાં બોલી રહ્યા હતા, જે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) ના શતાબ્દી ઉજવણી અને તેના મુખ્ય વિદેશી આઉટરીચ કાર્યક્રમના ભાગ રૂપે આયોજિત કાર્યક્રમ હતો. આ કાર્યક્રમની શરૂઆત હિન્દુ સ્વયંસેવક સંઘ યુકે (HSS UK) દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જે 1966 માં બ્રિટનમાં સ્થાપિત એક હિન્દુ સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક સંગઠન છે.
બ્રિટનભરમાંથી 310 થી વધુ સમુદાય સંગઠનો અને સંગઠનો આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લે તેવી અપેક્ષા છે. લંડનનો આ કાર્યક્રમ ત્રણ શહેરોમાં શતાબ્દી નિમિત્તે યોજાતા કાર્યક્રમોની શ્રેણીનો એક ભાગ છે; તેમનો પ્રવાસ તેમને ન્યૂયોર્કથી ટોરોન્ટો અને હવે લંડન લઈ ગયો છે. ભાગવત 2 સપ્ટેમ્બરના રોજ યુએસ, કેનેડા અને બ્રિટનને આવરી લેતા તેમના પ્રવાસના અંતિમ તબક્કા માટે લંડન પહોંચ્યા હતા.
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