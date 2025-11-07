ETV Bharat / bharat

'શું દર મહિને 4 લાખ પૂરતા નથી?' સુપ્રીમ કોર્ટે ક્રિકેટર મોહમ્મદ શમીની પત્નીને પૂછ્યો સવાલ

અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે શમીની પત્ની પાસે પોતાની રોજિંદી જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે આવકનો કોઈ સ્વતંત્ર સ્ત્રોત નથી.

મોહમ્મદ શમીની પત્ની હસીન જહાંની અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટે સુનાવણી કરી
મોહમ્મદ શમીની પત્ની હસીન જહાંની અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટે સુનાવણી કરી (IANS)
By Sumit Saxena

Published : November 7, 2025 at 9:47 PM IST

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે ભારતીય ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમીની અલગ રહેતી પત્ની હસીન જહાંને ઠપકો આપ્યો. કોર્ટે ક્રિકેટરની પત્નીને પૂછ્યું કે, શું 4 લાખ રૂપિયાની રકમ પૂરતી નથી. અરજીમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે, શમીની પત્ની તેમના લગ્ન બાદથી બેરોજગાર છે.

ક્રિકેટર મોહમ્મદ શમીથી અલગ રહેતી પત્ની હસીન જહાંએ તેને અને તેની સગીર પુત્રીને ચૂકવવામાં આવતા વચગાળાના ભરણપોષણ ભથ્થામાં વધારો કરવાની માંગ કરતી અરજી કરી હતી. જેના પર સુપ્રીમ કોર્ટે હસીન જહાં પાસેથી જવાબ માંગ્યો હતો.

આ મામલો ન્યાયાધીશ મનોજ મિશ્રા અને ઉજ્જલ ભૂયાનની બેન્ચ સમક્ષ આવ્યો હતો. સુનાવણી દરમિયાન, સુપ્રીમ કોર્ટે અરજદારના વકીલને પૂછ્યું કે, શમીની પત્ની હસીન જહાંએ અરજી કેમ દાખલ કરી હતી. કોર્ટે પૂછ્યું કે, શું 4 લાખ રૂપિયાનું માસિક ભથ્થું પૂરતું નથી.

અરજદાર હસીન જહાંના વકીલે દલીલ કરી હતી કે, શમીની આવક કોર્ટ દ્વારા નક્કી કરાયેલ ભરણપોષણ રકમ કરતાં ઘણી વધારે છે. વકીલે દલીલ કરી હતી કે ક્રિકેટર શમી વૈભવી જીવનશૈલી જીવી રહ્યો છે અને અરજદાર અને તેની સગીર પુત્રીને પૂરતું ભરણપોષણ ન આપીને કોર્ટનો દુરુપયોગ કરી રહ્યો છે. હાઈકોર્ટમાં શમી દ્વારા દાખલ કરાયેલા સોગંદનામા મુજબ, તેમનો માસિક ખર્ચ ₹1.08 કરોડથી વધુ છે.

અરજીમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે તેમની કુલ સંપત્તિ અંદાજે ₹500 કરોડ છે અને તેમની પત્ની લગ્ન પછીથી બેરોજગાર છે. પરિણામે, તેમની પાસે અને તેમના બાળકની દૈનિક જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે આવકનો કોઈ સ્વતંત્ર સ્ત્રોત નથી.

બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, જો અરજદાર મધ્યસ્થી કરવા અને સમાધાન કરવા તૈયાર હોય, તો તે નોટિસ જારી કરી શકે છે. દલીલો સાંભળ્યા પછી, બેન્ચે શમીને નોટિસ જારી કરી અને કેસની આગામી સુનાવણી ચાર અઠવાડિયા પછી નક્કી કરી. વરિષ્ઠ વકીલ શોભા ગુપ્તા અને વકીલ શ્રીરામ પરકટ્ટે બેન્ચ સમક્ષ અરજદારનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું.

હસીન જહાંની અરજીમાં 1 જુલાઈ અને 25 ઓગસ્ટના રોજ કોલકાતા હાઈકોર્ટ દ્વારા પસાર કરાયેલા બે આદેશોને પડકારવામાં આવ્યા હતા. હાઈકોર્ટના આદેશોમાં તેમને ₹4 લાખનું માસિક ભરણપોષણ ભથ્થું મેળવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.

હાઈકોર્ટે શમી દ્વારા ચૂકવવામાં આવતી વચગાળાની ભરણપોષણની રકમ ઘટાડીને તેની પત્ની માટે દર મહિને ₹1.5 લાખ અને તેની પુત્રી માટે દર મહિને ₹2.5 લાખ કરી હતી, અને ક્રિકેટરને બાકીની રકમ આઠ માસિક હપ્તામાં ચૂકવવાની મંજૂરી આપી હતી. અરજીમાં શમીની જીવનશૈલી અને એ-લિસ્ટ રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટર તરીકેના તેમના દરજ્જાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો, જે તેમને ઉચ્ચ નેટવર્થ ધરાવતો વ્યક્તિ બનાવે છે.

