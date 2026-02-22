મોટા આતંકી ષડયંત્રનો ભાંડો ફૂટ્યો, તામિલનાડુમાં દિલ્હી પોલીસનું એક્શન, 6 લોકો ધરપકડ
પોલીસ જણાવ્યા અનુસાર તમામ આરોપી પાકિસ્તાન આધારીત આતંકી સંગઠનના સમર્થનમાં પોસ્ટ અને સામગ્રીની આપ લે કરી રહ્યાં હતાં.
Published : February 22, 2026 at 12:07 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હી પોલીસે આતંકવાદી સંગઠનોના સમર્થનમાં સોશિયલ મીડિયા પર સક્રિય એક મોડ્યુલનો પર્દાફાશ કરતી વખતે છ લોકોની ધરપકડ કરી છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, તમામ આરોપીઓ પાકિસ્તાન સ્થિત આતંકવાદી સંગઠનોના સમર્થનમાં પોસ્ટ અને સામગ્રી શેર કરી રહ્યા હતા અને શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલા હતા. ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓની ઓળખ મિઝાનુર રહેમાન, મોહમ્મદ શબાત, ઉમર, મોહમ્મદ લિટન, મોહમ્મદ શાહિદ અને મોહમ્મદ ઉજ્જલ તરીકે થઈ છે.
આ કાર્યવાહી દક્ષિણ ભારતના રાજ્ય તમિલનાડુમાં હાથ ધરવામાં આવી હતી, જ્યાં તમામ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પોલીસ ટીમોએ ઉથુકુલી વિસ્તારમાંથી બે, પલ્લદમમાંથી ત્રણ અને તિરુમુરુગનપૂંડી વિસ્તારમાંથી એક આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે બધા આરોપીઓ કપડા ઉદ્યોગમાં કામ કરતા હતા અને નકલી આધાર કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને પોતાની ઓળખ છુપાવી રહ્યા હતા.
દરોડા દરમિયાન, આરોપીઓ પાસેથી આઠ મોબાઇલ ફોન અને 16 સિમ કાર્ડ મળી આવ્યા હતા. પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોનો ઉપયોગ સોશિયલ મીડિયા પર ભડકાઉ અને આતંકવાદ તરફી સામગ્રી ફેલાવવા માટે થઈ રહ્યો હતો. પ્રાથમિક તપાસમાં એ પણ સંકેત મળ્યો છે કે, આરોપીઓએ દેશભરના વિવિધ શહેરોમાં શોધખોળ હાથ ધરી હતી.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે રાજધાનીમાં "ફ્રી કાશ્મીર" પોસ્ટર લગાવવાની ઘટના પણ આ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલી હોઈ શકે છે. હાલમાં, બધા આરોપીઓને ટ્રેન દ્વારા દિલ્હી લાવવામાં આવી રહ્યા છે, જ્યાં તેમની સંપૂર્ણ પૂછપરછ કરવામાં આવશે.
દિલ્હી પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, આ કેસની તપાસ ચાલુ છે અને તેઓ આ નેટવર્કમાં સામેલ અન્ય વ્યક્તિઓની શોધ કરી રહ્યા છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ કાર્યવાહી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવી છે અને કોઈપણ પ્રકારની રાષ્ટ્ર વિરોધી પ્રવૃત્તિને સહન કરવામાં આવશે નહીં.