"મોદી વડાપ્રધાન તરીકે 2026 પૂર્ણ નહીં કરે" અરવિંદ કેજરીવાલનો મોટો દાવો
મોદી-શાહનું સામ્રાજ્ય સમાપ્ત થવાનું છે અને જનતા વચ્ચે તેમની લોકપ્રિયતા સતત ઘટી રહી છે- કેજરીવાલનો દાવો
Published : March 24, 2026 at 8:01 AM IST
નવી દિલ્હી: આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને લઇને રાજકીય નિવેદન આપતા જણાવ્યું કે, મને નથી લાગતું કે મોદી 2026 સુધી પોતાનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કરી શકશે. કેજરીવાલે દાવો કર્યો કે 'મોદી-શાહનું સામ્રાજ્ય સમાપ્ત થવાનું છે અને જનતા વચ્ચે તેમની લોકપ્રિયતા સતત ઘટી રહી છે. આ નિવેદન ગુજરાતમાં સંજય રાઉતના પુસ્તક 'અનલાઇકલી પેરાડાઇઝ'ના વિમોચન કાર્યક્રમ દરમિયાન આપ્યું હતું જ્યા તેમણે વિપક્ષી એકતા અને રાજકીય સંઘર્ષ પર ભાર મૂક્યો હતો.
જનતામાં અલોકપ્રિય બની ગઇ છે સરકાર
અરવિંદ કેજરીવાલે જણાવ્યું કે, વડાપ્રધાન મોદી હવે જનતા વચ્ચે અલોકપ્રિય બની ગયા છે અને સોશિયલ મીડિયાનો માહોલ ઝડપથી બદલાયો છે. કેજરીવાલે જણાવ્યું કે, પહેલા જ્યાં ટિકાકારોનો અવાજ દબાવવામાં આવતો હતો હવે ખુલ્લી રીતે વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે. કેજરીવાલે આરોપ લગાવ્યો કે સરકાર પોતાની પુરી મશીનરી છતા નેરેટિવ પર નિયંત્રણ ગુમાવી ચુકી છે, જે ઘટતી લોકપ્રિયતાનો સંકેત છે.
“मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर 2026 पूरा नहीं करेंगे। अब मोदी जी और अमित शाह जी जाने वाले हैं। उनका साम्राज्य ख़त्म होने वाला है”— AAP (@AamAadmiParty) March 23, 2026
— राज्यसभा सांसद संजय राउत जी की पुस्तक Unlikely Paradise के विमोचन पर बोले AAP राष्ट्रीय संयोजक @ArvindKejriwal जी। pic.twitter.com/KVNwO4vxq6
ચૂંટણી પ્રક્રિયા પર ઉઠાવ્યા સવાલ
ચૂંટણી પ્રક્રિયાને લઇને અરવિંદ કેજરીવાલે ગંભીર આરોપ લગાવ્યા હતા. કેજરીવાલે દાવો કર્યો કે ચૂંટણી બેઇમાનીથી જીતવામાં આવી રહી છે અને તેનું ઉદાહરણ તેમણે પોતાની નવી દિલ્હી વિધાનસભા બેઠકનું આપ્યું હતું, જ્યાં તેમના અનુસાર કેટલાક હજાર વોટ કાપવામાં આવ્યા હતા. કેજરીવાલે જણાવ્યું કે, વોટ કાપવા, ફેક વોટ નાખવા અને EVMમાં હેરાફેરી જેવી ગતિવિધિઓ દ્વારા ચૂંટણીના પરિણામને પ્રભાવિત કરવામાં આવી રહ્યા છે.
12 વર્ષનો કાર્યકાળ કાળા અક્ષરમાં લખાશે
કેન્દ્ર સરકારના 12 વર્ષના કાર્યકાળ પર નિશાન સાધતા કેજરીવાલે કહ્યું કે, આ કાલખંડ ઇતિહાસમાં 'કાળા અક્ષર'માં લખાશે. કેજરીવાલે જણાવ્યું કે, આટલા લાંબા સમયમાં સરકાર દેશ માટે મોટા કામ કરી શકતી હતી પરંતુ તેમણે આવું ના કર્યું. તપાસ એજન્સીઓના ઉપયોગ પર પણ સવાલ ઉઠાવતા કેજરીવાલે કહ્યું કે, વર્તમાન વ્યવસ્થામાં ઇમાનદાર અને બેઇમાનની પરિભાષા બદલવામાં આવી છે.
સંજય સિંહનો પલટવાર
આમ આદમી પાર્ટીના સાંસદ સંજય સિંહે પણ કેન્દ્ર સરકાર પર પ્રહાર કર્યા હતા. સંજય સિંહે જણાવ્યું કે, CBI કોર્ટને અરવિંદ કેજરીવાલ અને મનીષ સિસોદિયા વિરૂદ્ધ એક પૈસાના ભ્રષ્ટાચારના પુરાવા મળ્યા નથી, જે સરકાર માટે સૌથી મોટો તમાચો છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે એક્સાઇઝ પોલિસી કેસમાં લગાવવામાં આવેલા આરોપો પાયાવિહોણા છે અને તેના પરિણામે દિલ્હી સરકારને મહેસૂલમાં વધારો થયો છે.
અમે ઝૂકીશું નહીં; લડાઈ ચાલુ રહેશે
સંજય સિંહે આરોપ લગાવ્યો કે વિપક્ષી નેતાઓને ખોટા કેસોમાં ફસાવીને તેમના પર દબાણ લાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેઓ ઝૂક્યા નહીં. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, જેલ અને બદનામી છતાં, તેમનો સંઘર્ષ ચાલુ રહેશે.
