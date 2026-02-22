'કોંગ્રેસના નેતાઓ લાજવાને બદલે ગાજે છે', AI સમિટમાં પ્રદર્શનને લઈને PM મોદીએ કોંગ્રેસને આડે હાથ લીધી
પીએમ મોદીએ શતાબ્દી નગર સ્ટેશન પર મેરઠ મેટ્રો અને નમો ભારત ટ્રેનને લીલી ઝંડી બતાવી. તેમણે જાહેર સભામાં જાહેરાતો કરી.
Published : February 22, 2026 at 4:02 PM IST
મેરઠ, ઉત્તરપ્રદેશ: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે મેરઠથી નમો ભારત રેપિડ રેલ અને મેટ્રો સેવાઓનો પ્રારંભ કરાવ્યો. તેમણે મેરઠમાં હજારો કરોડ રૂપિયાના પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન પણ કર્યું. તેમણે મોહીઉદ્દીનપુરમાં જાહેર સભા પણ યોજી હતી. તે પહેલાં, તેમણે શતાબ્દી નગર સ્ટેશન પર મેરઠ મેટ્રો અને નમો ભારતને લીલી ઝંડી આપી.
પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશ માટે રવિવારનો દિવસ ખૂબ જ ખાસ દિવસ રહ્યો. આજે, પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ મેરઠ મેટ્રોનું અનાવરણ કર્યું. જ્યારે મેરઠના રહેવાસીઓ લાંબા સમયથી મેરઠ મેટ્રોની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, ત્યારે નમો ભારત હવે મેરઠના મોદીપુરમ સુધી દોડશે. પીએમ મોદી તરફથી આ ભેટ મળતાં મેરઠના રહેવાસીઓ ખૂબ જ ખુશ છે.
મેરઠથી તે જ દિવસે નમો ભારત રેપિડ રેલ અને મેટ્રો સેવાઓનો પ્રારંભ કરાવવો એ એક અદ્ભુત ઝલક છે કે વિકસિત ભારતમાં કનેક્ટિવિટી કેવી દેખાશે. નમો ભારત જેવી આધુનિક ટ્રેન શહેરના મેટ્રો અને જોડિયા શહેરોના વિઝનને અસરકારક રીતે વેગ આપશે. મને આનંદ છે કે ઉત્તર પ્રદેશમાં આ સિદ્ધ થયું છે.
આજનો કાર્યક્રમ ભાજપની ડબલ-એન્જિન સરકારની કાર્ય સંસ્કૃતિને પણ પ્રતિબિંબિત કરે છે. આપણી કાર્ય સંસ્કૃતિ એ છે કે કોઈપણ પ્રોજેક્ટ જેનો શિલાન્યાસ કરવામાં આવે છે, તેને પૂર્ણ કરવા માટે દિવસ-રાત એક કરવા. આને કારણે, પ્રોજેક્ટ્સ હવે પહેલાની લટકતા કે ભટકતા નથી.
જે પ્રોજેક્ટનો શિલાન્યાસ કર્યો તેનું જ ઉદ્ધાટન કરવાની તક મળી
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, તેમને નમો ભારત અને મેટ્રો સેવા બંનેનો શિલાન્યાસ કરવાની તક મળી. આજે, મને જ તેનું ઉદ્ઘાટન કરવાની તક મળી. થોડા સમય પહેલા, મે મેરઠ મેટ્રોમાં મુસાફરી કરી. મુલાકાત દરમિયાન, તેમણે વિદ્યાર્થીઓ અને મુસાફરો સાથે વાત કરી. બધાએ કહ્યું કે તેમણે ક્યારેય આવા નોંધપાત્ર કાર્યની કલ્પના કરી ન હતી. બધા જૂના દિવસોને યાદ કરી રહ્યા હતા.
નમો ભારત રેપિડ રેલ મહિલા શક્તિનું પ્રતીક
બહેનોએ કહ્યું કે થોડા વર્ષો પહેલા, કામ લગભગ થતાં જ ન હતા. અહીં ભય અને ડરનું વાતાવરણ હતું. એક તરફ, કાયદો અને વ્યવસ્થામાં સુધારો થયો છે, અને બીજી તરફ, લોકોને અનુકૂળ અને સલામત મુસાફરીની સુવિધા મળી છે. મિત્રો, મને ખુશી છે કે નમો ભારત રેપિડ રેલ મહિલા શક્તિનું પ્રતીક બની ગઈ છે. અમારી દીકરીઓ ટ્રેન ઓપરેટર સહિત ઘણી ભૂમિકાઓમાં નેતૃત્વ કરી રહી છે. હું દેશની પ્રથમ નમો ભારત રેપિડ રેલ સેવા અને મેરઠ મેટ્રો માટે ઉત્તર પ્રદેશ અને દિલ્હીના લોકોને અભિનંદન આપું છું.
મેરઠની ભૂમિ સાથે ખાસ સંબંધ
પીએમએ કહ્યું કે તેમનો પણ મેરઠની ભૂમિ સાથે ખાસ સંબંધ છે. 2014, 2019અને 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં તેમની ચૂંટણી રેલીઓ મેરઠથી શરૂ થઈ હતી. મેરઠના ખેડૂતો, ઉદ્યોગસાહસિકો, કામદારો, કારીગરો અને દુકાનદારોએ હંમેશા મને ટેકો આપ્યો છે. ત્યારે પણ, મેં કોંગ્રેસ, સપા અને બસપાને કહ્યું હતું કે તેઓ તેમની ઝેરી રાજનીતિ છોડી દે. ચાલો વિકાસના મુદ્દા પર સ્પર્ધા કરીએ. આ પક્ષોએ તેમની ઝેરી રાજનીતિ બદલી નથી. ભાજપે વિકાસ અને નીતિઓને પ્રાથમિકતા આપી છે. રાષ્ટ્રનો વિકાસ સર્વોપરી છે. આપણી મેરઠ મેટ્રો આનું ઉદાહરણ છે.
દેશમાં હાઇ-સ્પીડ નેટવર્ક
2014 પહેલા ભારતમાં મેટ્રોનું વિસ્તરણ ખૂબ જ ધીમી ગતિએ ચાલી રહ્યું હતું. સ્થિતિ એવી હતી કે, કોંગ્રેસ સરકાર દરમિયાન, દેશના સેવાઓ પાંચ શહેરો સુધી મર્યાદિત હતી. આજે, ભાજપ સરકાર હેઠળ, 25 શહેરોમાં મેટ્રો સેવાઓ કાર્યરત છે. ભારત વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું મેટ્રો નેટવર્ક બની ગયું છે. ઉત્તર પ્રદેશના મેરઠ ઉપરાંત અનેક શહેરોમાં મેટ્રોનું કામ ચાલી રહ્યું છે. છેલ્લા 11 વર્ષમાં, મેટ્રો સેવાઓ દેશના ઘણા શહેરોમાં પહોંચી છે. ભાજપ સરકાર દેશના લોકોને સુવિધા પૂરી પાડવા માંગે છે. તે દેશમાં હાઇ-સ્પીડ નેટવર્ક પ્રદાન કરવા માંગે છે. આ કારણે જ નમો ભારત અને વંદે ભારત જેવી આધુનિક હાઇ-સ્પીડ ટ્રેનો આજે કાર્યરત છે.
ભાજપની પ્રાથમિકતા દેશનો વિકાસ
દિલ્હીમાં કોંગ્રેસ સરકાર સત્તામાં હતી ત્યારે આ શક્ય નહોતું. ત્યારે પ્રોજેક્ટ્સ કૌભાંડોમાં ખોવાઈ જતાં હતા. મેટ્રો જેવી ટેકનોલોજી વિદેશથી આયાત કરવી પડી હતી. અમે દેશને આત્મનિર્ભરતા તરફ આગળ ધપાવ્યો છે. ભાજપની પ્રાથમિકતા રાષ્ટ્રીય વિકાસ છે. નમો ભારત અને મેટ્રો એક જ ટ્રેક પર ચાલશે. તમે એક જ પ્લેટફોર્મ પર મુસાફરી કરી શકશો. આનાથી દિલ્હી જવાનું સરળ બનશે. આનાથી મેરઠના લોકોને ઘણો ફાયદો થશે. દૈનિક મુસાફરોને આનો ઘણો ફાયદો થશે. દિલ્હીમાં કામ કરતા અને મેરઠમાં ઘર ધરાવતા લોકોને ઘણો ફાયદો થશે. આનાથી પૈસા બચશે અને યુવાનોને રોજગાર મળશે. પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશમાં અનેક એક્સપ્રેસવે, કોરિડોર અને જેવરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. આ પ્રોજેક્ટ્સ નિર્માણ દરમિયાન રોજગારી ઉત્પન્ન કરે છે, અને નવા વ્યવસાયો પણ રોજગારી ઉત્પન્ન કરે છે. ઉત્તર પ્રદેશની આ ભૂમિ સર્જનાત્મકતાની ભૂમિ છે. ખેડૂતો, પશુપાલકો, ઉદ્યોગસાહસિકો, વણકર અને કારીગરો બધા આ વારસાને જીવંત કરી રહ્યા છે.
વિશ્વનો દૃષ્ટિકોણ હવે ભારત પ્રત્યે આશાવાદી
આનાથી ભારત અને ઉત્તર પ્રદેશને ફાયદો થઈ રહ્યો છે. વિશ્વનો દૃષ્ટિકોણ હવે ભારત પ્રત્યે આશાવાદી છે. વિકસિત દેશો ભારત સાથે વેપાર કરાર કરી રહ્યા છે. એક સમય હતો જ્યારે કોંગ્રેસ સરકાર, તેના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો છતાં, વિકસિત દેશો સાથે કરાર કરી શકી ન હતી. આજે, વિકસિત દેશો ભારત સાથે જોડાવા માટે આતુર છે. તેઓ ભારતના વિકાસમાં પોતાનું ભવિષ્ય જુએ છે. તેઓ માને છે કે ભારત 21મી સદીના પડકારોનો સામનો કરવા સક્ષમ શક્તિ છે. તાજેતરના વર્ષોમાં, ભાજપ સરકારે હસ્તાક્ષર કરેલા કરારોથી નાના ઉદ્યોગોને ઘણો ફાયદો થયો છે. આનાથી મેરઠના રમતગમત ઉદ્યોગ તેમજ તેના કાતર, ક્રોકરી, પિત્તળ, લાકડું, ચામડું અને કાપડ ઉદ્યોગોને ફાયદો થશે. ભાજપની પ્રાથમિકતા દેશના નાના શહેરોને દુનિયા સમક્ષ લાવવાની છે.
યુપીને 95,000 કરોડ રૂપિયા કિસાન સન્માન નિધિ મળ્યા
વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, મેરઠના ઉદ્યોગો હવે સરળતાથી તેમના ઉત્પાદનો અમેરિકા અને યુરોપમાં વેચી શકશે. મેરઠ અને હાપુરે ચૌધરી ચરણ સિંહના સાક્ષી બન્યા. આપણું સૌભાગ્ય છે કે અમે ચૌધરી ચરણ સિંહને ભારત રત્નથી નવાજ્યા. અમે ખેડૂતોની આવક વધારવા માટે કામ કર્યું છે. પીએમ કિસાન સન્માન નિધિમાંથી મળેલા ભંડોળ પણ ખેડૂતો માટે ખૂબ મદદરૂપ સાબિત થઈ રહ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં યુપીના ખેડૂતોને આ યોજના હેઠળ આશરે 95,000 કરોડ રૂપિયા મળ્યા છે. આમાંથી, મેરઠના ખેડૂતોને આશરે 800 કરોડ રૂપિયા મળ્યા છે. દેશવાસીઓ ભારતનો વિકાસ કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છે.
કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધ્યું
વડાપ્રધાનએ કહ્યું કે વિશ્વનું સૌથી મોટું એઆઈ સમિટ ભારતમાં યોજાયું હતું. વિશ્વભરના 80 પ્રતિનિધિઓ દિલ્હી આવ્યા હતા. 20 દેશોના વડાઓએ હાજરી આપી હતી. લાખો લોકોએ હાજરી આપી હતી. વિકાસશીલ દેશોમાં આવી કોન્ફરન્સ ક્યારેય યોજાઈ નથી. કોંગ્રેસે ભારતના વૈશ્વિક કાર્યક્રમ પર સવાલ ઉઠાવ્યા અને તેને રાજકીય મેદાનમાં ફેરવી દીધો. કોંગ્રેસના નેતાઓ વિદેશી મહેમાનોની સામે નગ્ન થઈને સ્થળ પર પહોંચ્યા. દેશ તમારા વિશે જાણે છે, તો તમારે નગ્ન થવાની જરૂર કેમ પડી?
AI સમિટ એક રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમ હતો, પરંતુ કોંગ્રેસે બધી સીમાઓ તોડી નાખી.
વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે દેશની સૌથી જૂની પાર્ટી વૈચારિક રીતે કેટલી નાદાર થઈ ગઈ છે તેની કોઈ કલ્પના પણ કરી શકતું નથી. "આપણે એવા લોકો છીએ કે જ્યારે ગામમાં લગ્ન હોય છે, ત્યારે આખું ગામ તેને સફળ બનાવવામાં સામેલ થઈ જાય છે જેથી મહેમાનો ગામની સારી છબી સાથે જાય. કોંગ્રેસ આપણા પોતાના દેશને બદનામ કરવામાં વ્યસ્ત છે. આ લોકો મારી કબર ખોદવા માંગે છે. તેઓ ભાજપ વિરુદ્ધ છે, તેઓ એનડીએ વિરુદ્ધ છે. અમે આ પણ સહન કરીશું. કોંગ્રેસે યાદ રાખવું જોઈએ કે એઆઈ સમિટ ભાજપનો કાર્યક્રમ નહોતો; તે દેશનું સન્માન કરવાનો કાર્યક્રમ હતો. કોંગ્રેસે બધી સીમાઓ તોડી નાખી.
સપા સરકારના ગુનેગારો હવે યુપી જેલમાં છે
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે સપા સરકાર દરમિયાન મુક્તપણે ફરતા ગુનેગારો હવે યુપી જેલમાં છે. જ્યારે કાયદા સુધરે છે, ત્યારે વ્યવસાય માટે અનુકૂળ વાતાવરણ બને છે. આનાથી યુપીના અર્થતંત્રમાં તેજી આવી છે. ગઈકાલે જ, મને ઉત્તર પ્રદેશની પ્રથમ સેમિકન્ડક્ટર ફેક્ટરીનો શિલાન્યાસ કરવાની તક મળી. આનાથી નવા રોકાણ અને રોજગાર માટે જબરદસ્ત સંભાવનાઓ ઊભી થશે. ભાજપ સરકાર ઉત્તર પ્રદેશને દેશની સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનાવવામાં મદદ કરશે."