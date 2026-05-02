ETV Bharat / bharat

સરકારે એલર્ટ SMS મોકલ્યો, મેસેજ મળ્યા પછી તમારા સ્માર્ટફોનમાં અચાનક વાગશે રિંગ

સરકારે આજે સવારે લગભગ 11:42 વાગ્યે બધા સ્માર્ટફોન પર એક સંદેશ મોકલ્યો, ત્યારબાદ અચાનક બધા ફોન રણકવા લાગ્યા.

સરકારે ચેતવણી SMS મોકલ્યો
સરકારે ચેતવણી SMS મોકલ્યો
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 2, 2026 at 2:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી : મોદી સરકારે શનિવારે કુદરતી આફતો દરમિયાન નાગરિકોનું રક્ષણ કરવા માટે દેશભરમાં એક સ્વદેશી મોબાઇલ ઇમરજન્સી એલર્ટ સિસ્ટમનું પરીક્ષણ કર્યું. આ સિસ્ટમને "સેલ બ્રોડકાસ્ટ એલર્ટ" કહેવામાં આવે છે. હાલમાં, NDMA (નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી) તરફથી ફ્લેશ SMS સંદેશના રૂપમાં સમગ્ર ભારતમાં તેનું પરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. NDMA 2 મે, 2026ના રોજ તમારા વિસ્તારમાં સેલ બ્રોડકાસ્ટ એલર્ટનું પરીક્ષણ કરશે.

સરકારના નોટિફિકેશનમાં જણાવાયું છે કે તમારા મોબાઇલ ફોન પર મેસેજ મળ્યા પછી કોઈ કાર્યવાહી કરવાની જરૂર નથી. કૃપા કરીને ગભરાશો નહીં. શનિવારે જ્યારે ઇમરજન્સી એલર્ટ આવ્યું, ત્યારે ફોનમાં એક ઉચ્ચ-પિચ એલાર્મ ટોન અને ફ્લેશિંગ મેસેજ સાથે જોરથી રણક્યો. સેન્ટર ફોર ડેવલપમેન્ટ ઓફ ટેલિમેટિક્સ (C-DOT) દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી ઇન્ડિજિનસ ઇન્ટિગ્રેટેડ એલર્ટ સિસ્ટમ (SACHET) દ્વારા આ એલર્ટ આપવામાં આવ્યા હતા. આ સિસ્ટમ ઇન્ટરનેશનલ ટેલિકોમ્યુનિકેશન યુનિયન દ્વારા ભલામણ કરાયેલ કોમન એલર્ટિંગ પ્રોટોકોલ (CAP) પર આધારિત છે.

સરકારે ચેતવણી SMS મોકલ્યો (સ્ક્રીનશોટ SMS)

આ સિસ્ટમનો ઉદ્દેશ્ય સુનામી, ભૂકંપ, વીજળી પડવા અને ગેસ લીકેજ અથવા રાસાયણિક જોખમો જેવી માનવસર્જિત કટોકટીની સ્થિતિમાં લક્ષિત વિસ્તારોમાં મોબાઇલ વપરાશકર્તાઓને SMS દ્વારા આપત્તિ અને કટોકટીની ચેતવણીઓ પ્રદાન કરવાનો છે. જ્યારે સરકારે ભૂતકાળમાં આ સિસ્ટમનું થોડા વખત પરીક્ષણ કર્યું છે, ત્યારે આ ચેતવણીઓ દેશભરમાં લાગુ કરતા પહેલા સિસ્ટમની કામગીરી અને વિશ્વસનીયતાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આ પરીક્ષણ ચેતવણીઓ ભારતની સૌથી મોટી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન એજન્સી NDMA દ્વારા મોકલવામાં આવી હતી.

સેલ બ્રોડકાસ્ટ ટેસ્ટ ચેનલ સક્ષમ હોય તેવા મોબાઇલ ફોન પર ટેસ્ટ સંદેશાઓ પ્રાપ્ત થયા હતા. તમે સેટિંગ્સ, સુરક્ષા અને કટોકટી, વાયરલેસ કટોકટી ચેતવણીઓ અને પરીક્ષણ ચેતવણીઓ પર જઈને ચેતવણીઓ ચાલુ અથવા બંધ કરી શકો છો. દેશવ્યાપી પરીક્ષણ પછી, મોબાઇલ ચેતવણી સિસ્ટમ દેશભરમાં શરૂ કરવામાં આવશે અને તમામ મોબાઇલ હેન્ડસેટ પર બહુવિધ ભારતીય ભાષાઓમાં કટોકટી ચેતવણીઓ મોકલશે.

આ પણ વાંચો...

  1. EPFO ખાતામાં કેટલું બેલેન્સ છે? વેબસાઈટ, એપ, એસએમએસ અથવા મિસ્ડ કોલ, ઈચ્છા મુજબ ચેક કરો
  2. સ્પામ સ્કેમ્સ સામે રક્ષણ માટે ટ્રુકોલરે કરી એપ્લિકેશન અપડેટ

TAGGED:

INDIAN GOVT SEND MASSAGE
CELL BROADCAST ALERT
NATIONAL DISASTER MGMT AUTHORITY
MOBILE EMERGENCY ALERT SYSTEM
EMERGENCY ALERT SYSTEM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.