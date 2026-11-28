'400 પાર'નું સ્વપ્ન તૂટ્યા બાદ હવે '800 પાર'ની તૈયારીમાં મોદી સરકાર; સીમાંકન બિલ પર ભડક્યા ખડગે
INDIA ગઠબંધનની બેઠક બાદ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ મોદી સરકાર અને ચૂંટણી પંચ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા હતા.
Published : November 28, 2026 at 3:39 PM IST
નવી દિલ્હી: 30 નવેમ્બરે શરૂ થનારા સંસદના સ્પેશ્યલ સત્ર પહેલાં, વિરોધ પક્ષોના ગઠબંધન INDIAએ પ્રસ્તાવિત સીમાંકન ખરડા મુદ્દે સરકાર સામે મોરચો માંડ્યો છે. શનિવારે નવી દિલ્હીમાં કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેના નિવાસસ્થાને વિરોધ પક્ષના નેતાઓની મહત્ત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઇ હતી. ખડગેએ બેઠક બાદ પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા કેન્દ્ર સરકાર અને ચૂંટણી પંચ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા.
અનિશ્ચિતકાળ સુધી સત્તામાં રહેવાનું ષડયંત્ર
બેઠકમાં બનેલી સંયુક્ત રણનીતિ શેર કરતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ જણાવ્યું કે, India ગઠબંધનના તમામ નેતાઓએ સર્વસંમતિથી એવો નિષ્કર્ષ કાઢ્યો કે મોદી સરકાર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી રહેલું બંધારણીય સુધારા વિધેયક લોકશાહી માટે ગંભીર ખતરો છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે લોકશાહીને નષ્ટ કરવા અને તમામ સત્તા પોતાના હાથમાં લેવાના પ્રયાસમાં સરકાર હવે '800 પાર'નું લક્ષ્ય રાખી રહી છે.
ખડગેએ કટાક્ષ કરતા જણાવ્યું- "અગાઉ, તેમણે ચૂંટણીમાં '400 પાર'નું લક્ષ્ય રાખ્યું હતું- એક એવું લક્ષ્ય જે હવે પાછળ છૂટી ગયું છે. હવે બેઠકોની સંખ્યા વધારીને 850 કરીને, તે અનિશ્ચિત કાળ માટે સત્તા મેળવવા અને તેના પર ટકી રહેવા માંગીએ છીએ.
#WATCH | Delhi: On the Delimitation Bill, Congress National President Mallikarjun Kharge says, "All the leaders of our INDIA alliance have collectively determined that the constitutional amendment bill being introduced by the Modi government poses a grave threat to democracy. It is a threat because, in an attempt to dismantle democracy and consolidate absolute power, they are now aiming for '800 paar'. Previously, they had set a target of '400 paar' in the elections—a goal that has since fallen by the wayside. Now, by increasing the number of seats to 850, they seek to seize and retain power indefinitely..."— ANI (@ANI) November 28, 2026
SC/ST સમુદાયો સાથે અન્યાયનો આરોપ
કોંગ્રેસ અધ્યક્ષે આરોપ લગાવ્યો કે આ બિલમાં અનુસૂચિત જાતિ (SC) અને અનુસૂચિત જનજાતિ (ST)ના હિતોને નજરઅંદાજ કરવામાં આવ્યા છે જે એક મોટો અન્યાય છે. તેમણે કહ્યું કે કોઇ પણ રાજ્યમાં SC અને ST માટે અનામત બેઠકોની સંખ્યા તેમની વસ્તીના આધારે હોવી જોઇએ, તેમ છતાં સૂચિત સુધારામાં SC બેઠકોની સંખ્યા વધારવા માટેની કોઇ જોગવાઇ નથી.
ખડગેએ સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે, 2026ની જનગણના નજીક હોવા છતાં, સરકાર આ બાબતે મૌન સેવી રહી છે. તેમના મતે, જો બેઠકોની ફાળવણી નવીનતમ વસ્તી ગણતરીના આધારે કરવામાં આવી હોત, તો SC/ST સમુદાયોને તેમની વધેલી વસ્તીના પ્રમાણમાં વધુ બેઠકો મળી હોત; પરંતુ સરકાર પોતાના તાત્કાલિક રાજકીય સ્વાર્થને સાધવા માટે આ સમુદાયોને તેમનો વાજબી હિસ્સો આપવાનો ઇનકાર કરી રહી છે.
ચૂંટણી પંચની નિષ્પક્ષતા પર ઉઠાવ્યા સવાલ
સીમાંકનની કામગીરી ચૂંટણી પંચને સોંપવા સામે સખત વાંધો વ્યક્ત કરતા ખડગેએ કહ્યું કે, વિપક્ષ એવી સંસ્થાને આ જવાબદારી સોંપવાનું સ્વીકારી શકે નહીં, જેણે મતદાર યાદીમાંથી 10 કરોડથી વધુ લોકોના નામ હટાવી દીધા છે. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર પર નિશાન સાધતા તેમણે ટિપ્પણી કરી કે, કમિશનર પોતે જ શંકાના દાયરામાં છે; તેથી, જો આ પ્રક્રિયા તેમના નેતૃત્વ હેઠળ હાથ ધરવામાં આવે, તો તેમાં ગેરરીતિ થવી નિશ્ચિત છે.
ખડગેએ આશંકા વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું કે, ચૂંટણી પંચ પોતાની મરજીથી કોઇ પણ બેઠકને 'સામાન્ય' અથવા 'અનામત' જાહેર કરી શકે છે. તેમણે આસામ અને જમ્મુ કાશ્મીરના પરિસીમનનું ઉદાહરણ આપતા આરોપ લગાવ્યો કે ત્યાં બેઠકોની ભૌગોલિક અને વસ્તીવિષયક રચનામાં પંચે પોતાની અનુકૂળતા મુજબ ફેરફાર કર્યા હતા.
#WATCH | Delhi: On the Delimitation Bill, Congress National President Mallikarjun Kharge says, "They previously attempted to introduce this Bill, but it was rejected back in April. Since then, they have been systematically breaking apart political parties—the TMC, the NCP, and the Shiv Sena—to secure the necessary numbers. Now, sensing that they have the numbers—though it remains uncertain who might ultimately support them—they are bringing this Bill forward again. This poses a grave danger to the nation. Some people fail to grasp that an increase in the number of seats to 850 would cause immense harm to the nation and spell the end of democracy..."— ANI (@ANI) November 28, 2026
વિપક્ષને તોડીને સંખ્યાબળ મેળવવાનો આરોપ
ખડગેએ યાદ અપાવ્યું કે સરકારે પહેલા પણ એપ્રિલમાં આ બિલ લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો પરંતુ ત્યારે તેને ફગાવી દેવામાં આવ્યું હતું. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષે આરોપ લગાવ્યો કે ત્યારથી સરકાર જરૂરી સંખ્યાબળ મેળવવા માટે આયોજનબદ્ધ રીતે TMC,NCP અને શિવસેના જેવા પક્ષને તોડવાનું કામ કરી રહી છે.
ખડગે અનુસાર, હવે સંખ્યાબળ થવાના આભાસ પર સરકાર આ બિલને ફરી લાવી રહી છે જ્યારે આ હજુ પણ અનિશ્ચિત છે કે કોણ તેમનું સમર્થન કરશે? તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે બેઠકોની સંખ્યા વધારીને 850 કરવી દેશ માટે ભારે નુકસાનકારક અને લોકશાહીના અંતનું કારણ બનશે.
બેઠકની પૃષ્ઠભૂમિ અને રાજકીય સમીકરણ
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ પહેલા મલ્લિકાર્જુન ખડગેના ઘર પર ઇન્ડિયા ગઠબંધનના નેતાઓની બેઠક મળી હતી જેમાં રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા, અભિષેક બેનરજી, કે.સી.વેણુગોપાલ, ડેરેક ઓ'બ્રાયન, મનોજ ઝા, કપિલ સિબ્બલ અને અરવિંદ સાવંત સહિત કેટલાક મુખ્ય નેતા સામેલ થયા હતા.
આ બિલને લઇને વિપક્ષમાં મતભેદ થયા છે. તમિલનાડુ ચૂંટણી બાદ ગઠબંધનથી દૂર DMK અને શરદ પવારની પાર્ટી NCP-SPએ સંશોધિત પરિસીમન પ્રસ્તાવોનું સમર્થન આપવાના સંકેત આપ્યા છે જેમાંથી આ બન્ને પક્ષોના 30 સાંસદોનો સાથ મળતા લોકસભામાં NDAનો આંકડો 350ની નજીક પહોંચી શકે છે.
આ પણ વાંચો: