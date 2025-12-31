સરકારનું મોટું પગલું: 100 મિલિગ્રામથી વધુ વજન ધરાવતી પેઇનકિલર નિમેસુલાઇડ ટેબ્લેટ પર પ્રતિબંધ
કેન્દ્ર સરકારે પેઇનકિલર દવા નિમેસુલાઇડ ટેબ્લેટ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.
નવી દિલ્હી : કેન્દ્ર સરકારે પેઇનકિલર નિમોસ્લાઇડ અંગે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. સરકારે તાત્કાલિક અસરથી 100 મિલિગ્રામથી વધુ ડોઝ ધરાવતી મૌખિક નિમોસ્લાઇડ દવાઓના ઉત્પાદન, વેચાણ અને વિતરણ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.
આરોગ્ય મંત્રાલયે 29 ડિસેમ્બરના રોજ આ દવા પર પ્રતિબંધ મૂકતો જાહેરનામું બહાર પાડ્યો હતો. આ નિર્ણય ડ્રગ્સ એન્ડ કોસ્મેટિક્સ એક્ટ, 1940 ની કલમ 26A હેઠળ લેવામાં આવ્યો હતો. સરકારે જણાવ્યું હતું કે આ દવા સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમ ઊભું કરી શકે છે અને બજારમાં ઘણા સુરક્ષિત વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે.
આરોગ્ય મંત્રાલયે એક જાહેરનામું બહાર પાડીને જણાવ્યું હતું કે 100 મિલિગ્રામથી વધુ માત્રામાં નિમસુલાઇડ માનવો માટે જોખમ ઊભું કરી શકે છે. નોન-સ્ટીરોઇડલ એન્ટી-ઇન્ફ્લેમેટરી દવા (NSAID) તરીકે, તે લીવર પર પ્રતિકૂળ અસરો કરી શકે છે. વધુમાં, આ દવાની અન્ય પ્રતિકૂળ અસરોને કારણે વિશ્વભરમાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
ડ્રગ્સ ટેકનિકલ એડવાઇઝરી બોર્ડની સલાહને અનુસરીને સરકારે નિમસુલાઇડ દવા પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ પ્રતિબંધ હવે તાત્કાલિક અસરથી દેશભરમાં લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. આરોગ્ય મંત્રાલયે માનવો પર પેઇનકિલર્સના જોખમોને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લીધો છે, જેથી જાહેર આરોગ્ય માટે કોઈ જોખમ ન રહે. એ નોંધનીય છે કે વધુ પડતા પેઇનકિલરનો ઉપયોગ લીવર અને કિડનીને અસર કરી શકે છે. ડોકટરો પણ પેઇનકિલરનો ઉપયોગ ઓછો કરવા વિનંતી કરે છે.
એક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે દવા આપ્યાના 24 કલાકની અંદર ગીધ મૃત્યુ પામે છે, ત્યારબાદ સરકારે પર્યાવરણીય ચિંતાઓને ટાંકીને પ્રાણીઓના ઉપયોગ માટે તમામ ન્યુમોસાઇડ દવાઓ પર પ્રતિબંધ મૂકી દીધો હતો.
અહેવાલ મુજબ તે ઘણા દેશોમાં મંજૂર નથી
નિમસુલાઇડ 1985માં ઇટાલીમાં રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને તે NSAID (નોન-સ્ટીરોઇડલ બળતરા વિરોધી દવા) વર્ગની દવા છે. તે યુએસ, કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા, યુકે, જાપાન અને ન્યુઝીલેન્ડ સહિત વિશ્વભરના ઘણા દેશોમાં મંજૂર નથી. તેના લાંબા ગાળાના ઉપયોગથી લીવરની ઝેરી અસર, રક્તસ્રાવ, કિડનીને નુકસાન અને ત્વચા પર ફોલ્લીઓ જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.
ભારતમાં હાલની પરિસ્થિતિ
ભારતે 2011માં બાળકોમાં નિમસુલાઇડના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો, પરંતુ તે હજુ પણ મોટી ઉંમરના દર્દીઓને આપવામાં આવી રહ્યું હતું. જો કે, માર્ચ 2023 માં, ભારતીય ફાર્માકોપીયા કમિશને ચેતવણી આપી હતી કે આ દવા ફિક્સ્ડ ડ્રગ ઇર્પશન (એક જ વિસ્તારમાં વારંવાર થતી ફોલ્લીઓ)નું કારણ બની શકે છે.
