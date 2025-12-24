ETV Bharat / bharat

મોદી સરકારની નવા વર્ષની ભેટ: દિલ્હી મેટ્રોના ફેઝ 5A ને મંજૂરી

કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે બુધવારે દિલ્હી મેટ્રોના ફેઝ 5A ને મંજૂરી આપી. તેમાં 13 સ્ટેશન હશે.

કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ
કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ (ANI - file photo)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 24, 2025 at 5:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે બુધવારે દિલ્હી મેટ્રોના ફેઝ 5A ને મંજૂરી આપી. તેમાં 13 સ્ટેશનો શામેલ હશે. ₹12,015 કરોડના ખર્ચે 16 કિમી લાંબી નવી લાઇન નાખવામાં આવશે. આ માહિતી કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે આપી હતી.

અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યું, "કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે દિલ્હી મેટ્રોના ફેઝ 5A ને મંજૂરી આપી છે, જેમાં 13 સ્ટેશનો શામેલ હશે. આ પ્રોજેક્ટમાં ₹12,015 કરોડના ખર્ચે 16 કિમી લાંબી નવી લાઇન શામેલ હશે. આ સાથે, દિલ્હી મેટ્રો નેટવર્ક 400 કિમીથી વધુ થઈ જશે."

ત્રણ નવા 16 કિમી કોરિડોર બનાવવામાં આવશે

ફેઝ V (A) હેઠળ, દિલ્હી મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન (DMRC) કુલ 16 કિમીના ત્રણ નવા કોરિડોર બનાવશે. તેનો ઉદ્દેશ શહેરના કેટલાક સૌથી વ્યસ્ત વિસ્તારોમાં છેલ્લા માઇલ કનેક્ટિવિટીને સુધારવા અને ભીડ ઘટાડવાનો છે. આ વિસ્તરણથી હાલના નેટવર્કમાં 13 સ્ટેશનો ઉમેરાશે, રહેણાંક હબ, વાણિજ્યિક જિલ્લાઓ અને ટ્રાન્ઝિટ ઇન્ટરચેન્જ વચ્ચેના જોડાણો મજબૂત થશે.

'દિલ્હી મેટ્રોએ લોકોના જીવનમાં પરિવર્તન લાવ્યું છે'

કેબિનેટ બ્રીફિંગ દરમિયાન, કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે, "દિલ્હી મેટ્રોના વિસ્તરણ અંગે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે દિલ્હી મેટ્રોએ દિલ્હીના લોકો અને શહેરમાં મુસાફરી કરતા દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં કેવી રીતે પરિવર્તન લાવ્યું છે. આ વિસ્તરણ સાથે, દિલ્હી મેટ્રોમાં એક નવો અધ્યાય ઉમેરાશે."

સરેરાશ 6.5 મિલિયન મુસાફરો મેટ્રોનો ઉપયોગ કરે છે

કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું, "સરેરાશ, દરરોજ 6.5 મિલિયન મુસાફરો દિલ્હી મેટ્રોનો ઉપયોગ કરે છે. કેટલાક પીક દિવસો એવા હોય છે જ્યારે દિલ્હી મેટ્રો દરરોજ 8 મિલિયન મુસાફરોનું વહન કરે છે." તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે દિલ્હી મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ ફેઝ-VA માટે બાંધકામ સમયરેખા ત્રણ વર્ષ છે. બાંધકામ મોટાભાગે ટનલ બોરિંગ મશીનોનો ઉપયોગ કરીને ભૂગર્ભમાં કરવામાં આવશે, જેનાથી ટ્રાફિકમાં વિક્ષેપ ઓછો થશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

UNION CABINET
PHASE 5A OF DELHI METRO
CABINET HAS APPROVED PHASE 5A
ASHWINI VAISHNAW
DELHI METRO

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.