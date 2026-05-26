આજના દિવસે જ નરેન્દ્ર મોદીએ પહેલીવાર પ્રધાનમંત્રી પદના શપથ લીધા હતા, કેન્દ્રની સત્તામાં 12 વર્ષ પૂરા થયા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 26, 2026 at 3:28 PM IST

નવી દિલ્હી: કેન્દ્રની મોદી સરકારને દેશની સત્તા પર બેઠા તેને આજે 12 વર્ષ પૂરા થયા. આજથી બરાબર 12 વર્ષ પહેલા 26 મે, 2014 ના રોજ તેમણે દેશના વડા પ્રધાન તરીકે શપથ લીધા હતા. આ સંદર્ભમાં, ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) એ પોતાનો આનંદ વ્યક્ત કર્યો હતો અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળ સુશાસન, વિકાસ અને દેશમાં બદલાવની સફર બતાવી.

પીએમ મોદીના 12 વર્ષના કાર્યકાળ દરમિયાન, ઘણા મોટા નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા જે ખૂબ ચર્ચાનો વિષય બન્યા હતા. સરકારે આ પગલાંના અમલીકરણમાં મજબૂત રાજકીય ઇચ્છાશક્તિ દર્શાવવા બદલ પોતાની પ્રશંસા કરી હતી, ત્યારે વિપક્ષે તેમનો ઉગ્ર વિરોધ કર્યો હતો. નોંધનીય છે કે 26 મે, 2014ના રોજ, નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી પદ પરથી દેશના વડા પ્રધાન બન્યા. આમ, 2014માં શરૂ થયેલી સફર હવે 2026ના સીમાચિહ્ન પર પહોંચી ગઈ છે.

ભાજપના નેતૃત્વ હેઠળની NDA સરકારના 12 વર્ષ પૂર્ણ થવાના પ્રસંગે, કેન્દ્રએ રાષ્ટ્રવ્યાપી કેમ્પેનનું આયોજન કર્યું છે. આ પહેલ હેઠળ, કેન્દ્રીય મંત્રીઓ, પક્ષના નેતાઓ, મુખ્યમંત્રીઓ અને સાંસદો દેશભરના નાગરિકો સાથે જોડાશે અને વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સરકાર દ્વારા બતાવાયેલી '22 મુખ્ય સિદ્ધિઓ' ગણાવશે. આ કેમ્પેન મોદી સરકારના કાર્યકાળ દરમિયાન શરૂ કરાયેલ કલ્યાણકારી યોજનાઓ, ઈન્ફ્રસ્ટ્રક્ચર વિસ્તરણ, આર્થિક સુધારાઓ, ડિજિટલ ગવર્નેન્સ, વિદેશ નીતિની ઉપલબ્ધિઓ અને સામાજિક ક્ષેત્રની પહેલો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીને વડા પ્રધાન મોદીને તેમના કાર્યકાળના 12 વર્ષ પૂર્ણ થવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા અને આ યાત્રાને "સંકલ્પથી ઉપલબ્ધિ સુધી" તરીકે વર્ણવી.

સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર એક પોસ્ટમાં, નીતિન નવીને લખ્યું કે, 26 મે, 2014 ના રોજ શરૂ થયેલ યુગ ફક્ત શાસનમાં પરિવર્તન નથી, પરંતુ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના શાનદાર નેતૃત્વમાં દેશના ફરીથી હાંસેલ કરેલા આત્મવિશ્વાસ અને સાંસ્કૃતિક પુનરુત્થાનની એક ઐતિહાસિક ક્ષણ છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, 'સબકા સાથ, સબકા વિકાસ, સબકા વિશ્વાસ અને સબકા પ્રયાસ' ના સિદ્ધાંતો સાથે સાથે 'અંત્યોદય'ના વિઝન સાથે સરકારે તેની નીતિઓને સામાન્ય નાગરિક માટે પરિવર્તનના સાધનમાં સફળતાપૂર્વક પરિવર્તિત કરી છે. નવીને જન ધન, ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (DBT), અને ડિજિટલ ઇન્ડિયા જેવી પહેલો તેમજ 'વિકાસ પણ, વિરાસત પણ' ના સંતુલન પર સરકારના ભાર પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આજનું સુરક્ષિત અને સક્ષમ ભારત તેની સાર્વભૌમત્વનું રક્ષણ કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે, જેને આતંકવાદ સામે નિર્ણાયક હુમલાઓ અને પોતાની સેનાની બધતી બહાદુરીનો સાથે મળ્યો છે. સુશાસન અને રાષ્ટ્ર પ્રથમના સિદ્ધાંતના આ 12 વર્ષની યાત્રા હવે 2047 સુધીમાં 'વિકસિત ભારત' ના મહત્વાકાંક્ષી વિઝન માટે સૌથી મજબૂત પાયો નાખે છે.

સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે, 26 મે, 2014 એ ભારતની વિકાસ અને સભ્યતાની યાત્રામાં એક નવા અધ્યાયની શરૂઆત હતી, જ્યારે નરેન્દ્ર મોદીએ વડા પ્રધાન તરીકે શપથ લીધા હતા, અને દેશના શાસન અને નેતૃત્વમાં એક મોટું પરિવર્તન જોવા મળ્યું. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર એક પોસ્ટમાં, સિંહે કહ્યું કે, આર્થિક વિકાસ અને સામાજિક કલ્યાણથી લઈને આત્મનિર્ભર ભારત અને ડિજિટલ બદલાવમાં એક મજૂબૂત પ્રયાસો સુધી, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ અને મહત્વપૂર્ણ ગ્લોબલ લીડરશીપથી લઈને એક મજબૂત રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના માળખા સુધી, તેમને નેતૃત્વમાં ભારતે ખૂબ જ ઝડપી અને મોટા સ્તરે વિકાસ કર્યો છે.

