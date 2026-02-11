મોદી સરકારનો મોટો નિર્ણય, રાષ્ટ્રગીત પહેલા રાષ્ટ્રગાન 'વંદે માતરમ' ગાવું ફરજિયાત
કેન્દ્રની મોદી સરકારનો વંદે માતરમની 150મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે આ નિર્ણય, રાષ્ટ્રગાન પહેલા રાષ્ટ્રગીત 'વંદેમાતરમ' ગાવું ફરજિયાત
Published : February 11, 2026 at 10:49 AM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્રની મોદી સરકારે બુધવારે રાષ્ટ્રગીત વંદે માતરમ અંગે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. ગૃહ વિભાગે વંદે માતરમ અંગે નવી ગાઇડલાઇન્સ જારી કરી છે, જેમાં તમામ સરકારી કાર્યક્રમો અને શાળાઓમાં રાષ્ટ્રગીત (જન ગણ મન) પહેલાં તે વગાડવામાં આવશે. વંદે માતરમના સંપૂર્ણ છ શ્લોક સંસ્કરણને ઉભા રહીને સાંભળવું પણ ફરજિયાત રહેશે. મળતી માહિતી અનુસાર, તમામ સરકારી કાર્યક્રમ અને શાળાઓમાં રાષ્ટ્રગાન (જન ગણ મન) પહેલા વગાડવું ફરજિયાત છે.
આ નિર્ણય પહેલી વાર છે જ્યારે ગૃહ મંત્રાલયે રાષ્ટ્રગીત, વંદે માતરમના પ્રસ્તુતિ માટે વિગતવાર અને સ્પષ્ટ માર્ગદર્શિકા જારી કરી છે. 28 જાન્યુઆરીએ જારી કરાયેલા આ 10 પાનાના આદેશમાં, મંત્રાલયે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે વંદે માતરમનું સંપૂર્ણ છ શ્લોક સંસ્કરણ, જે 3 મિનિટ અને 10 સેકન્ડનું છે, હવે ઘણા મહત્ત્વપૂર્ણ સરકારી અને સત્તાવાર પ્રસંગોએ ફરજિયાત રીતે વગાડવામાં આવશે અથવા ગાવામાં આવશે. આ આદેશ તમામ રાજ્યો, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો, વિવિધ મંત્રાલયો અને બંધારણીય સંસ્થાઓને મોકલવામાં આવ્યો છે. વધુમાં, રાજ્યપાલોના આગમન અને ભાષણો પહેલાં અને પછી નિયત સમયે તેનું પાલન કરવું જરૂરી રહેશે.
કેન્દ્રની મોદી સરકારે વંદે માતરમની 150મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે આ મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. હવે, કોઈપણ સરકારી કાર્યક્રમમાં વંદે માતરમના છ શ્લોક ગાવાનું ફરજિયાત રહેશે. અત્યાર સુધી, રાષ્ટ્રગીત ગાવા અથવા વગાડવા માટે કોઈ ઔપચારિક નિયમો નહોતા, જ્યારે રાષ્ટ્રગીત "જન ગણ મન" માટે સ્પષ્ટ પ્રોટોકોલ પહેલાથી જ અસ્તિત્વમાં છે. મંત્રાલય અનુસાર, જ્યારે "વંદે માતરમ" અને "જન ગણ મન" બંને એકસાથે રજૂ કરવામાં આવે છે, ત્યારે રાષ્ટ્રગીત પહેલા વગાડવામાં આવશે અથવા ગાવામાં આવશે. આ સમય દરમિયાન બધા ઉપસ્થિતોએ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને ઊભા રહેવું જોઈએ. જો કે, જો રાષ્ટ્રગીત કોઈ સમાચાર ફિલ્મ અથવા દસ્તાવેજીના ભાગ રૂપે વગાડવામાં આવે છે, તો પ્રેક્ષકોને ઉભા રહેવાની જરૂર રહેશે નહીં, કારણ કે આ પ્રદર્શનને વિક્ષેપિત કરી શકે છે. આ આદેશ ઘટનાઓને ત્રણ શ્રેણીઓમાં વર્ગીકૃત કરે છે:
ફરજિયાત પ્રદર્શન જરૂરી પ્રસંગો
આમાં નાગરિક પ્રતિષ્ઠા સમારોહ, રાષ્ટ્રપતિના ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયો-દૂરદર્શન સંબોધન પહેલાં અને પછી રાષ્ટ્રપતિના આગમન અને પ્રસ્થાન નિમિત્તે ઔપચારિક રાજ્ય સમારોહ, રાષ્ટ્રધ્વજની પરેડ દરમિયાન રાજ્યપાલ/લેફ્ટનન્ટ ગવર્નરના આગમન અને પ્રસ્થાન નિમિત્તે રાજ્ય સ્તરીય સમારોહ અને ભારત સરકાર દ્વારા ખાસ નિર્દેશિત અન્ય પ્રસંગોનો સમાવેશ થાય છે. બેન્ડનું પ્રદર્શન ડ્રમ રોલ દ્વારા શરૂ થશે, જેમાં માર્ચિંગ ડ્રીલ અનુસાર સાત પગલાંની હશે. રોલ ધીમા ટેમ્પોથી શરૂ થશે, તેની મહત્તમતા સુધી પહોંચશે અને પછી ધીમે ધીમે ઘટશે.
ફરજિયાત ગાયનની જરૂર હોય તેવા પ્રસંગો
રાષ્ટ્રધ્વજ લહેરાવ સમારોહ, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો અથવા પરેડ સિવાયના સમારોહમાં રાષ્ટ્રગીતનું સમૂહ ગાયન ફરજિયાત રહેશે. આ હેતુ માટે એક પ્રશિક્ષિત ગાયકવૃંદ ગોઠવી શકાય છે, અને યોગ્ય ધ્વનિ પ્રવર્ધન પ્રણાલીઓ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે. જો જરૂરી હોય તો, ગીતના મુદ્રિત શબ્દોનું વિતરણ કરી શકાય છે.
વૈકલ્પિક પ્રદર્શન જરૂરી પ્રસંગો
શાળાઓમાં, દિવસની શરૂઆત સામૂહિક ગાયનથી થઈ શકે છે. શાળા મેનેજમેન્ટે વિદ્યાર્થીઓમાં રાષ્ટ્રીય પ્રતીકો પ્રત્યે આદર જગાડવા માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. વધુમાં, બિન-ઔપચારિક પરંતુ મહત્વપૂર્ણ કાર્યક્રમો (જેમ કે મંત્રીઓ હાજરી આપે છે) માં સમૂહ ગાયનને પ્રોત્સાહન આપી શકાય છે.
મંત્રાલયે ભાર મૂક્યો છે કે રાષ્ટ્રગીત માતૃભૂમિ માટે આદર અને સૌજન્ય સાથે ગવાય. જ્યાં સુધી પ્રદર્શન આદરપૂર્ણ રહેશે, ત્યાં સુધી કોઈ વાંધો નહીં આવે. આ પગલું એવા સમયે લેવામાં આવ્યું છે જ્યારે 'વંદે માતરમ' ની રચનાની 150મી વર્ષગાંઠ ઉજવવામાં આવી રહી છે. આ ગીત સ્વતંત્રતા સંગ્રામ માટે પ્રેરણાનો મુખ્ય સ્ત્રોત રહ્યું છે અને હવે તેને રાષ્ટ્રગીત જેટલું જ ગૌરવ આપવા તરફ એક મહત્ત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવે છે. સરકાર માને છે કે આ નિયમો રાષ્ટ્રીય પ્રતીકો માટે સમાન આદર અને જાગૃતિને પ્રોત્સાહન આપશે.
જાણો આ કયા શ્લોકો છે.
छंद-1
वन्दे मातरम्।
सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्।
शस्यशामलां मातरम्।
शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीं।
फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं।
सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं।
सुखदां वरदां मातरम्।।
वन्दे मातरम्।।
छंद-2
वन्दे मातरम्।
कोटि-कोटि-कण्ठ-कल-कल-निनाद-कराले।
कोटि-कोटि-भुजैर्धृत-खरकरवाले।
अबला केन मा एत बले।
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं।
रिपुदलवारिणीं मातरम्।।
वन्दे मातरम्।।
छंद-3
वन्दे मातरम्।
तुमि विद्या, तुमि धर्म।
तुमि हृदि, तुमि मर्म।
त्वं हि प्राणाः शरीरे।
बाहुते तुमि मा शक्ति।
हृदये तुमि मा भक्ति।
तोमारई प्रतिमा गडि।
मन्दिरे-मन्दिरे मातरम्।।
वन्दे मातरम्।।
छंद-4
वन्दे मातरम्।
त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी।
कमला कमलदलविहारिणी।
वाणी विद्यादायिनी।
नमामि त्वाम्।
नमामि कमलां अमलां अतुलां।
सुजलां सुफलां मातरम्।।
वन्दे मातरम्।।
छंद-5
वन्दे मातरम्।
श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां।
धरणीं भरणीं मातरम्।
शत्रु-दल-वारिणीं।
मातरम्।।
वन्दे मातरम्।।
छंद-6
वन्दे मातरम्।
त्वं हि शक्ति, त्वं हि शक्ति।
त्वं हि शक्ति मातरम्।
वन्दे मातरम्।।
