મોદી સરકાર પાસે ન કોઈ દિશા, ન કોઈ રણનીતિ: રાહુલ ગાંધી

તેમણે કહ્યું કે સરકાર દાવો કરે છે કે બધું સામાન્ય છે, પરંતુ રોજિંદા જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓના વધતા ભાવ દરેક ઘર પર અસર કરશે

તેમણે કહ્યું કે સરકાર દાવો કરે છે કે બધું સામાન્ય છે, પરંતુ રોજિંદા જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓના વધતા ભાવ દરેક ઘર પર અસર કરશે
તેમણે કહ્યું કે સરકાર દાવો કરે છે કે બધું સામાન્ય છે, પરંતુ રોજિંદા જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓના વધતા ભાવ દરેક ઘર પર અસર કરશે (PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 21, 2026 at 9:32 PM IST

નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ શનિવારે મોદી સરકાર પર દેશની વર્તમાન પરિસ્થિતિથી નિપટવા માટે જરૂરી દિશા ન રણનીતિ ન હોવાના આરોપ લગાવ્યા

ગાંધીએ એ બાબત અંગે પણ ચિંતા વ્યક્તિ કરી કે, આગામી મહિને પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુ, અસમ, કેરળ અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ પોંડિચેરીમાં થનારી ચૂંટણીઓ બાદ સરકાર પેટ્રોલ, ડીઝલ અને LPGની કિંમતોમાં વધારો કરી શકે છે.

લોકસભામાં વિપક્ષ નેતા ગાંધીએ કહ્યું કે, અમેરિકન ડૉલરની તુલનાએ રૂપિયો નબળો થવા અને ઔદ્યોગિક બળતણની કિંમતોમાં ભારે વધારાથી અનિવાર્યપણે મોંઘવારી વધશે, જેની અસર દરેક ભારતીય પર પડશે.

તેમણે ભારપૂર્વક એમ પણ જણાવ્યું કે, સરકાર ભલે "પોકળ નિવેદનો" આપી રહી હોય અને બધું "સામાન્ય" હોવાનો દાવો કરી રહી હોય, પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે રોજિંદા વસ્તુઓની વધતી કિંમતો દરેક ઘરને અસર કરશે.

'X' પરની એક પોસ્ટમાં, ગાંધીએ કહ્યું, "ડોલર સામે રૂપિયો નબળો પડી રહ્યો છે અને 100 ના સ્તર તરફ જઈ રહ્યો છે, તેની સાથે ઔદ્યોગિક ઇંધણના ભાવમાં મોટો ઉછાળો - આ ફક્ત આંકડા નથી; તે તોળાઈ રહેલા ફુગાવાના સ્પષ્ટ સૂચક છે." તેમણે ઉમેર્યું, "સરકાર આને 'સામાન્ય' પરિસ્થિતિ તરીકે ગમે તેટલું ચિત્રિત કરે, વાસ્તવિકતા આ છે: ઉત્પાદન અને પરિવહન ખર્ચ વધશે અને MSMEs ને તેની અસરનો ભોગ બનવું પડશે. દૈનિક જરૂરિયાતની કિંમતો વધશે અને FII ભંડોળ બજારમાંથી વધુ ઝડપથી બહાર નીકળી જશે, જેનાથી શેરબજાર પર દબાણ વધશે."

ગાંધીએ ટિપ્પણી કરી હતી કે, ટૂંકમાં દરેક પરિવારના ખિસ્સા પર સીધી અને ગંભીર અસર થશે તે નક્કી છે. તેમણે આગળ નોંધ્યું, "અને આ ફક્ત સમયની વાત છે - એકવાર ચૂંટણીઓ પૂરી થઈ જાય, પછી પેટ્રોલ, ડીઝલ અને LPG ના ભાવ પણ વધશે."

તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, "મોદી સરકાર પાસે ન તો દિશા છે કે ન તો વ્યૂહરચના, ફક્ત વાણી છે. પ્રશ્ન એ નથી કે સરકાર શું કહી રહી છે; પ્રશ્ન એ છે કે તમારી પ્લેટમાં શું બાકી છે." કોંગ્રેસ પાર્ટીએ મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષથી ઉદ્ભવતી વર્તમાન પરિસ્થિતિને સંબોધવા માટે સરકારના પ્રયાસોની સતત ટીકા કરી છે.

