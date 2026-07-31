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ખેડૂતો માટે મોટી ખુશખબર: મોદી સરકારે આગામી 5 વર્ષ માટે લંબાવી 'પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માન નિધિ' યોજના

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેબિનેટે પીએમ-કિસાન યોજનાને 2030-31 સુધી ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપી દીધી છે. ચંચલ મુખર્જીનો અહેવાલ.

PM મોદીની ફાઈલ તસવીર
PM મોદીની ફાઈલ તસવીર (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 31, 2026 at 7:39 PM IST

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નવી દિલ્હી: દેશના ખેડૂતોને એક મોટી ભેટ આપતા, મોદી સરકારે 'પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ' યોજનાને વધુ પાંચ વર્ષ માટે લંબાવી છે. શુક્રવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળની બેઠક દરમિયાન, 2026-27 નાણાકીય વર્ષથી 2030-31 સુધી આ યોજના ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. સરકારે આ સમયગાળા માટે ₹3.15 લાખ કરોડનું નોંધપાત્ર બજેટ મંજૂર કર્યું છે.

મીડિયાને માહિતી આપતા, કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે, આ મંજૂરી સરકારની એ સિદ્ધાંત પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાને દર્શાવે છે કે ખેડૂતોની સમૃદ્ધિ એ રાષ્ટ્રની સમૃદ્ધિનો પાયો છે. પીએમ-કિસાન યોજના દ્વારા, પાત્ર ખેડૂત પરિવારોને ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (DBT) સિસ્ટમ દ્વારા સમયસર નાણાકીય સહાય મળે છે, જેનાથી તેઓ કૃષિમાં રોકાણ વધારી શકે છે અને તેમની આજીવિકા મજબૂત કરી શકે છે.

'પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ' વિશે
પીએમ-કિસાન યોજના ફેબ્રુઆરી 2019 માં શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ યોજના હેઠળ, પાત્ર જમીન ધરાવતા ખેડૂત પરિવારોને દર વર્ષે ₹6,000 ની નાણાકીય સહાય મળે છે, જે ત્રણ સમાન હપ્તામાં સીધા તેમના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. આજ સુધીમાં, ₹4.47 લાખ કરોડથી વધુ રકમ 23 હપ્તામાં સીધા ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી છે.

યોજનાની સિદ્ધિઓ

  • 23મા હપ્તાથી 9.49 કરોડથી વધુ ખેડૂતોને લાભ થયો, જેમાં આ હેતુ માટે ₹18,984 કરોડથી વધુ રકમ જારી કરવામાં આવી.
  • કોવિડ-19 રોગચાળા દરમિયાન ખેડૂતોને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવા માટે ₹1.71 લાખ કરોડથી વધુ રકમનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું.
  • મહિલા ખેડૂતોને પીએમ-કિસાન યોજના હેઠળ ₹1.06 લાખ કરોડથી વધુ રકમ મળી છે, અને લગભગ દરેક ચાર લાભાર્થીઓમાંથી એક મહિલા ખેડૂત છે.

મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા:
પીએમ-કિસાન યોજના હેઠળ આપવામાં આવતી સહાયથી ખેડૂતો સમયસર બિયારણ, ખાતર, સિંચાઈ સુવિધાઓ, કૃષિ મશીનરી અને ખેતી માટે જરૂરી અન્ય આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ ખરીદી શક્યા છે. તેનાથી ખેડૂતોની ઉત્પાદન ક્ષમતામાં વધારો થયો છે, શાહુકારો અથવા અનૌપચારિક ધિરાણ સ્ત્રોતો પરની તેમની નિર્ભરતા ઓછી થઈ છે અને ગ્રામીણ પરિવારોની આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થઈ છે.

  • 92 ટકાથી વધુ લાભાર્થીઓએ કૃષિ પ્રવૃત્તિઓ અને કૃષિ રોકાણો માટે સહાય ભંડોળનો ઉપયોગ કર્યાની જાણ કરી.
  • લગભગ 85 ટકા લાભાર્થીઓએ તેમની કૃષિ આવકમાં સુધારો અને શાહુકારો પરની તેમની નિર્ભરતામાં ઘટાડો થવાની પુષ્ટિ કરી.

2020-21 થી 2025-26 ના સમયગાળા દરમિયાન ખાદ્યાન્ન ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર વધારો નોંધાયો છે. આ સમય દરમિયાન, ખેતી હેઠળના વિસ્તારમાં આશરે 9.65 ટકાનો વધારો થયો, ઉત્પાદકતામાં આશરે 10.53 ટકાનો વધારો થયો, અને કુલ ખાદ્યાન્ન ઉત્પાદનમાં આશરે 21.18 ટકાનો વધારો થયો જે પીએમ-કિસાન યોજના હેઠળ ખેડૂતોને આપવામાં આવતી વ્યાપક સહાય અને કૃષિ ક્ષેત્રની વધતી જતી સંભાવનાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

'ડિજિટલ ઇન્ડિયા' પહેલનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ
પીએમ-કિસાન યોજના 'ડિજિટલ ઇન્ડિયા'ના અસરકારક ઉપયોગનું એક મુખ્ય ઉદાહરણ છે. આધાર-આધારિત ઓથેન્ટિકેશન, ડિજિટલ લાભાર્થી ચકાસણી અને ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (DBT) સિસ્ટમ દ્વારા ખેડૂતોને સીધી નાણાકીય સહાય ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. આ યોજના ફક્ત નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવાથી આગળ વધે છે; તે ખેડૂતોના આત્મવિશ્વાસ, આત્મનિર્ભરતા અને કૃષિમાં રોકાણ કરવાની ક્ષમતાને પણ મજબૂત બનાવી રહી છે.

'આત્મનિર્ભર ભારત' તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું
પીએમ-કિસાન યોજનાના સતત વિસ્તરણથી ખેડૂતોની રોકાણ ક્ષમતામાં વધારો થશે, ઉત્પાદકતામાં સુધારો થશે, કૃષિ જોખમો ઘટાડવામાં મદદ મળશે અને ગ્રામીણ અર્થતંત્ર મજબૂત બનશે. પીએમ-કિસાન યોજના સરકારની ખેડૂત-કેન્દ્રિત નીતિઓનો એક મહત્વપૂર્ણ આધારસ્તંભ છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય દેશના લાખો 'અન્નદાતાઓ' ને સશક્ત બનાવવાનો છે, જેના દ્વારા ભારતની વિકસિત રાષ્ટ્ર તરફની યાત્રામાં તેમની ભૂમિકાને વધુ મજબૂત બનાવવાનો છે.

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