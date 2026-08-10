ETV Bharat / bharat

મોદી સરકારે EDના ડિરેક્ટર રાહુલ નવીનનો 1 વર્ષનો કાર્યકાળ વધાર્યો, આદેશ જાહેર

1993 બેન્ચના રેવન્યૂ સર્વિસ ઓફિસર નવીન સપ્ટેમ્બર 2023થી ફેડરલ એન્ટી-મની લોન્ડ્રિંગ એજન્સીના વડા તરીકે કામ કરી રહ્યા છે.

મોદી સરકારે EDના ડિરેક્ટર રાહુલ નવીનનો 1 વર્ષનો કાર્યકાળ વધાર્યો
મોદી સરકારે EDના ડિરેક્ટર રાહુલ નવીનનો 1 વર્ષનો કાર્યકાળ વધાર્યો (X@DDNewslive)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2026 at 9:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: કેન્દ્રની નરેન્દ્ર મોદી સરકારે EDના ડિરેક્ટર રાહુલ નવીનનો કાર્યકાળ એક વર્ષ માટે વધારી દીધો છે. સરકારી આદેશ અનુસાર હવે રાહુલ નવીનનો કાર્યકાળ 13 ઓગસ્ટ 2027 સુધી રહેશે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે રાહુલ નવીનને પ્રથમ વખત સેવા વિસ્તાર આપવામાં આવ્યો છે.

1993 બેન્ચના ઇન્કમટેક્સ કેડરના ઇન્ડિયન રેવન્યૂ સર્વિસ ઓફિસર નવીન સપ્ટેમ્બર (59 વર્ષ) 2023થી ફેડરલ એન્ટી-મની લોન્ડ્રિંગ એજન્સીના વડા તરીકે કામ કરી રહ્યા છે. કેબિનેટની અપોઇન્ટમેન્ટ કમિટી (ACC)એ શનિવારે જાહેર ઓર્ડરમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેમને EDના ડિરેક્ટર તરીકે નવીનનો કાર્યકાળ 13 ઓગસ્ટ, 2026 બાદ એક વર્ષ માટે વધારવાની મંજૂરી આપી છે. 13 ઓગસ્ટ 2027 સુધી તેમનો કાર્યકાળ રહેશે જેમાં તેમના રિટાયરમેન્ટની તારીખ એટલે કે 31 જુલાઇ 2027 બાદ અથવા આગામી ઓર્ડર સુધી જે પણ પહેલા હોય સર્વિસમાં એક્સટેન્શન સામેલ છે.

નિયમ અનુસાર, કોઇ અધિકારીને બે વર્ષના કાર્યકાળ માટે EDના ડાયરેક્ટર નિયુક્ત કરી શકાય છે જે બાદ ત્રણ વખત એક-એક વર્ષનું એક્સટેન્શન આપવામાં આવી શકે છે. નવીનને 15 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ EDના વડાનો વધારાનો ચાર્જ આપવામાં આવ્યો હતો, તેમણે 14 ઓગસ્ટ, 2024ના રોજ ફુલટાઇમ EDના ડાયરેક્ટર બનાવવામાં આવ્યા હતા. રાહુલ નવીન નવેમ્બર 2019માં સ્પેશ્યલ ડાયરેક્ટર (OSD) તરીકે EDમાં સામેલ થયા હતા, તેમની ભૂમિકા મની લોન્ડરિંગ સામે લડતી વૈશ્વિક સંસ્થા, ફાઇનાન્શિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ (FATF) દ્વારા ભારતના પરસ્પર મૂલ્યાંકનના સંબંધમાં એજન્સીના કાર્યનું નેતૃત્વ કરવાની હતી.

નવીનના કાર્યકાળ દરમિયાન EDએ કેટલીક હાઇપ્રોફાઇલ તપાસ ચાલુ રાખી હતી અને શરૂ કરી હતી જેમાં પોલિટિકલ કન્સલટન્સી ફર્મ I-PAC, રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપ અને કેટલીક ઓનલાઇન મની લોન્ડ્રિંગ ગેમિંગ કંપનીઓ વિરૂદ્ધ તપાસ સામેલ છે, તેમના કાર્યકાળમાં EDએ રિયલ એસ્ટેટની મોટી કંપનીઓ દ્વારા ઘર ખરીદનારાઓ વિરૂદ્ધ કરવામાં આવેલા ફ્રોડના કેટલાક કેસ પર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું હતું અને એજન્સીએ એન્ટી-મની લોન્ડ્રિંગ કાયદા હેઠળ પોતાની શક્તિઓનો ઉપયોગ કરીને પીડિતોને કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિ પરત અપાવડાવી હતી.

ફેડરલ એજન્સીએ વર્ષોથી ચાલી રહેલા લિટિગેશનને ઓછો કરવા માટે પ્રોસેસ પણ શરૂ કરી છે. તેના માટે રદ કરવામાં આવેલા ફોરેન એક્સચેન્જ રેગ્યુલેશન એક્ટ (FERA) હેઠળ કેસ રજિસ્ટર કરવામાં આવ્યો છે અને ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) હેઠલ કંપાઉન્ડિંગ શરૂ કરવામાં આવી છે. IIT-કાનપુરથી બી.ટેક અને એમ.ટેકની ડિગ્રી અને મેલબોર્નમાં સ્વિનબર્ગ યૂનિવર્સિટી ઓફ ટેકનોલોજીમાંથી MBA કરનારા નવીને ડાયરેક્ટર ટેક્સેશન સાથે જોડાયેલી અલગ અલગ ઇન્ટરનેશનલ ટેક્સેશન અને ટ્રાન્સફર પ્રાઇસિંગના મુદ્દા પર કેટલાક પુસ્તક, જર્નલ અને આર્ટિકલ પણ લખ્યા છે.

બિહારના રહેવાસી નવીને IT ડિપાર્ટમેન્ટમાં 30 વર્ષ કામ કર્યું છે જેમાં ઇન્ટરનેશનલ ટેક્સેશન વિંગ પણ સામેલ છે, જેને તેમની ખાસિયત માનવામાં આવે છે. ED,FEMAના સિવિલ નિયમો સિવાય, બે ક્રિમિનલ કાયદા- પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડ્રિંગ એક્ટ (PMLA) અને ફ્યૂઝિટિવ ઇકોનોમિક ઓફેન્ડર્સ એક્ટ (FEOA) હેઠલ ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇમની તપાસ કરે છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

ED DIRECTOR 1 YEAR EXTENTION
ED DIRECTOR
RAHUL NAVEEN
ED DIRECTOR RAHUL NAVEEN
ED DIRECTOR EXTENDS 1 YEAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.