મોદી સરકારે ફરી એકવાર કરી સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક, 23 પાક. આતંકીઓનું લિસ્ટ જાહેર કર્યું
લિસ્ટ મુજબ આ આતંકીઓ પાકિસ્તાન અથવા પાકિસ્તાન અધિકૃત કશ્મીરમાં રહે છે.
Published : July 4, 2026 at 4:57 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્રની મોદી સરકારે આજે, શનિવારે આતંકવાદ સામે મોટી કાર્યવાહી કરી. અહેવાલો અનુસાર, ગૃહ મંત્રાલયે 23 આતંકવાદીઓની યાદી જાહેર કરીને જણાવ્યું હતું કે, આ આતંકવાદીઓને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ અધિનિયમ (UAPA) હેઠળ લિસ્ટમાં ઉમેરવામાં આવ્યા છે.
એવું પણ બહાર આવ્યું છે કે ગૃહ મંત્રાલયે આ 23 આતંકવાદીઓને UAPA ની ચોથી સૂચિમાં સામેલ કર્યા છે. સૂચિબદ્ધ વ્યક્તિઓ જૈશ-એ-મોહમ્મદ અને લશ્કર-એ-તૈયબા જેવા આતંકવાદી જૂથો સાથે સંકળાયેલા છે. આ આતંકવાદીઓ હાલમાં પાકિસ્તાન અથવા પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીરમાં રહે છે.
Out of the 23 terrorists announced today, 17 are Pakistani nationals and six are Indian nationals. However, all of them at present operate terrorist activities from Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir.— ANI (@ANI) July 4, 2026
ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ અધિનિયમ (UAPA), 1967, કેન્દ્ર સરકારને આ અધિકાર આપે છે કે જો તેને લાગે કે કોઈ વ્યક્તિ આતંકવાદમાં શામેલ છે, તો તેનું નામ આતંકવાદી તરીકે જાહેર કરી શકે છે. લિસ્ટમાં આતંકવાદીઓના નામ શામેલ કરવાથી રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) તેમના નાણાંકીય ભંડોળને અવરોધિત કરી શકે છે, શસ્ત્રોના વેચાણને પ્રતિબંધિત કરી શકે છે અને તેમની સંપત્તિ જપ્ત કરી શકે છે.
2019 માં, આતંકવાદ વિરોધી કાયદામાં સુધારો કરીને વ્યક્તિગત આતંકવાદીઓની યાદી બનાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. આ સુધારા પહેલા, ફક્ત સંગઠનોને જ આતંકવાદી સંગઠનો તરીકે જાહેર કરી શકાતી હતી. આજે, જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં સુરક્ષા દળો પર હુમલામાં સામેલ 23 પાકિસ્તાન સ્થિત આતંકવાદીઓને યાદીમાં ઉમેરવામાં આવ્યા છે, જેનાથી ઘોષિત આતંકવાદીઓની કુલ સંખ્યા 80 થઈ ગઈ છે.
કેન્દ્રએ જૈશ-એ-મોહમ્મદના આતંકવાદીઓ મસૂદ ઇલ્યાસ કાશ્મીરી, મોહમ્મદ મુસાદિક (ઉર્ફે ડૉક્ટર), મુફ્તી મોહમ્મદ અસગર ખાન (ઉર્ફે અબુ સાદ), હાફિઝ અબ્દુલ શકૂર (ઉર્ફે કારી ઝરાર), અબ્દુલ્લા જેહાદી, ગુલામ ફરીદ, મૌલાના ઈમદાદ ઉલ્લાહ મક્કી અને વસીમ નૂર જાટને પણ યાદીમાં સામેલ કર્યા છે.
લશ્કર-એ-તૈયબાના આતંકવાદીઓ ફિરદૌસ અહેમદ ભટ, હારૂન રશીદ ગનાઈ, બિલાલ અહેમદ મીર, આબિદ કયૂમ લોન, નઝીર અહેમદ ગુજ્જર, અબ્દુલ રઉફ (ઉર્ફે હાફિઝ અબ્દુલ રઉફ), અશફાક અહેમદ, હાફિઝ ખાલિદ વલીદ, મૌલાના સૈફુલ્લાહ ખાલિદ, મોહમ્મદ યાકુબ, મૌલાના યુસુફ તૈયબા, શેખ યાકૂબ, મૌલાના અહમદ, અબ્દુલ. ઈફ્તિખાર, અને મોહમ્મદ શાહિદ ફૈઝલ (જેઓ અલ-કાયદા અને ISIS સાથે પણ જોડાયેલા છે)ને પણ યાદીમાં ઉમેરવામાં આવ્યા છે.
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