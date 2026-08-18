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સપ્ટેમ્બરમાં મોદી મંત્રીમંડળમાં મોટા ફેરફારની સંભાવના, 2 ઓક્ટોબરે નવી યોજના શરૂ કરવાની તૈયારી

સૂત્રો મુજબ મોદી સરકાર 2 ઓક્ટોબરે ફ્રી ઓનલાઈન કોચિંગ યોજના શરૂ કરવાની તૈયારીમાં લાગી છે. અનામિકા રત્નાનો અહેવાલ.

ફાઈલ તસવીર
ફાઈલ તસવીર (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2026 at 9:53 PM IST

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નવી દિલ્હી: ભાજપ પ્રમુખ નીતિન નવીનની નવી ટીમની રચના બાદ, પક્ષના સૂત્રો સૂચવે છે કે આ સપ્ટેમ્બરમાં મોદી સરકારમાં કેબિનેટ વિસ્તરણ અને મોટા ફેરબદલની તૈયારીઓ તેજ થઈ ગઈ છે. સૂત્રો અનુસાર, સરકારમાં ટૂંક સમયમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થઈ શકે છે; બે ડઝનથી વધુ મંત્રીઓના વિભાગો બદલી શકાય છે, અથવા કેટલાકને કેબિનેટમાંથી સંપૂર્ણપણે કાઢી શકાય છે.

દરમિયાન, સરકારી સૂત્રો સૂચવે છે કે નરેન્દ્ર મોદી વહીવટીતંત્ર 2 ઓક્ટોબરે એક મહત્વાકાંક્ષી યોજનાની પણ જાહેરાત કરી શકે છે - જે નજીકના ભવિષ્યમાં એક સીમાચિહ્નરૂપ સાબિત થઈ શકે છે.

ભાજપ પ્રમુખ નીતિન નવીનની નવી ટીમ અને ચૂંટણીલક્ષી રાજ્યો માટે પ્રભારીઓની જાહેરાત કર્યા પછી, હવે ધ્યાન પાર્ટીના સર્વોચ્ચ નિર્ણય લેતી સંસ્થાઓ: સંસદીય બોર્ડ અને કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિની જાહેરાત પર કેન્દ્રિત થઈ ગયું છે. તે જ સમયે, મોદી મંત્રીમંડળમાં ફેરફારોની ચર્ચા થઈ રહી છે, અને આ બાબતે વ્યાપક આંતરિક ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે.

સૂત્રો સૂચવે છે કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગાંધી જયંતિ પર એક મોટી, મહત્વાકાંક્ષી યોજના શરૂ કરશે. પાર્ટીને 2 ઓક્ટોબર પહેલાં તમામ આંતરિક સંગઠનાત્મક ફેરફારો પૂર્ણ કરવા માટે કડક સૂચનાઓ જારી કરવામાં આવી છે; આ જ કારણ છે કે ભાજપ પ્રમુખે નવા પદાધિકારીઓનો પરિચય કરાવવા માટે 22 ઓગસ્ટના રોજ એક બેઠકનું આયોજન કર્યું છે.

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કેન્દ્ર સરકાર આ વર્ષે 2 ઓક્ટોબરના રોજ મફત ઓનલાઈન કોચિંગ યોજના શરૂ કરવાનું વિચારી રહી છે - જે 2014 માં આ જ તારીખે શરૂ કરાયેલા વડા પ્રધાનના મુખ્ય 'સ્વચ્છ ભારત મિશન' ના અનુકરણમાં બનાવવામાં આવી છે. આ યોજનાનો હેતુ NEET અને JEE પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને મફત ઓનલાઈન કોચિંગ આપવાનો છે, અને પાર્ટી તેને સંભવિત ગેમ-ચેન્જર તરીકે જુએ છે.

સૂત્રો જણાવે છે કે 80મા સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લાલ કિલ્લા પરથી ઔપચારિક રીતે આ યોજનાની જાહેરાત કર્યા પછી આ યોજનાના અમલીકરણની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ હતી.

પક્ષના સૂત્રો જણાવે છે કે, આ પહેલની તૈયારીઓ અંગેના સૂચનો વર્તમાન શિક્ષણ પ્રધાન પ્રહલાદ જોશી અને શિક્ષણ મંત્રાલયને જારી કરવામાં આવ્યા છે, અને આ સંદર્ભમાં બેઠકો પણ થઈ ચૂકી છે.

જોકે, પક્ષની સૌથી શક્તિશાળી સંસ્થા સંસદીય બોર્ડ અંગેનો નિર્ણય હજુ બાકી છે. યોગી આદિત્યનાથ, દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને હિમંતા બિસ્વા શર્મા જેવા નામો અંગે પણ ચર્ચા થઈ રહી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, 2 ઓક્ટોબર સુધીમાં મોદી સરકાર નવી ઉર્જા અને નવા ચહેરાઓ સાથે જોવા મળી શકે છે.

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