મોદી ભોગ' કે 'જોય બાંગ્લા રસોગુલ્લા': રિઝલ્ટના દિવસે કોલકાતામાં કઈ મીઠાઈ સૌથી વધુ વેચાશે?
ચૂંટણી પરિણામો જાહેર થવામાં હવે વધુ સમય બાકી નથી, આવામાં ઘણા પક્ષોએ ઉજવણીની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે
Published : May 4, 2026 at 10:11 AM IST
કોલકાત્તા: બંગાળીઓ અને મીઠાઈઓ અવિભાજ્ય છે. કોલકાતાના રસોગુલ્લા અને રાજભોગ વિશ્વ વિખ્યાત સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ છે જેનો આનંદ કોઈ ચોક્કસ બહાના વિના માણી શકાય છે.
પરિણામે, હલવાઈઓ ફક્ત લગ્ન કે કૌટુંબિક મેળાવડા માટે જ નહીં, પરંતુ "લોકશાહીના તહેવાર" - ચૂંટણી માટે પણ તૈયારી કરી રહ્યા છે. 'મોદી ભોગ' થી 'જોય બાંગ્લા રસોગુલ્લા' સુધી, ખાસ ચૂંટણી-થીમ આધારિત મીઠાઈ મેનુમાં વિકલ્પોની એક સ્વાદિષ્ટ શ્રેણી છે.
ચૂંટણી સ્પેશિયલ મીઠાઈઓ
સોમવારે વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થવાના છે. શું આ બદલાવ હશે કે યથાસ્થિતિ? દરેક વ્યક્તિ આ મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નનો જવાબ શોધી રહ્યો છે. દરમિયાન, મીઠાઈની દુકાનના માલિકો વિવિધ રાજકીય પક્ષોની અપેક્ષાઓ પૂરી કરવા માટે પહેલેથી જ તૈયારી કરી ચૂક્યા છે. ભગવા પક્ષથી લઈને લીલા પક્ષ સુધી મીઠાઈઓના ઉજવણી વિતરણની તૈયારીઓ હવે અંતિમ તબક્કામાં છે.
કોલકાતાની ઐતિહાસિક મીઠાઈની દુકાન, નવીન ચંદ્ર દાસે, કેસરી રંગનો રાજભોગ બનાવી દીધો છે, જેને 'મોદી ભોગ' નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ સાથે, રાજ્યના વર્તમાન શાસક પક્ષ, તૃણમૂલ કોંગ્રેસ માટે લીલા રંગનો રસગુલ્લા તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેનું નામ 'જોય બાંગ્લા' છે. મીઠાઈઓની અન્ય ઘણી જાતો પણ ઓફર કરવામાં આવી રહી છે.
તૃણમૂલ કે ભાજપ? કોણ ગાદી પર બેસશે? જ્યારે આ સસ્પેન્સે પક્ષના કાર્યકરોથી લઈને સામાન્ય જનતા સુધીના દરેકને અપેક્ષા સાથે ઊંઘ હરામ કરી દીધી છે, ત્યારે બંને રાજકીય પક્ષોના કાર્યકરો ચૂંટણી પરિણામો તેમના પક્ષમાં આવે તો મીઠાઈની ઉજવણી સુનિશ્ચિત કરવા માટે પ્રારંભિક પગલાં લઈ રહ્યા છે. તેમણે તે મુજબ પોતાના આદેશો આપ્યા છે, અને નવીન ચંદ્ર દાસ તેમને પૂર્ણ કરવા માટે તૈયાર છે.
દુકાનના માલિક ધીમન દાસે જણાવ્યું હતું કે, "જ્યારે મોદીજી કોલકાતાની મુલાકાતે આવ્યા હતા, ત્યારે તેમને આ દુકાનમાંથી કેસરી રાજભોગ ભેટમાં આપવામાં આવ્યો હતો. તે ચોક્કસ રાજભોગને હવે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના માનમાં સત્તાવાર રીતે 'મોદી ભોગ' નામ આપવામાં આવ્યું છે. તેનાથી વિપરીત, લીલા રંગના રસોગુલ્લાને 'જોય બાંગ્લા રસોગુલ્લા' નામ આપવામાં આવ્યું છે."
પોલ સ્પેશિયલ મીઠાઈઓની કિંમત
કન્ફેક્શનરી વેપારના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ચૂંટણી પરિણામો જાહેર થયા પછી તરત જ વિજેતા પક્ષના કાર્યકરો અને સમર્થકો મીઠાઈઓનું વિતરણ કરીને ઉજવણી કરવાનો રિવાજ છે. પરિણામે, ઉજવણીની મીઠાઈઓના ઓર્ડર પ્રખ્યાત કોલકાતાની દુકાનમાં આવે છે. અગાઉની ચૂંટણીઓમાં મળેલા ઓર્ડરના જથ્થાના આધારે, મીઠાઈની દુકાને ફરી એકવાર આ પ્રસંગ માટે આશરે 10,000 થી 12,000 રાજભોગ અને રસોગુલ્લાના ટુકડા બનાવવા માટે કાચા માલનો સંગ્રહ કર્યો છે. દરેક રાજભોગ અને રસોગુલ્લાની કિંમત ઓછામાં ઓછી 20 રૂપિયા પ્રતિ પીસ હશે.
દરમિયાન, અન્ય એક મીઠાઈની દુકાનમાં, મીઠાઈ બનાવનાર સૌતિક મોયરાએ ઉલ્લેખ કર્યો કે હજુ સુધી કોઈ ચોક્કસ ઓર્ડર આપવામાં આવ્યા નથી, પરંતુ સ્થાનિક "કેસર કેમ્પ" (ભાજપ) અને "ઘાસ-ફૂલ કેમ્પ" (તૃણમૂલ) બંનેના પ્રતિનિધિઓ સાથે પ્રારંભિક ચર્ચાઓ થઈ ચૂકી છે. ઘણી દુકાનો વિજેતા પક્ષોના વિજય પ્રતીકો ધરાવતી સંદેશ મીઠાઈઓ બનાવવાની પણ યોજના ધરાવે છે.
જોકે, આ વસ્તુઓનું વાસ્તવિક ઉત્પાદન સોમવારથી જ શરૂ થશે, જ્યારે ચૂંટણીના વલણો સ્પષ્ટ થઈ જશે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, રાજકીય પક્ષો - પહેલેથી જ પ્રારંભિક ચર્ચાઓ શરૂ કરી ચૂક્યા છે - તે ચોક્કસ સમયે તેમના અંતિમ ઓર્ડર આપશે.
મીઠાઈની દુકાનના માલિકોનો મત
બીજી એક મીઠાઈની દુકાનના માલિક, સોમનાથ દત્તાએ જણાવ્યું, "આપણે બે કે ત્રણ અલગ અલગ પ્રકારની મીઠાઈઓ તૈયાર કરવાની જરૂર છે. આનું કારણ એ છે કે સ્થાનિક સ્તરે જે પણ પક્ષ જીતે છે તે સ્વાભાવિક રીતે મીઠાઈઓ સાથે પોતાની જીતની ઉજવણી કરવા માટે ઓર્ડર આપશે. તેનાથી વિપરીત, જો કોઈ અલગ રાજકીય પક્ષનો ઉમેદવાર પડોશી વિસ્તારમાં જીતે છે, તો તેઓ પણ ઓર્ડર આપશે. પરિણામે, અમે ફક્ત કોઈ એક જૂથ માટે મીઠાઈઓ તૈયાર કરીશું નહીં; અમારી તૈયારીઓ બધી બાજુઓને સંતોષવા માટે કરવામાં આવી રહી છે."
શાસક તૃણમૂલ કોંગ્રેસ અને ભાજપ બંનેના કાર્યકરોએ દાવો કર્યો છે કે તેમણે રંગબેરંગી સંદેશ, રસોગુલ્લા અને રાજભોગની તૈયારી અંગે સ્થાનિક મીઠાઈની દુકાનો સાથે સ્વતંત્ર રીતે પ્રારંભિક ચર્ચાઓ કરી લીધી છે. જેમ જેમ દિવસ આગળ વધશે અને ચૂંટણીના વલણો સ્પષ્ટ થશે તેમ તેમ અંતિમ ઓર્ડર આપવામાં આવશે. દિવસના અંતમાં - બપોરથી સાંજની વચ્ચે - દરેકને તેમના ઓર્ડર મુજબ મીઠાઈઓ પ્રાપ્ત થવાની અપેક્ષા છે. ત્યારબાદ પક્ષના કાર્યકરો અને નેતાઓ ગરમા ગરમ રસોગુલ્લા પીને પોતાની જીતની ઉજવણી કરશે.
કેરળમાં શું છે માહોલ?
બીજી તરફ કેરળ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો ટૂંક સમયમાં આવવાના છે. આના અનુસધાને રાજ્યભરના વિવિધ રાજકીય પક્ષોના કાર્યકરોએ ઉજવણીની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. મલપ્પુરમ જિલ્લાના પંડિકડમાં, કોંગ્રેસ અને યુડીએફના કાર્યકરો વિજયની અપેક્ષાએ આશરે 5,000 લોકો માટે બિરયાની તૈયાર કરી રહ્યા છે.
કોંગ્રેસના નેતાઓના જણાવ્યા મુજબ, શહેરમાં એક મોટો તંબુ બનાવવામાં આવ્યો છે જ્યાં ભોજનનું વિતરણ કરવામાં આવશે. કોંગ્રેસના એક કાર્યકર્તાએ મીડિયાને જણાવ્યું, "અમે એલડીએફના 10 વર્ષના શાસનના અંતની ઉજવણી કરીશું. અમે સીપીઆઈ(એમ)ના કાર્યકરો સહિત દરેકનું સ્વાગત કરીએ છીએ."
તેમણે જણાવ્યું કે, બિરયાની રાંધવા માટે 16 મોટા વાસણો મંગાવવામાં આવ્યા છે, જેમાં દરેક વાસણમાં આશરે 40 કિલોગ્રામ ચોખાનો ઉપયોગ થશે. ભોજન ઉપરાંત, ઉજવણીના ભાગ રૂપે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું પણ આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
અન્ય એક સ્થાનિક નેતાએ જણાવ્યું, "અમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે યુડીએફ સત્તામાં આવશે. મલપ્પુરમ જિલ્લો ઐતિહાસિક રીતે ગઠબંધનનો ગઢ રહ્યો છે અને આ સ્થિતિ ચાલુ રહેશે." સોમવારે જાહેર થનારા વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો પહેલા, કોંગ્રેસ પાર્ટીએ રવિવારે કેરળ પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ (KPCC) ના મુખ્ય મથક ઇન્દિરા ભવન ખાતે એક વિશાળ 'પંડાલ' (તંબુ) બનાવ્યું.
કોંગ્રેસના નેતા મનક્કડ સુરેશે જણાવ્યું હતું કે પરિણામોની ઘોષણા પછી મીઠાઈઓનું વિતરણ કરવાના ઓર્ડર પહેલાથી જ આપવામાં આવ્યા છે. તેમણે મીડિયાને કહ્યું, "અમે જનતા વચ્ચે કામ કરીએ છીએ; તેથી, અમે તેમની લાગણીઓને સારી રીતે સમજીએ છીએ. સોમવારે બપોરે 12:00 વાગ્યા સુધીમાં, યુડીએફ સ્પષ્ટ બહુમતી મેળવશે અને ચૂંટણી જીતશે."
સુરેશે માહિતી આપી હતી કે પાર્ટીની કારોબારી સમિતિના તમામ નેતાઓને આ પ્રસંગે ઇન્દિરા ભવન ખાતે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "ચૂંટણી પરિણામો જોવા માટે નેતાઓ માટે એલઇડી સ્ક્રીન અને બેઠક વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે." ભાજપ પણ કોચીમાં ઉજવણીની તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત છે, અને મોટી માત્રામાં 'લાડુ' મંગાવવામાં આવ્યા છે.
હાલમાં, સેફ્રોન પાર્ટી અને તેના એનડીએ સાથી પક્ષો કેરળ વિધાનસભામાં કોઈ બેઠક ધરાવતા નથી; જોકે, પાર્ટીના નેતાઓએ આશા વ્યક્ત કરી છે કે તેઓ આ વખતે પોતાનું ખાતું ખોલશે. પાર્ટીના કાર્યકરોએ તેમના સંભવિત ઉમેદવારોની છબીઓવાળા પોસ્ટરો પણ તૈયાર કર્યા છે. પાર્ટીના એક નેતાએ ટિપ્પણી કરી, "અમે નેમોમ, કઝકકુટ્ટમ, મંજેશ્વર, પલક્કડ અને તિરુવલ્લા સહિત ઘણી બેઠકો જીતીશું. લોકો LDF અને UDF બંનેથી કંટાળી ગયા છે અને NDA ને મત આપશે."
