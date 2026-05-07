ઓડિશામાં મોબ લિંચિંગ: યુવતી સાથે છેડતીના આરોપમાં રેલવે કોન્સ્ટેબલની માર મારીને હત્યા
ઓડિશામાં કોન્સ્ટેબલનું મારપીટમાં મોત થયું હતું અને તેના પર એક યુવતીએ રેપના પ્રયાસનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
Published : May 7, 2026 at 9:45 PM IST
બાલિયાંતા (ઓડિશા): પાટનગરના બહારના વિસ્તારમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. બાલિયાંતા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બેનુપુર નજીક સાંઇ પાન ચક પાસે ટોળાના હુમલામાં એક યુવકનો જીવ ગયો છે. મૃતકની ઓળખ ઓલાતપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના મૌજપુર ગામના સૌમ્ય રંજન સ્વેન (33)ના રૂપમાં થઇ છે. સૌમ્ય રંજન રેલ્વેમાં કોન્સ્ટેબલ હતા. પોલીસે સૌમ્યના સંબંધી અને ભત્રીજા ઓમ પ્રકાશ રાઉતની અટકાયત કરી છે.
ભુવનેશ્વરના DCPએ ઘટનાની માહિતી આપી છે. આ ઘટનામાં જે કોન્સ્ટેબલનું મારપીટમાં મોત થયું છે તેના પર એક યુવતીએ રેપના પ્રયાસનો આરોપ લગાવ્યો છે. DCP જગમોહન મીણાએ જણાવ્યું હતું કે વીડિયો ફુટેજના આધારે આરોપીની ઓળખ કરવામાં આવશે. DCPએ જણાવ્યું કે પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે તેમાં ત્રણ પક્ષો સંડોવાયેલા હતા.
પોલીસને મળેલી ફરિયાદ અનુસાર, બે યુવતીઓ સ્કૂટી પર જતી હતી ત્યારે બાઇક સવાર બે યુવકોએ તેમણે ઓવરટેક કરી હતી. તે બાદ બાઇકે યુવતીઓને ટક્કર મારી હતી. યુવતીઓને બચાવવા માટે આવેલા ગ્રામજનોએ આરોપીઓને માર માર્યો હતો. આ ઘટનામાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું હતું. યુવતીએ પોલીસ સ્ટેશનમાં રેપના પ્રયાસની પણ ફરિયાદ નોંધાવી છે. આ ફરિયાદ મૃત યુવક વિરૂદ્ધ નોંધાવવામાં આવી છે. DCP જગમોહન મીણાએ જણાવ્યું કે ફરિયાદ કરનારી યુવતીનું નિવેદન પણ નોંધવામાં આવ્યું છે.
મૃતક યુવકના પરિવારજનો અનુસાર કટક જિલ્લાના મૌજપુર ગામના સૌમ્ય રંજન સ્વેન અને તેનો ભત્રીજો ઓમ પ્રકાશ રાઉત ભુવનેશ્વર જતા હતા. આ દરમિયાન ખોરધા જિલ્લાના બાલિયાંતા પોલીસ સ્ટેશન અંતર્ગત આવતા રામચંદ્ર કાજ પાસે તેમની બાઇક એક યુવતી સાથે ટકરાઇ હતી. તે બાદ સ્થાનિક લોકોએ બન્ને યુવકો પર હુમલો કર્યો હતો. હુમલા બાદ સૌમ્ય રંજનને ગંભીર હાલતમાં ભુવનેશ્વરની કેપિટલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેનું મોત થયું હતું.
સૌમ્ય રંજનના કાકા વિભુતી કુમાર વિશાલે આરોપ લગાવ્યો કે રામચંદ્ર કાજ પાસે અકસ્માત થયો હતો અને ગ્રામજનો ઉગ્ર બની ગયા હતા અને બન્નેને માર માર્યો હતો. આ જીવલેણ હુમલામાં તેમના ભત્રીજાનો જીવ ગયો હતો, તેમણે દોષિતોને સજા આપવાની માંગ કરી છે. મૃતકના પિતરાઇ ભાઇ વિભુતી કુમાર બિસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે, "અમને બપોરે 12 વાગ્યે માહિતી મળી હતી કે સૌમ્યની ગાડીનો અકસ્માત થયો છે, તે બાદ સમાચાર મળ્યા કો પોલીસની હાજરીમાં લોકોએ માર માર્યો છે."
