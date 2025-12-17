MLFF ટોલ સિસ્ટમ 2026 સુધીમાં દેશભરમાં થશે લાગુ, ગડકરીએ રાજ્યસભામાં માહિતી આપી
નીતિન ગડકરીએ જણાવ્યું હતું કે માર્ગ અકસ્માતનો ભોગ બનેલા લોકોને 7 દિવસ માટે પ્રતિ વ્યક્તિ ₹1.5 લાખ સુધીની કેશલેસ તબીબી સુવિધા મળશે.
By PTI
Published : December 17, 2025 at 3:47 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રી નીતિન ગડકરીએ બુધવારે રાજ્યસભામાં માહિતી આપી હતી કે મલ્ટી-લેન ફ્રી ફ્લો (MLFF) ટોલ સિસ્ટમ અને AI-સંચાલિત હાઇવે મેનેજમેન્ટ 2026 ના અંત સુધીમાં દેશભરમાં લાગુ કરવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે એકવાર આ ટેકનોલોજી લાગુ થઈ ગયા પછી, મુસાફરોને હવે ટોલ પ્લાઝા પર રાહ જોવી પડશે નહીં.
પ્રશ્નકાળ દરમિયાન પૂરક પ્રશ્નોના જવાબ આપતા, માર્ગ પરિવહન મંત્રી ગડકરીએ જણાવ્યું હતું કે નવી ટેકનોલોજી AI-આધારિત હશે. મુસાફરોને હવે ટોલ પ્લાઝા પર રાહ જોવી પડશે નહીં, અને તેનાથી ઇંધણમાં ₹1,500 કરોડની બચત થશે અને સરકારી આવકમાં ₹6,000 કરોડનું ઉત્પાદન થશે.
તેમણે કહ્યું, "મલ્ટી-લેન ફ્રી ફ્લો ટોલ એક ઉત્તમ સુવિધા છે. પહેલાં, અમારે ટોલ પર ચૂકવણી કરવી પડતી હતી, અને તેમાં 3 થી 10 મિનિટનો સમય લાગતો હતો; પછી, ફાસ્ટટેગ સાથે, આ સમય ઘટીને 60 સેકન્ડ કે તેથી ઓછો થઈ ગયો છે. અમારી આવકમાં ઓછામાં ઓછા ₹5,000 કરોડનો વધારો થયો છે. ફાસ્ટટેગનું સ્થાન લેનાર MLFF ની રજૂઆત સાથે, વાહનો હવે મહત્તમ 80 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ટોલ પાર કરી શકશે, અને ટોલ પર કોઈને રોકવામાં આવશે નહીં." તેમણે વધુમાં કહ્યું, "અમારો ઉદ્દેશ્ય આને શૂન્ય મિનિટ સુધી ઘટાડવાનો છે, અને આમાં ફાસ્ટટેગ સાથે AI અને સેટેલાઇટ નંબર પ્લેટ ઓળખનો સમાવેશ થશે."
📍नई दिल्ली | राज्य सभा— Office Of Nitin Gadkari (@OfficeOfNG) December 17, 2025
सांसद श्री @drlaxmanbjp जी द्वारा MLFF सिस्टम के लिए जरूरी मानदंडों के संबंध में पूछे गए प्रश्न का केंद्रीय मंत्री श्री @nitin_gadkari जी द्वारा उत्तर। #QuestionHour #RajyaSabha #WinterSession pic.twitter.com/p4JfCpvJ5b
આવકમાં ₹6,000 કરોડનો વધારો થશે
નીતિન ગડકરીએ ગૃહમાં જણાવ્યું હતું કે, "2026 સુધીમાં, અમે આ કાર્ય 100 ટકા પૂર્ણ કરીશું. જ્યારે તે પૂર્ણ થશે, ત્યારે અમે ₹1,500 કરોડ બચાવીશું, અને અમારી આવક ₹6,000 કરોડ વધશે, અને ટોલ ચોરી દૂર થશે. કોઈ મુશ્કેલી નહીં પડે, અને લોકોને ટોલ પ્લાઝા પર રોકાવું પડશે નહીં."
ગડકરીએ કહ્યું કે આ નવી ટેકનોલોજી ચોક્કસપણે લોકોને મદદ કરશે અને મુસાફરીનો સમય ઘટાડશે. તેમણે કહ્યું કે સરકાર ફક્ત રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો માટે જવાબદાર છે, રાજ્ય ધોરીમાર્ગો અથવા શહેરના રસ્તાઓ માટે નહીં. જો કે, તેમણે નોંધ્યું હતું કે રાજ્ય અને શહેરના રસ્તાઓ પરની સમસ્યાઓ ઘણીવાર સોશિયલ મીડિયા પર એવી રીતે દર્શાવવામાં આવે છે જાણે તે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો પર હોય. માર્ગ પરિવહન મંત્રીએ કહ્યું, "અમે સિસ્ટમને પારદર્શક અને ભ્રષ્ટાચારમુક્ત બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ."
📍नई दिल्ली | राज्य सभा— Office Of Nitin Gadkari (@OfficeOfNG) December 17, 2025
सांसद श्री @pramodtiwari700 जी द्वारा राजमार्गों पर दुर्घटना के संबंध में पूछे गए प्रश्न का केंद्रीय मंत्री श्री @nitin_gadkari जी द्वारा उत्तर। #QuestionHour #RajyaSabha #WinterSession pic.twitter.com/dnnPlkyRYl
માર્ગ અકસ્માત પીડિતો માટે ₹1.5 લાખ સુધીની મેડિકલ સુવિધા
નીતિન ગડકરીએ રાજ્યસભાને માર્ગ અકસ્માત પીડિતો માટે કેશલેસ સારવાર કાર્યક્રમના વિસ્તરણ વિશે પણ માહિતી આપી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પીડિતોને હોસ્પિટલમાં દાખલ થયાના પહેલા સાત દિવસ માટે પ્રતિ અકસ્માત વ્યક્તિ દીઠ ₹1.5 લાખ સુધીનું કેશલેસ મેડિકલ કવરેજ મળશે, સરકાર તાત્કાલિક સારવારમાં નાણાકીય અવરોધોને દૂર કરવા માટે ચુકવણીની સુવિધા આપશે.
તેમણે જાહેરાત કરી હતી કે સરકાર એક મોડેલ પર કામ કરી રહી છે જેમાં વિશિષ્ટ એમ્બ્યુલન્સ 10 મિનિટમાં અકસ્માત સ્થળોએ પહોંચી શકે છે. તેમણે અપગ્રેડેડ એમ્બ્યુલન્સ સેવાઓ સાથે સંકલિત કેન્દ્રીયકૃત કટોકટી હેલ્પલાઇન માટેની યોજનાઓની રૂપરેખા આપી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે રાજ્યો સાથેના કરારો દ્વારા, મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં 10 મિનિટ સુધીના લક્ષ્ય પ્રતિભાવ સમય સાથે, અકસ્માત સ્થળોએ ઝડપથી પહોંચવા માટે આધુનિક એમ્બ્યુલન્સ તૈનાત કરવામાં આવશે.
ગડકરીએ ગૃહને માહિતી આપી હતી કે 2025 ની શરૂઆતમાં શરૂ કરાયેલ "રાહ-વીર" યોજના હેઠળ, અકસ્માત પીડિતોને હોસ્પિટલોમાં લઈ જનારાઓને "રાહવીર" ના બિરુદ અને ₹25,000 (અગાઉ ₹5,000 થી વધુ) ના રોકડ ઇનામથી સન્માનિત કરવામાં આવશે. આ પહેલનો હેતુ અકસ્માત પછીના મહત્વપૂર્ણ "ગોલ્ડાન અવર્સ" દરમિયાન મદદ કરવા માટે આગળ આવવા માટે રાહ જોનારાઓને પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે.
આ પણ વાંચો: