ધારાસભ્ય રોહિત પવારે અજિત પવારના વિમાન દુર્ઘટનાની ફોજદારી તપાસની માંગ કરી
ધારાસભ્ય રોહિત પવારે અજિત પવારના વિમાન દુર્ઘટના માટે VSR કંપનીને જવાબદાર ઠેરવી
Published : March 4, 2026 at 5:09 PM IST
મુંબઈ : ધારાસભ્ય રોહિત પવારે નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર સાથે સંકળાયેલા બારામતી વિમાન દુર્ઘટનામાં કેસ દાખલ ન થવા અંગે મીડિયા સાથે વાત કરી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે માહિતી મળી રહી છે કે નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના મૃત્યુ પહેલા કેટલાક વ્યક્તિઓએ ક્રેશ સ્થળની રેકી કરી હતી.
અજિત પવારે તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેની દાવોસ મુલાકાત દરમિયાન VRS કંપની દ્વારા બેદરકારી દાખવવાનો ગંભીર આરોપ લગાવ્યો હતો. અગાઉ ત્રણ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કર્યા પછી, તેમણે ગુરુવારે તેમની ચોથી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કેટલાક નવા, ગંભીર મુદ્દાઓ ઉઠાવ્યા.
પવારે કહ્યું કે એવી શંકા છે કે અકસ્માત પહેલા એરપોર્ટનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. અમારી પાસે આના કોઈ નક્કર પુરાવા નથી. રોહિત પવારે કહ્યું કે ક્રિમિનલ વિંગે આ શક્યતાની સંપૂર્ણ તપાસ કરવી જોઈએ. રોહિત પવારે VSR કંપનીની કાર્યપદ્ધતિ પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા.
તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેની દાવોસ મુલાકાત દરમિયાન તેમની ફ્લાઇટમાં નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમની માહિતી અનુસાર, શિંદેએ 16 થી 20 જાન્યુઆરી, 2023ની વચ્ચે દાવોસની મુસાફરી કરી હતી. આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ માટે ફ્લાઇટ પ્લાન સબમિટ કરવો અને સંબંધિત દેશોની પરવાનગી લેવી જરૂરી છે.
ઈરાને વિમાનને તોડી પાડવાની ધમકી આપી હતી
ધારાસભ્ય પવારે દાવો કર્યો હતો કે જો કોઈ વિમાન પરવાનગી વિના કોઈપણ દેશમાં ઉડાન ભરે છે, તો તેને તોડી પાડી શકાય છે. શિંદેની મુલાકાત દરમિયાન આ ગંભીર પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ હતી.
વધુ વિગત આપતાં, રોહિત પવારે કહ્યું, "ફ્યુઅલ ભર્યા પછી, વિમાન ઝુરિચ માટે રવાના થયું. જોકે, ઉડાન દરમિયાન, વિમાન ઈરાની ક્ષેત્રમાં ઘૂસી ગયું. ઈરાને તે સમયે ચેતવણી આપી હતી કે "જો તાત્કાલિક રૂટ બદલવામાં નહીં આવે, તો વિમાનને ગોળી મારી દેવામાં આવશે."
તે સમયે વિમાનમાં મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે અને કેટલાક વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સવાર હતા. ઈરાનના વાંધાને પગલે, વિમાનને ઇરાક તરફ વાળવામાં આવ્યું હતું. જોકે, એવું જાણવા મળ્યું હતું કે ઇરાક તરફથી પણ પરવાનગી આપવામાં આવી ન હતી. આખરે, જરૂરી પરવાનગીના અભાવે વિમાનને ફરીથી વાળવામાં આવ્યું. ધારાસભ્ય રોહિત પવારે દાવો કર્યો હતો કે તેઓ બધા સંબંધિત દેશો પાસેથી ફ્લાઇટ પરવાનગી મેળવ્યા પછી જ ઝુરિચ જવા રવાના થયા હતા.
ધારાસભ્ય પવારે કહ્યું કે, "હું આજે એક વાત સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છું. હું VSR કંપની કે DGCA (નાગરિક ઉડ્ડયન નિર્દેશાલય)ની વિરુદ્ધ નથી. જોકે, જે વિમાનમાં અજિત પવાર ક્રેશ થયું હતું તે VSR કંપનીનું હતું. DGCA હાલમાં તપાસ કરી રહ્યું છે. હું ફક્ત એટલા માટે બોલી રહ્યો છું કે શું થયું તેનું સત્ય બહાર આવી શકે. મને શંકા છે કે કોઈ આ કંપનીને રક્ષણ પૂરું પાડી રહ્યું છે."
રોહિત પવારે કહ્યું, "પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે શું આ કોઈ મોટા વ્યક્તિના દબાણ હેઠળ કેસ ચલાવવામાં આવી રહ્યો છે. જો આવું કંઈક બને છે, તો અમને ડર છે કે તે હત્યા હતી કે અકસ્માત તે અંગે કોઈ નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક તપાસ થશે નહીં." પુરાવાના નાશની શંકા વ્યક્ત કરતા, રોહિત પવારે એકનાથ શિંદેના કેસમાં બનેલી ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરીને VSR વેન્ચર્સ પર બેદરકારીનો આરોપ લગાવ્યો.
તેમણે કહ્યું, "આ કંપની પર વિશ્વાસ કરવો ખતરનાક બની શકે છે." તેમણે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે કોવિડ સમયગાળા દરમિયાન ખાનગી વિમાનની ટિકિટ વેચતી વખતે દર્દીઓ પાસેથી વધુ પૈસા વસૂલવા બદલ યુએઈમાં કંપની પર છ મહિના માટે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
વિમાન અમેરિકા લઈ જવામાં આવ્યું
રોહિત પવારે આ કેસમાં દસ્તાવેજો સાથે છેડછાડની શંકા વ્યક્ત કરતાં તાત્કાલિક તપાસની માંગ કરી. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે અકસ્માત બાદ સંડોવાયેલા વિમાનને મહારાષ્ટ્ર અને દેશની બહાર લઈ જવામાં આવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે 'લેગસી 600' વિમાન, જે હૈદરાબાદમાં હતું, તેને સાન મેરિનો (યુએસએ) લઈ જવામાં આવ્યું હતું.
"જો કંઈ ખોટું નથી, તો ચિંતા શા માટે?" તેમણે પૂછ્યું. દરમિયાન, આ બધા આરોપોએ અજિત પવારના વિમાન દુર્ઘટનાની તપાસ પર વધુ પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. સંપૂર્ણ અને નિષ્પક્ષ તપાસની માંગણીઓ જોર પકડી રહી છે.
