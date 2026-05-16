મિથુન ચક્રવર્તી પર આફરીન થયા સુવેન્દુ અધિકારી, કહ્યું - મારા મુખ્યમંત્રી બનવામાં તેમનું મોટું યોગદાન
મિથુન દાના વખાણ કરતા શુભેન્દુ અધિકારીએ કહ્યું કે તેમના પ્રયાસોને કારણે તેઓ આજે મુખ્યમંત્રી છે
Published : May 16, 2026 at 4:26 PM IST
કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી પદ સંભાળ્યા પછી, સુવેન્દુ અધિકારીએ શનિવારે સવારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સ્ટાર પ્રચારક અને બોલીવુડના દિગ્ગજ અભિનેતા મિથુન ચક્રવર્તીના ન્યુ ટાઉન નિવાસસ્થાનની મુલાકાત લીધી. આ મુલાકાત દરમિયાન, તેમણે "મિથુન-દા" ની ભરપૂર પ્રશંસા કરી.
મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, બંગાળમાં ભાજપની જીતમાં અને તેમના મુખ્યમંત્રી પદ સુધી પહોંચવામાં મિથુન ચક્રવર્તીએ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. નોંધનીય છે કે, આ પહેલી વાર છે જ્યારે ભાજપે બંગાળમાં પ્રચંડ બહુમતી સાથે સરકાર બનાવી છે. મુખ્યમંત્રી તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યા પછી, સુવેન્દુ અધિકારીએ શનિવારે તેમના પ્રથમ જિલ્લા પ્રવાસની શરૂઆત કરી. વહીવટી બેઠક માટે ડાયમંડ હાર્બર જતા પહેલા તેઓ સવારે મિથુન ચક્રવર્તીના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા.
બાદમાં સુવેન્દુ દક્ષિણ 24 પરગણાના પોલીસ અને વહીવટી અધિકારીઓ સાથે એક મોટી બેઠક યોજવાના છે. 21 મેના રોજ ફાલ્ટામાં ફરીથી મતદાન થવાનું હોવાથી, સુવેન્દુ અધિકારી જિલ્લાની પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવવા માટે સ્થાનિક અધિકારીઓ સાથે અગાઉથી વાતચીત કરશે.
પીઢ બોલિવૂડ અભિનેતા અને બંગાળી સિનેમાના 'મહાગુરુ' (આઇકન), મિથુન ચક્રવર્તીના નિવાસસ્થાનેથી નીકળતી વખતે પત્રકારો સાથે વાત કરતા, મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, તેમણે પશ્ચિમ બંગાળમાં પરિવર્તન લાવવાનું વચન આપ્યું હતું. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, મુખ્યમંત્રી પદ સંભાળ્યા પછી, મિથુન ચક્રવર્તીએ તેમને મળવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી.
જવાબમાં, સુવેન્દુ અધિકારીએ મિથુનને કહ્યું કે તેમને તેમની પાસે આવવાની કોઈ જરૂર નથી, તમારો મુખ્યમંત્રી પોતે તેમને મળવા આવશે.
મિથુન ચક્રવર્તીની પ્રશંસા કરતા, સુવેન્દુ અધિકારીએ ટિપ્પણી કરી, "મિથુન 2026 ની ચૂંટણી પહેલા બંગાળના સમગ્ર વિસ્તારમાં સતત પ્રચાર કરતા હતા, સભાઓ યોજતા હતા. લગભગ છ વર્ષથી, તેઓ બંગાળના ખોવાયેલા ગૌરવને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે - કોઈપણ સ્વાર્થ વિના - પ્રયત્નશીલ રહ્યા છે."
સુવેન્દુ અધિકારીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં, મિથુન ચક્રવર્તીએ ભાજપ વતી સૌથી વધુ જાહેર સભાઓ, રેલીઓ અને રોડ શો કર્યા છે." સુવેન્દુએ જણાવ્યું હતું કે, મિથુનના સમર્પણ અને સખત મહેનતની કોઈ સીમા નથી. તેઓ તેમને ઓફર કરાયેલા કોઈપણ સંગઠનાત્મક પદનો અસ્વીકાર કરે છે, તેના બદલે પાયાના સ્તરે કામ કરવાનું પસંદ કરે છે.
સુવેન્દુ અધિકારીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે મિથુન ચક્રવર્તી, હકીકતમાં, બંગાળમાં ભાજપની જીત અને મુખ્યમંત્રી પદ સુધી તેમની પોતાની ઉન્નતિ પાછળના મુખ્ય કારણોમાંનું એક છે. જતા જતા, મુખ્યમંત્રીએ ટિપ્પણી કરી હતી કે, "મિથુન દાની લોકપ્રિયતા ફક્ત ભાજપની સીમાઓમાં જ મર્યાદિત નથી; તે તેનાથી ઘણી આગળ વધે છે." તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "મેં આઠમા ધોરણથી ફિલ્મો જોઈ નથી; જોકે, મિથુન દાની પોતાની એક અનોખી ઓળખ છે... તેઓ 'મહાગુરુ' છે."
બદલામાં, મિથુન ચક્રવર્તીએ સુવેન્દુ અધિકારીની પ્રશંસા કરી, તેમને બંગાળના શ્રેષ્ઠ મુખ્યમંત્રી ગણાવ્યા. તેમણે કહ્યું કે, સુવેન્દુ અધિકારી કરતાં સારો કોઈ મુખ્યમંત્રી હોઈ શકે નહીં. તેમણે સંપૂર્ણ વિશ્વાસ સાથે જણાવ્યું કે, પદના શપથ લીધા પછી, સુવેન્દુ અધિકારી અથાક મહેનત કરી રહ્યા છે. મિથુન દાએ ઉમેર્યું કે, સુવેન્દુ અધિકારીના મુખ્યમંત્રી બનવાથી ગર્વની લાગણી થાય છે.
તેમણે લોકોને કહ્યું કે, આવનારા દિવસોમાં, તેઓ પણ બંગાળમાં થઈ રહેલા કાર્યના સાક્ષી બનશે. મિથુન ચક્રવર્તીએ સુવેન્દુ અધિકારીને "યોદ્ધા" તરીકે સંબોધન કર્યું, અને કહ્યું કે આ યોદ્ધા નેતૃત્વ કરીને એક પછી એક યુદ્ધ લડશે, અને તેઓ તેમની પાછળ ઉભા રહેશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, 9 મેના રોજ, ભાજપ સરકારના શપથ ગ્રહણ સમારોહ દરમિયાન બ્રિગેડ પરેડ ગ્રાઉન્ડ શણગારેલું હતું. ઉજવણી વચ્ચે, એક ખાસ દૃશ્યે બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું. બ્રિગેડમાં, બધાની નજર પીએમ મોદી અને મિથુન દા પર ટકેલી હતી.
લગભગ પાંચ વર્ષ પહેલાં, આ જ સ્થળે, મિથુન વડાપ્રધાન મોદીની બાજુમાં ઉભા રહીને ભાજપમાં જોડાયા હતા. 9 તારીખે બ્રિગેડમાં સ્ટેજ લીધાના થોડા સમય પછી, વડાપ્રધાન મોદીએ દાદાસાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર વિજેતા અભિનેતાનો હાથ પકડ્યો અને તેમને પોતાની બાજુમાં બેસાડ્યા. ત્યારબાદ વડાપ્રધાન મોદી અને મિથુન વચ્ચે હસીને વાતચીત થઈ.
