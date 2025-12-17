ETV Bharat / bharat

બાંગ્લાદેશ નૌકાદળના હુમલા બાદ ગુમ થયેલા બે ભારતીય માછીમારોના મૃતદેહ મળ્યા, ત્રણની શોધ ચાલુ

માછીમારોનો દાવો છે કે બાંગ્લાદેશ નૌકાદળે ટ્રોલરને ટક્કર મારતા પહેલા એક ભારતીય માછીમારને 'ભાલા જેવા હથિયાર'થી માર્યો હતો.

બાંગ્લાદેશ નૌકાદળના હુમલા બાદ ગુમ થયેલા બે ભારતીય માછીમારોના મૃતદેહ મળ્યા
બાંગ્લાદેશ નૌકાદળના હુમલા બાદ ગુમ થયેલા બે ભારતીય માછીમારોના મૃતદેહ મળ્યા (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 17, 2025 at 3:49 PM IST

નામખાના (પશ્ચિમ બંગાળ) : સોમવારે સવારે બાંગ્લાદેશ નૌકાદળે ભારતીય જળસીમામાં પ્રવેશ કરીને એક ફિશિંગ ટ્રોલર પર હુમલો કર્યો, જેના કારણે તે ડૂબી ગયું અને પાંચ માછીમારો ગુમ થયા. શોધખોળ કામગીરી દરમિયાન બે માછીમારોના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે. બંગાળની ખાડીમાં અન્ય ગુમ થયેલા માછીમારોની શોધ ચાલુ છે.

હુમલો થયો ત્યારે ટ્રોલરમાં 16 માછીમારો સવાર હતા. કેપ્ટન સહિત અગિયાર લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા. બચાવાયેલા માછીમારોનો દાવો છે કે બાંગ્લાદેશ નૌકાદળે ટ્રોલરને ટક્કર મારતા પહેલા ભાલા જેવા હથિયારથી એક માછીમારને માર્યો હતો.

ભારતીય માછીમારોનો આરોપ છે કે બાંગ્લાદેશ નૌકાદળે આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ સીમાનું ઉલ્લંઘન કર્યું, ભારતીય પાણીમાં પ્રવેશ કર્યો અને અંધારામાં તેના જહાજની લાઇટ બંધ કરી દીધી. એવો આરોપ છે કે બાંગ્લાદેશ નૌકાદળે ઇરાદાપૂર્વક ભારતીય માછીમારી ટ્રોલર પર હુમલો કર્યો, જેના પરિણામે કાકદ્વીપથી FB પરમિતા-10 ડૂબી ગયું. ટ્રોલરમાં સોળ માછીમારો સવાર હતા. અન્ય ટ્રોલર્સની મદદથી, 11 માછીમારોને બચાવી લેવામાં આવ્યા, જ્યારે પાંચ ગુમ રહ્યા. બે દિવસ પછી, શોધ કામગીરી દરમિયાન, ડુબી ગયેલા ટ્રોલરમાંથી બે માછીમારોના મૃતદેહ મળી આવ્યા.

પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, જે માછીમારોના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે તેમાંથી એકની ઓળખ કાકદ્વીપ ક્ષેત્રના પશ્ચિમ ગંગાધરપુરના રહેવાસી સંજીબ દાસ તરીકે થઈ છે. બીજા માછીમારની ઓળખ પૂર્વ વર્ધમાન જિલ્લાના રહેવાસી રંજન દાસ તરીકે થઈ છે.જહાજની ટક્કરમાં નુકસાન પામેલા ટ્રોલરને મંગળવારે મોડી રાત્રે દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લાના નામખાના બંદર પર લાવવામાં આવ્યું હતું.

"સોમવારે સવારે, અમે બંને દેશો વચ્ચેની આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ સરહદ નજીક માછીમારી કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા. તે જ ક્ષણે, બાંગ્લાદેશી કોસ્ટ ગાર્ડનું એક જહાજ અચાનક દેખાયું. કંઈ પણ બોલ્યા વિના, તેઓએ ટ્રોલર ચલાવતા માછીમાર પર ભાલો ફેંક્યો. ભાલો માછીમાર રાજદુલ અલી શેખના શરીરને વીંધી ગયો. પછી તે નદીમાં પડી ગયો. તે પછી, તેઓએ અમારા ટ્રોલરને ટક્કર મારી, જેના કારણે તે ડૂબી ગયું. પછી તેઓ પોતાનું જહાજ ફેરવીને ચાલ્યા ગયા." - શેખ સૈફુદ્દીન, ટ્રોલર પર સવાર માછીમાર

આ મામલે દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લાના સહાયક મત્સ્યઉદ્યોગ અધિકારી (મરીન) સુરજીત બાગે જણાવ્યું હતું કે, "ગુમ થયેલા પાંચ માછીમારોમાંથી બેના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે. બાકીના ત્રણ ગુમ થયેલા માછીમારોની શોધ ચાલુ છે. બચાવાયેલા માછીમારોના જણાવ્યા અનુસાર, બાંગ્લાદેશી નૌકાદળના જહાજે તેમની બોટને ટક્કર મારી હતી. તેમનો એવો પણ દાવો છે કે નૌકાદળના જહાજે માછીમારો પર હુમલો કર્યો હતો. અમે સમગ્ર ઘટનાની તપાસ કરી રહ્યા છીએ."

દરમિયાન, બાંગ્લાદેશ નૌકાદળે આ ઘટનામાં કોઈપણ સંડોવણીનો ઇનકાર કર્યો છે, અને દાવો કર્યો છે કે તેમનું જહાજ અકસ્માત સ્થળથી 12 માઈલથી વધુ દૂર બાંગ્લાદેશી પાણીમાં પેટ્રોલિંગ કરી રહ્યું હતું.

બચાવાયેલા માછીમારોનો આરોપ છે કે તેમણે ટ્રોલર FB Paramita-10 પર ભારતીય પાણીમાં જાળ ફેંકી હતી. તેઓ પોઈન્ટ 11 પર હતા. ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડે તેમને પોઈન્ટ 12 થી આગળ ન જવાની સૂચના આપી હતી. આ સૂચનાઓનું પાલન કરીને, તેમણે સોમવારે સવારે 5 વાગ્યે પોઈન્ટ 11 પર પોતાની જાળ ફેંકી.

