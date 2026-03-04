ETV Bharat / bharat

'હેપ્પી હોળી' કહીને વેપારીના ઘરમાં ઘૂંસી ગયા ગુંડા, દંપતિને બંધક બનાવી કરી લાખોની લૂંટ

ગુંડા તિજોરીની તાળાં તોડી સોનાં-ચાંદીનાં દાગીના સહિત લાખો રૂપિયાની રોકડ લૂંટી ફરાર થઈ ગયા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 4, 2026 at 9:16 PM IST

અલીગઢ: દેહલીગેટ થાણા વિસ્તારના ઘુડિયાબાગ વિસ્તારમાં હોળીના દિવસે ગુંડાઓ સ્ક્રેપ વેપારીના ઘરે ધોળા દિવસે લાખો રૂપિયાના દાગીના અને રોકડ લૂંટી ફરાર થઈ ગયા. માહિતી મળતાં જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને પીડિત પક્ષની ફરિયાદને આધારે કેસ નોંધાવી આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

માહિતી મુજબ, બુધવારે બપોરે લગભગ ચાર-પાંચ યુવકો હોળીના રંગમાં રંગાઈને વિનોદ કુમારના ઘરે પહોંચ્યા. દરવાજો તેમની પત્ની સુમને ખોલ્યો. બદમાશોએ હસતાં હસતાં હોળીની શુભેચ્છા પાઠવી. જ્યારે સુમને તેમને ઓળખતા ન હોવાનું જણાવ્યું અને પૂછ્યું કે તેઓ કોણ છે, ત્યારે બદમાશોએ અચાનક છરી અને તમંચો કાઢી ધક્કો મારીને ઘરમાં ઘુસી ગયા. બદમાશોએ વિનોદ કુમાર અને તેમની પત્નીને ધમકાવી એક રૂમમાં બંધ કરી દીધા અને તિજોરીઓના તાળા તોડી સોનાં-ચાંદીનાં દાગીના સહિત લાખો રૂપિયાની રોકડ લૂંટી ફરાર થઈ ગયા.

ઘટના પછી વિનોદ કુમારની ઈજનેર દીકરીએ કોઈ રીતે ઘરમાં રહેલા મોબાઇલથી પોતાના ભાઈ, ભાજપ નેતા સુબોધ સ્વીટી અને અન્ય સગાં-સંબંધીઓને ફોન કરી લૂંટની જાણ કરી. માહિતી મળતાં જ પરિવારજનો અને સ્થાનિક પોલીસ સાથે ડોગ સ્ક્વૉડ અને ફોરેન્સિક ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી. પોલીસે આસપાસ લગાયેલા સીસીટીવી કેમેરાની ફૂટેજ ચકાસી, જેમાં ચારથી પાંચ સંદિગ્ધ યુવકો આવતા-જતા દેખાયા.

સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, ઘટના પહેલાં સંદિગ્ધ યુવકો વિસ્તારામાં લાંબા સમય સુધી ફરી રહ્યા હતા અને આસપાસની પ્રવૃત્તિઓ પર નજર રાખતા જોવા મળ્યા હતા. તેથી આશંકા છે કે આ વારદાત સંપૂર્ણ યોજના સાથે અંજામ આપવામાં આવી છે. ધોળા દિવસે થયેલી આ લૂંટથી હોળીના પ્રસંગે પોલીસની સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર અનેક સવાલો ઉભા કર્યા છે.

આ મામલે વિસ્તાર અધિકારી (નગર) મયંક પાઠકે જણાવ્યું કે, 4 માર્ચ 2026ના રોજ ચોકી ઘુડિયાબાગ વિસ્તારમાંથી લૂંટની માહિતી મળી હતી. તરત જ પોલીસ ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને તપાસ શરૂ કરી. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ચાર વ્યક્તિઓ હોળી મળવાના બહાને ઘરે ઘુસ્યા અને આભૂષણ તથા રોકડ લૂંટી ફરાર થઈ ગયા.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા ઘટનાસ્થળનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે અને આરોપીઓની ધરપકડ માટે ત્રણ પોલીસ ટીમો રચવામાં આવી છે. આસપાસના સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે સંદિગ્ધોની ઓળખ કરવામાં આવી રહી છે. જલ્દી જ આરોપીઓને ધરપકડ કરી ઘટનાનો ખુલાસો કરવામાં આવશે.

