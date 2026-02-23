તેજસ વિમાનના ક્રેશના અહેવાલોને HALએ ફગાવ્યા, કહ્યું "નાની ટેકનિકલ ઘટના"
HAL એ સોમવારે કહ્યું કે, આ ઘટના માત્ર એક નાની જમીની ટેકનિકલ સમસ્યા સુધી મર્યાદિત છે, કોઈ મોટો હવાઈ અકસ્માત નહીં.
By ANI
Published : February 23, 2026 at 3:56 PM IST
બેંગલુરુ (કર્ણાટક): LCA તેજસ વિમાન દુર્ઘટનાના અહેવાલો પર, HAL એ સોમવારે કહ્યું કે, આ ઘટના માત્ર એક નાની જમીની ટેકનિકલ સમસ્યા સુધી મર્યાદિત છે, કોઈ મોટો હવાઈ અકસ્માત નહીં.
સ્ટોક એક્સચેન્જ ફાઇલિંગમાં, HAL એ જણાવ્યું હતું કે, "HAL LCA તેજસ ઘટના પર તાજેતરના મીડિયા અહેવાલોને સ્વીકારે છે અને સત્ય જણાવવા માંગે છે. LCA તેજસ દુર્ઘટનાના કોઈ અહેવાલ નથી. જે ઘટનાની વાત થઈ રહી છે, તે ઘટના એક નાની-મોટી ટેકનિકલ ઘટના હતી. LCA તેજસ આજે ફાઇટર એરક્રાફ્ટમાં વિશ્વના શ્રેષ્ઠ સલામતી રેકોર્ડમાંથી એક છે. એક માનક સંચાલન પ્રક્રિયા તરીકે, આ બાબતનું સંપૂર્ણ વિશ્લેષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે, અને HAL ભારતીય વાયુસેના (IAF) સાથે મળીને કામ કરી રહ્યું છે જેથી શક્ય તેટલી વહેલી તકે ઉકેલ શોધી શકાય."
આ પહેલા, 13 ફેબ્રુઆરીના રોજ, લાઇટ કોમ્બેટ એરક્રાફ્ટ (LCA) માર્ક 1A પ્રોગ્રામની પ્રગતિ અંગે માહિતી આપતા, સંરક્ષણ સચિવ રાજેશ કુમાર સિંહે શુક્રવારે કહ્યું હતું કે, હાલમાં પાંચ એન્જિન ઉપલબ્ધ છે; દરમિયાન, પાંચ વિમાનો પહેલાથી જ ઉડાન ભરી રહ્યા છે. ANI સાથે વાત કરતા, તેમણે કહ્યું કે, ભારતીય વિક્રેતાઓ અને મુખ્ય ઉત્પાદક, હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ (HAL) માટે ઉત્પાદન મોટાભાગે સ્થિર થયું છે, અને એન્જિન સપ્લાય સ્થિર થયા પછી તેમાં વધુ સુધારો થશે. તેમણે કહ્યું કે શસ્ત્રોના પરીક્ષણો સફળ થયા છે, પરંતુ ભારતીય વાયુસેનાની કેટલીક જરૂરિયાતો હજુ પૂર્ણ થવાની બાકી છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, કેટલીક ઓપરેશનલ આવશ્યકતાઓને હજુ પણ સુધારવાની જરૂર છે, પરંતુ 180 વિમાનોના આયોજિત ઓર્ડર સાથે, વાયુસેનાની સંપૂર્ણ જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે સમય જતાં સિસ્ટમમાં સુધારો થવાની અપેક્ષા છે.
સંરક્ષણ સચિવે કહ્યું, "LCA માર્ક 1A પર, પાંચ એન્જિન ઉપલબ્ધ છે, અને પાંચ વિમાન ઉડાન ભરી રહ્યા છે. એકવાર આ એન્જિન સપ્લાય લાઇન સ્થિર થઈ જાય, પછી ભારતીય વિક્રેતાઓ અને સિસ્ટમ અને ઇન્ટિગ્રેટર, જે HAL છે, ત્યાં સુધી ઉત્પાદન કોઈપણ દરે સ્થિર દેખાય છે. વાયુસેના દ્વારા સ્વીકૃતિ મળ્યા પછી, કેટલાક ક્ષેત્રો છે જ્યાં વાયુસેનાની કેટલીક જરૂરિયાતોનું સ્તર સંપૂર્ણપણે પૂર્ણ થયું નથી. જો કે, શસ્ત્રોના પરીક્ષણો સફળ થયા છે." તેમણે ઉમેર્યું હતું કે કેટલીક ઓપરેશનલ જરૂરિયાતોમાં હજુ પણ સુધારો કરવાની જરૂર છે, પરંતુ 180 વિમાનોના આયોજિત ઓર્ડર સાથે, વાયુસેનાની સંપૂર્ણ જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે સમય જતાં સિસ્ટમમાં સુધારો થવાની અપેક્ષા છે.
તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, HAL ને આપવામાં આવેલા કેટલાક OR માં કેટલીક સમસ્યાઓ છે... વિચાર એ છે કે 180 વિમાનોના ઓર્ડર સાથે, સમય જતાં, તેઓ ખરેખર તેમાં સુધારો કરી શકે છે અને તેને વાયુસેનાની બધી જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરી શકે છે."
આ મહિનાની શરૂઆતમાં, 5 ફેબ્રુઆરીના રોજ, હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ (HAL) એ પુષ્ટિ કરી હતી કે પાંચ LCA Mk1a ફાઇટર જેટ સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે, અને નવ વધુ વિમાનો પહેલાથી જ બનાવવામાં અને ઉડાવવામાં આવ્યા છે.
એક નિવેદનમાં, કંપનીએ ખાતરી આપી હતી કે, તે ચાલુ નાણાકીય વર્ષ માટે માર્ગદર્શિકા સેટને પૂર્ણ કરશે. જાહેર ક્ષેત્રની એરોસ્પેસ અને સંરક્ષણ કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે, "HAL પુષ્ટિ કરે છે કે પાંચ વિમાનો ડિલિવરી માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે, જેમાં સંમત સ્પષ્ટીકરણો અનુસાર મુખ્ય કરારબદ્ધ ક્ષમતાઓનો સમાવેશ થાય છે. નવ વધુ વિમાનો પહેલાથી જ બનાવવામાં અને ઉડાન ભર્યા છે. GE તરફથી એન્જિન મળ્યા પછી, આ વિમાનો ડિલિવરી માટે તૈયાર થઈ જશે."