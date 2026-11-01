બિહારમાં હેવાનિયત: લિફ્ટ આપવાના બહાને કારમાં વિદ્યાર્થીની સાથે દુષ્કર્મ
શેખપુરા દુષ્કર્મ કેસ: આરોપીએ વિદ્યાર્થીનીના પરિવારજનોને ફોન કરીને વિશ્વાસમાં લીધી અને પછી લિફ્ટ આપવાના બહાને તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું.
Published : November 1, 2026 at 7:25 AM IST
શેખપુરા: બિહારના શેખપુરા જિલ્લામાં એક સગીર વિદ્યાર્થીનીને લિફ્ટ આપવાના બહાને કારમાં બેસાડી તેના પર દુષ્કર્મ આચરવમાં આવ્યું હોવાની ચકચારી ઘટના સામે આવી છે. આરોપીએ અર્ધબેભાન અવસ્થામાં રહેલી વિદ્યાર્થીનીને રસ્તા કિનારે છોડી દીધી અને ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયો. મળેલી માહિતીના આધારે, પોલીસે ઘટનાના 12 કલાકની અંદર જ આરોપીની ધરપકડ કરી લીધી.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
એસડીપીઓ ડૉ. રાકેશ કુમારે જણાવ્યું હતું કે, એક વિદ્યાર્થીની કોચિંગ ક્લાસ પૂરા કરીને ઘરે જવા માટે આર.ડી. કોલેજ વળાંક પાસે રસ્તા કિનારે ઊભી હતી. તે સમયે જાખરાજ સ્થાનનો રહેવાસી અમૃત કુમાર ઉર્ફે અમિત કુમાર પોતાની સ્કોર્પિયો ગાડી લઈને ત્યાં આવ્યો. આરોપીએ વિદ્યાર્થીનીને તેના ઘરે પહોંચાડવાની ઓફર કરી. સાવચેતીના ભાગરૂપે વિદ્યાર્થીનીએ શરત મૂકી કે જો તે તેના પરિવારજનો સાથે વાત કરશે, તો જ તે ગાડીમાં બેસશે. ત્યારબાદ આરોપીએ પોતાના મોબાઈલ ફોનથી તેના પરિવારના નંબર પર કોલ કર્યો, પરંતુ કોઈ કારણસર ફોન ઉપાડવામાં આવ્યો નહીં.
સુરક્ષિત રીતે ઘરે પહોંચાડવાનું આશ્વાસન
આરોપીએ તેને સુરક્ષિત રીતે ઘરે પહોંચાડવાનું પાકુ વચન આપ્યું, જેના પર વિશ્વાસ કરીને વિદ્યાર્થીની ગાડીમાં બેસી ગઈ. એસડીપીઓએ જણાવ્યું કે, આરોપી તેને ઘરે લઈ જવાને બદલે મદારી રોડ તરફ લઈ ગયો અને ભદૌસ વળાંક જે નિર્જન વિસ્તાર છે પાસેથી પસાર થયો. ત્યાં તેણે ગાડીની અંદર જ વિદ્યાર્થીની પર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું.
અર્ધબેભાન હાલતમાં વિદ્યાર્થિનીને છોડી આરોપી ફરાર
આ ઘટના બાદ આરોપીએ અર્ધબેભાન અવસ્થામાં રહેલી વિદ્યાર્થીનીને પચના ગામ નજીક ઝારખંડ મંદિર વળાંક પાસે છોડી દીધી અને ત્યાંથી ભાગી ગયો. અત્યંત આઘાત અને પીડાની સ્થિતિમાં જ્યારે વિદ્યાર્થીની જેમ-તેમ કરીને ઘરે પહોંચી, ત્યારે તે જ રાત્રે મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો. એસડીપીઓએ જણાવ્યું કે, વરિષ્ઠ અધિકારીઓના નિર્દેશો મુજબ પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને એસપી હિમાંશુએ એસડીપીઓના નેતૃત્વ હેઠળ તાત્કાલિક એક 'સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ' રચવાનો આદેશ આપ્યો. આ ટીમમાં સાયબર ડીએસપી, સદર સ્ટેશન હાઉસ ઓફિસર (SHO), મહિલા પોલીસ સ્ટેશનના એસએચઓ અને ટેકનિકલ સેલના સભ્યોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. ગુનામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા એક મોબાઈલ નંબરના આધારે, ટીમે તે જ રાત્રે લખીસરાયમાં આરોપીને શોધી કાઢ્યો.
લખીસરાયમાંથી મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ
પોલીસ ટીમે લખીસરાય જિલ્લાના જમુઈ મોર ખાતે આવેલા મુન્ના સિંહના ઘર પર દરોડો પાડ્યો અને અમૃત કુમાર ઉર્ફે અમિત કુમાર નામના આરોપીની ધરપકડ કરી. તેને તાત્કાલિક શેખપુરા લાવવામાં આવ્યો. એસડીપીઓએ જણાવ્યું કે, ઘટનામાં વપરાયેલી સ્કોર્પિયો કાર, ઉપરાંત આરોપી પાસેથી બે મોબાઈલ ફોન પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
"પીડિતાની તબીબી તપાસ બાદ, એફએસએલ ટીમે કાર અને ગુનાના સ્થળ પરથી વૈજ્ઞાનિક પુરાવા એકત્ર કર્યા છે. આ ગંભીર કેસમાં ઝડપી સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે. પોલીસ વહીવટીતંત્ર 15 દિવસની અંદર કોર્ટમાં આરોપી વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ દાખલ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે." ડૉ. રાકેશ કુમાર, એસડીપીઓ
12 કલાકમાં ઉકેલાયો કેસ
આરોપી દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાયેલો મોબાઈલ નંબર સૌથી મહત્વપૂર્ણ કડી સાબિત થયો, જેના કારણે પોલીસ માત્ર 12 કલાકમાં સમગ્ર કેસ ઉકેલવામાં સફળ રહી. પીડિતાના આગ્રહ પર, આરોપીએ તેના પરિવારના સભ્યોને ફોન કરવા માટે પોતાના જ મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ કર્યો હતો; પરિવારના ફોન પર દેખાયેલા આ જ નંબરને કારણે તેની ધરપકડ શક્ય બની.
આરોપી દ્વારા કરવામાં આવેલા ફોન કોલના આધારે, પોલીસે તાત્કાલિક તે મોબાઈલ નંબરને સર્વેલન્સ પર મૂક્યો અને તેને ટ્રેસ કર્યો. મોબાઈલના લોકેશનને ટ્રેક કરીને, પોલીસ તે જ રાત્રે આરોપી જ્યાં છુપાયો હતો ત્યાં પહોંચી ગઈ. પકડાયેલી વ્યક્તિ શશિ ભૂષણ સિંહનો પુત્ર છે, જેઓ જાખરાજ સ્થાનના રહેવાસી છે અને જેઓ થોડા વર્ષો પહેલાં સુધી DTO (જિલ્લા પરિવહન કાર્યાલય) ખાતે વચેટિયા (દલાલ) તરીકે કામ કરતા હતા.
આ પણ વાંચોઃ