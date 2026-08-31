દિલ્હી ફરી થયું શર્મસાર ! ચાલતી સ્લીપર બસમાં સગીર વિદ્યાર્થિની સાથે દુષ્કર્મ, ડ્રાઈવર અને કંડક્ટરની ધરપકડ
રાજધાની દિલ્હીમાં ચાલતી સ્લીપર બસમાં 16 વર્ષની એક વિદ્યાર્થિની સાથે ડ્રાઈવર અને કંડક્ટર દ્વારા કથિત રીતે સામૂહિક બળાત્કાર ગુજારવામાં આવ્યો હોવાની ઘટના સામે આવી છે.
Published : August 31, 2026 at 11:21 AM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હી-એનસીઆરમાં મહિલાઓ અને સગીરાઓની સલામતી અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કરતી એક ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. આ ઘટના 4 ઓગસ્ટની રાત્રે બની હતી. દિલ્હી પોલીસે આ કેસના સંદર્ભમાં બસ ડ્રાઇવર અને કંડક્ટરની ધરપકડ કરી છે. આરોપીઓની ઓળખ કુલદીપ અને સંદીપ તરીકે થઈ છે. પોલીસે ગુનામાં વપરાયેલી સ્લીપર બસને જપ્ત કરી છે અને તેને ફોરેન્સિક તપાસ માટે મોકલી છે.
ડ્રાઈવર-કંડક્ટરનો વિશ્વાસ કરી સગીરા બસમાં બેસી
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, પીડિતા ઉત્તર પ્રદેશના મૈનપુરી જિલ્લાની રહેવાસી છે અને ધોરણ 11માં અભ્યાસ કરે છે. એવું કહેવાય છે કે તે તેના પરિવારજનો સાથે મતભેદ થયાં બાદ નારાજ થઈને કોઈને પણ જાણ કર્યા વગર ઘરેથી નીકળી ગઈ હતી.તો નોઇડામાં રહેતા તેના પિતરાઇ ભાઈ પાસે જવા માટે નીકળી હતી. ભારે વરસાદ અને અંધારાને કારણે, તે રસ્તામાં પરી ચોક પર ઉતરી ગઈ. તે જ સમયે, એક ખાલી સ્લીપર બસ પસાર થઈ રહી હતી. વિદ્યાર્થિનીએ બસને રોકવાનો સંકેત આપ્યો. જ્યારે બસ ઉભી રહી, ત્યારે ડ્રાઇવર અને કંડક્ટરે તેણીને કહ્યું કે તેઓ નોઇડા સેક્ટર-63 તરફ જઈ રહ્યા છે. તેમના પર વિશ્વાસ કરીને, વિદ્યાર્થિની બસમાં ચડી ગઈ. પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, થોડું અંતર કાપ્યા બાદ, કંડક્ટરે વિદ્યાર્થિની સાથે અશ્લીલ વર્તન કરવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. આરોપ છે કે જ્યારે તેણીએ પ્રતિકાર કર્યો ત્યારે તેણીને ધમકી આપવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ, ડ્રાઇવર અને કંડક્ટરે વિદ્યાર્થિની સાથે ગેંગરેપ કર્યો હતો.
A 16-year-old Class 11 student from Uttar Pradesh’s Mainpuri district was allegedly gang-raped inside a sleeper bus near Delhi’s Kashmiri Gate on August 4. Police arrested driver Kuldeep and conductor Sandeep from Timarpur. The bus was seized for forensic examination. The accused… pic.twitter.com/gZrKr9Ztii— IANS (@ians_india) August 31, 2026
કાશ્મીરી ગેટ પાસે વિદ્યાર્થિનીને ઉતારીને આરોપીઓ ફરાર
એવો પણ આરોપ છે કે,ઘટના બાદ બંને આરોપીઓ મોડી રાત્રે કાશ્મીરી ગેટ બસ ટર્મિનલ નજીક રિંગ રોડ પર વિદ્યાર્થિનીને ઉતારીને ભાગી ગયા હતા. ગભરાયેલી વિદ્યાર્થિનીએ કાશ્મીરી ગેટ પોલીસનો સંપર્ક કર્યો અને સમગ્ર ઘટનાની જાણ કરી. ફરિયાદ મળતાં, પોલીસે તપાસ શરૂ કરી. વિવિધ સ્ત્રોતોમાંથી માહિતી એકઠી કરવામાં આવી હતી, અને આરોપીઓની શોધમાં મોટી સંખ્યામાં સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજની તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન, પોલીસને જાણવા મળ્યું કે ઘટના બાદ બંને આરોપીઓ તિમારપુર વિસ્તારમાં બસ પાર્કિંગમાં હાજર હતા. આ માહિતીના આધારે કાર્યવાહી કરતા, પોલીસ ટીમે ડ્રાઇવર કુલદીપ અને કંડક્ટર સંદીપની ધરપકડ કરી હતી. ગુનામાં વપરાયેલી બસ પણ મળી આવી છે.
બંને આરોપીની પુછપરછ, બસની ફોરેન્સિક તપાસ
પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, ઘટનાના દિવસે બસમાં યાંત્રિક ખામી સર્જાઈ હતી. ત્યારબાદ, ડ્રાઇવર અને કંડક્ટર બસને સમારકામ માટે સૂરજપુરના એક વર્કશોપમાં લઈ ગયા. સમારકામ પૂર્ણ થયા પછી, બંને ખાલી બસને તિમારપુર તરફ ચલાવીને લાવી રહ્યા હતા. આ મુસાફરી દરમિયાન એક વિદ્યાર્થિનીએ પરી ચોક પર બસને રોકવાનો સંકેત આપ્યો.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, બસે પરી ચોકથી કાશ્મીરી ગેટ સુધી આશરે 47 કિલોમીટરનું અંતર કાપ્યું. સ્લીપર બસની અંદર લગાવેલા પડદાને કારણે, અંદરની ગતિવિધિઓ બહારથી દેખાતી ન હતી. પરિણામે, રૂટ પર પસાર થતા કોઈપણ વ્યક્તિને અંદર બની રહેલી કથિત ઘટનાની જાણ થઈ ન હતી. પોલીસ બંને આરોપીઓની પૂછપરછ કરી રહી છે. બસની ફોરેન્સિક તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, અને અન્ય ઉપલબ્ધ પુરાવા એકત્રિત કરવામાં આવી રહ્યા છે. કાયદા અનુસાર સગીર પીડિતાની ઓળખ ગુપ્ત રાખવામાં આવી છે.
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