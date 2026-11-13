ગૃહ મંત્રાલયે ઝાકિર નાઈકની 'ઈસ્લામિક રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન' પરના પ્રતિબંધને વધુ 5 વર્ષ માટે લંબાવ્યો
ગૃહ મંત્રાલયે પ્રતિબંધ વધારવા માટે જે કારણ જણાવ્યા છે તેમાં ઝાકિર નાઇક દ્વારા આપવામાં આવેલા આપત્તિજનક અને વિધ્વંસક નિવેદન અને ભાષણ સામેલ છે.
Published : November 13, 2026 at 1:02 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રાલયે વિવાદાસ્પદ ઇસ્લામિક ઉપદેશક ડૉ. ઝાકિર નાઇક દ્વારા સંચાલિત 'ઇસ્લામિક રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન' (IRF) પરના પ્રતિબંધને વધુ પાંચ વર્ષ માટે લંબાવી દીધો છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે કેન્દ્ર સરકારે 'ગેરકાયદેસર પ્રવૃતિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ, 1967 (1967નો 37મો કાયદો)ની કલમ 3ની પેટા-કલમ (1) હેઠળ 15 નવેમ્બર, 2021ના રોજ IRFને 'ગેરકાયદેસર સંગઠન' જાહેર કર્યું હતું.
ગૃહ મંત્રાલયે IRF પર આવી પ્રવૃતિઓમાં સામેલ હોવાનો આરોપ મૂક્યો છે જે "દેશની સુરક્ષા માટે હાનિકારક છે, શાંતિ અને સાંપ્રદાયિક સૌહાર્દ માટે ખતરો ઊભો કરે છે, અને રાષ્ટ્રના બિનસાંપ્રદાયિક માળખાને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે." એક સત્તાવાર નિવેદનમાં, ગૃહમંત્રાલયે જણાવ્યું કે 'ગેરકાયદેસર પ્રવૃતિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ, 1967'ની કલમ 6ની પેટા-કલમ (1) હેઠળ લાદવામાં આવેલો પ્રતિબંધ શનિવાર, 14 નવેમ્બર, 2026ના રોજ સમાપ્ત થશે.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે કેન્દ્ર સરકારનું માનવું છે કે IRF અને તેના સભ્યો-ખાસ કરીને તેના સ્થાપક અને પ્રમુખ ડૉ. ઝાકિર અબ્દુલ કરીમ નાઇક (જેઓ ડૉ.ઝાકિર નાઇક તરીકે પણ ઓળખાય છે) તેમના અનુયાયીઓને વિવિધ ધાર્મિક સમુદાયો અને જૂથો વચ્ચે અશાંતિ, દુશ્મનાવટ, નફરત કે દ્વેષભાવ ફેલાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યા છે અને મદદ કરી રહ્યા છે. સરકારનું કહેવું છે કે આવી કાર્યવાહી રાષ્ટ્રની અખંડિતતા અને સુરક્ષા માટે નુકસાનકારક છે.
Ministry of Home Affairs has extended the ban on the Islamic Research Foundation (IRF) as an unlawful association for a period of another five years. https://t.co/alnKyj0VnI— ANI (@ANI) November 13, 2026
ગૃહમંત્રાલયે પ્રતિબંધ વધારવા માટે જે કારણ જણાવ્યા છે તેમાં ઝાકિર નાઇક દ્વારા આપવામાં આવેલા 'આપત્તિજનક નિવેદન અને ભાષણ સામેલ છે. ગૃહમંત્રાલય (MHA) અનુસાર, નાઇક પોતાના ભાષણ અને નિવેદનો દ્વારા અલગ અલગ ધાર્મિક ગ્રુપ વચ્ચે દુશ્મની અને નફરત ફેલાવી રહ્યો છે. સાથે જ તે ભારત અને વિદેશમાં એક વિશેષ ધર્મના યુવાનોને આતંકવાદી ગતિવિધિમાં સામેલ થવા માટે ઉકસાવી રહ્યો છે. કેન્દ્ર સરકારે ઝાકિર નાઇક ર એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે તે આંતરરાષ્ટ્રીય સેટેલાઇટ ટીવી નેટવર્ક, ઇન્ટરનેટ, પ્રિન્ટ અને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી વિશ્વભરના લાખો લોકો સામે કટ્ટરપંથી નિવેદન અને ભાષણ આપતો રહ્યો છે.
ગૃહમંત્રાલય (MHA)એ એમ પણ જણાવ્યું કે, જો IRFની ગેરકાનૂની ગતિવિધિઓેને તરત રોકવામાં નહીં આવે અને તેમના પર કાબુ મેળવવામાં નહીં આવે તો તે પોતાની વિધ્વંસક ગતિવિધિઓને ચાલુ રાખવા અને ફરાર પોતાના સભ્યોને ફરી સંગઠિત કરવાની તક મેળવી શકે છે. આ સિવાય તે સાંપ્રદાયિક વૈમનસ્ય ફેલાવીને લોકોના મગજમાં ઝેર ભરી શકે છે અને દેશના બિનસાંપ્રદાયિક માળખાને નબળું પાડી શકે છે. તેઓ રાષ્ટ્રવિરોધી લાગણીઓને પ્રોત્સાહન આપી શકે છે, ઉગ્રવાદને સમર્થન આપીને અલગતાવાદને પોષી શકે છે, અને રાષ્ટ્રની સાર્વભૌમત્વ, અખંડિતતા તથા સુરક્ષા માટે હાનિકારક હોય તેવી પ્રવૃતિઓમાં સંડોવાઇ શકે છે.
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