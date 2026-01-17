વિદેશ મંત્રાલયે ચાબહાર પોર્ટમાંથી ભારતના ખસી જવાના અહેવાલોને ફગાવી દીધા
ચાબહાર બંદરના સંચાલન માટે ઔપચારિક 10 વર્ષનો કરાર 23 મે, 2016 ના રોજ પીએમ મોદીની તેહરાન મુલાકાત દરમિયાન નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો.
નવી દિલ્હી: કથિત યુએસ દબાણને કારણે ભારત ઈરાનમાં ચાબહાર બંદર પ્રોજેક્ટમાંથી ખસી ગયું હોવાના અહેવાલો બાદ, વિદેશ મંત્રાલય (MEA) એ ગુરુવારે સ્પષ્ટતા કરી કે યુએસે ભારતને 26 એપ્રિલ સુધી પ્રોજેક્ટ માટે પ્રતિબંધોમાંથી બિનશરતી મુક્તિ આપતો પત્ર જારી કર્યો છે.
ચાબહાર બંદર પ્રોજેક્ટ અંગેના એક પ્રશ્નના જવાબમાં, વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે, "28 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ, જેમ તમે જાણો છો, યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ધ ટ્રેઝરી દ્વારા 26 એપ્રિલ, 2026 સુધી માન્ય પ્રતિબંધોમાંથી બિનશરતી મુક્તિ અંગે માર્ગદર્શન આપતો પત્ર જારી કરવામાં આવ્યો હતો. અમે આ વ્યવસ્થા પર કામ કરવા માટે યુએસ પક્ષ સાથે સંકળાયેલા છીએ."
વિદેશ મંત્રાલયનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે કોંગ્રેસ સહિત વિપક્ષી પક્ષો આ મુદ્દા પર સરકાર પર નિશાન સાધી રહ્યા છે. કોંગ્રેસના મીડિયા અને પ્રચાર વિભાગના અધ્યક્ષ પવન ખેરાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે, "ચાબહાર કોઈ સામાન્ય બંદર નથી. તે ભારતને અફઘાનિસ્તાન અને મધ્ય એશિયા સાથે એક મહત્વપૂર્ણ, સીધો દરિયાઈ સંપર્ક પૂરો પાડે છે, જેનાથી આપણે પાકિસ્તાનને બાયપાસ કરી શકીએ છીએ અને ચીનના બેલ્ટ એન્ડ રોડ પહેલનો સામનો કરી શકીએ છીએ."
શાસક સરકાર પર કટાક્ષ કરતા, કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતાએ કહ્યું, "હવે, અમેરિકી દબાણના પહેલા સંકેત પર ભારતે ચાબહારથી અનૈતિક રીતે પીછેહઠ કરી છે તે સાંભળવું આ સરકારની વિદેશ નીતિમાં એક નવી નીચલી કક્ષા દર્શાવે છે."
ખેરાએ આ બાબતે કેન્દ્રની ભાજપ સરકાર પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા. તેમણે પૂછ્યું, "ભારત સરકાર ક્યાં સુધી વોશિંગ્ટનને આપણા રાષ્ટ્રીય હિતોને નિર્દેશિત કરવા દેશે? તો, પ્રશ્ન ચાબહાર બંદર કે રશિયન તેલનો નથી. પ્રશ્ન એ છે કે: મોદી અમેરિકાને ભારત પર દબાણ કરવાની મંજૂરી કેમ આપી રહ્યા છે?"
આવી જ લાગણીઓ વ્યક્ત કરતા, શિવસેના યુબીટી સાંસદ પ્રિયંકા ચતુર્વેદીએ પણ ટ્વિટર પર લખ્યું, "ભારત ઈરાનના ચાબહાર બંદરથી લગભગ ખસી ગયું છે. તે તેના વ્યૂહાત્મક હિતોના ભોગે એક દેશને ખુશ કરવા માટે પીછેહઠ કરી રહ્યું છે."
ચાબહાર બંદર ભારતને ઈરાનની પૂર્વ સરહદો દ્વારા અફઘાનિસ્તાન અને મધ્ય એશિયા સુધી દરિયાઈ-જમીન ઍક્સેસ માર્ગ પૂરો પાડે છે તે વાત પર ભાર મૂકતા, સાંસદે કહ્યું, "આ પ્રોજેક્ટને અફઘાનિસ્તાન અને મધ્ય એશિયામાં પ્રાદેશિક દરિયાઈ પરિવહન ટ્રાફિક વિકસાવવા માટે એક વ્યૂહાત્મક સાહસ માનવામાં આવે છે." દરમિયાન, શાસક ભાજપે કોંગ્રેસ પાર્ટી પર નિશાન સાધ્યું છે, તેના પર આ મુદ્દા પર જુઠ્ઠાણા ફેલાવવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર ચાબહાર બંદર પર ભારતનું નિયંત્રણ છોડીને યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સમક્ષ શરણાગતિ સ્વીકારવાનો આરોપ લગાવતી જૂની પાર્ટીની પોસ્ટનો જવાબ આપતા, ભાજપે કહ્યું, "તમારા નેતા રાહુલ ગાંધીની જેમ જૂઠું બોલવું - ચાબહાર બંદર પર 'શરણાગતિ'નો તમારો દાવો કલ્પનાની ઉપમા છે."
વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "ભારતે પાકિસ્તાનને બાયપાસ કરીને અફઘાનિસ્તાન અને મધ્ય એશિયામાં તેના વ્યૂહાત્મક પ્રવેશદ્વારને સુરક્ષિત રાખીને સંપૂર્ણ નિયંત્રણ અને સતત વિકાસ જાળવી રાખ્યો છે. આ વ્યવસ્થાને કાર્યરત કરવા અને વિસ્તૃત કરવા માટે અમેરિકા સાથે ચાલી રહેલી ચર્ચાઓ મજબૂત રાજદ્વારી નીતિ દર્શાવે છે."
ભારતે 24 ડિસેમ્બર, 2018 ના રોજ ઈરાનમાં યોજાયેલી ચાબહાર ત્રિપક્ષીય કરાર બેઠક દરમિયાન ચાબહારમાં શાહિદ બેહેશ્તી બંદરના એક ભાગનું સંચાલન સંભાળ્યું હતું. ભારતે 2003 માં ચાબહાર બંદર અંગે ઈરાન સાથે તેના જોડાણની શરૂઆત કરી હતી. જોકે, 2014 ના અંતમાં નોંધપાત્ર ગતિ મળી હતી, જે મે 2015 માં ચાબહાર બંદરના વિકાસ માટે બંને દેશો વચ્ચે સમજૂતી કરાર (MoU) પર હસ્તાક્ષરમાં પરિણમી હતી.
આ સમજૂતી કરાર ચાબહાર બંદરના સંચાલન માટે ઔપચારિક 10-વર્ષના કરારમાં વિકસિત થયો હતો, જેને 23 મે, 2016 ના રોજ અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની તેહરાનની મુલાકાત સાથે સુસંગત હતું.
