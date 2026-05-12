દેશમાં ઈંધણની ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી, કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપસિંહ પુરીએ દેશવાસીઓને આપી ધરપત

પુરીએ કહ્યું કે LPG પુરવઠાની કોઈ સમસ્યા નથી, અને દેશમાં 69 દિવસનો ક્રૂડ ઓઇલ, LNG સ્ટોક અને 45 દિવસનો LPG સ્ટોક છે.

કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપ સિંહ (ANI)
By PTI

Published : May 12, 2026 at 2:14 PM IST

નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ મંગળવારે ખાતરી આપી હતી કે, દેશમાં ઈંધણ પુરવઠાની કોઈ સમસ્યા નથી, અને કહ્યું કે, સરકારે પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષ વચ્ચે LPG ઉત્પાદન 35,000 36,000 ટન/દિવસથી વધારીને 54,000 ટન કર્યું છે. CII વાર્ષિક વ્યાપાર સમિટમાં સંબોધન કરતા, પુરીએ જણાવ્યું હતું કે દેશમાં LPG પુરવઠાની કોઈ સમસ્યા નથી અને દેશમાં 69 દિવસનો ક્રૂડ ઓઇલ, LNG સ્ટોક અને 45 દિવસનો LPG સ્ટોક છે.

તેમણે વધુમાં કહ્યું."પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષ વચ્ચે એલપીજીનું ઉત્પાદન 35,000 36,000 ટન/દિવસથી વધારીને 54,000 ટન કરવામાં આવ્યું છે," કેન્દ્રીય મંત્ પુરીએ ઉમેર્યું હતું કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની કરકસરભરી અપીલને જાગૃતિ તરીકે લેવી જોઈએ અને પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષથી નાણાકીય તાણ ઘટાડવા માટે "પગલાં" વિશે વિચારવાનું શરૂ કરવા અનુરોધ કર્યો.

"વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની કરકસરભરી અપીલ પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષથી નાણાકીય તાણ ઘટાડવાના પગલાં લેવા માટે જાગૃતિનો સંકેત છે," પુરીએ સમિટમાં જણાવ્યું હતું. રવિવારે મોદીએ અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવવા માટે ઇંધણનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ, સોનાની ખરીદી મુલતવી રાખવા અને વિદેશ યાત્રા સહિત અન્ય પગલાં લેવા આહવાન કર્યુ હતું.

હૈદરાબાદમાં તેલંગાણા ભાજપ દ્વારા આયોજિત રેલીને સંબોધતા, પીએમ મોદી પશ્ચિમ એશિયામાં કટોકટી વચ્ચે પેટ્રોલ અને ડીઝલનો વપરાશ ઘટાડવા, શહેરોમાં મેટ્રો રેલ સેવાઓનો ઉપયોગ કરવા, કારપૂલિંગ કરવા, ઇલેક્ટ્રિક વાહનો (EVs) નો ઉપયોગ વધારવા, પાર્સલ પરિવહન માટે રેલ્વે સેવાઓનો ઉપયોગ કરવા અને વિદેશી હૂંડિયામણ બચાવવા માટે ઘરેથી કામ કરવાનું સૂચન કર્યું. કટોકટી વચ્ચે વિદેશી હૂંડિયામણ બચાવવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકતા, મોદીએ સોનાની ખરીદી અને વિદેશ યાત્રા એક વર્ષ માટે મુલતવી રાખવાનો અનુરોધ દેશની જનતાને કર્યો છે.

