અરવલ્લી ક્ષેત્રમાં ખનન ફરી શરૂ થઈ શકે છે! સુપ્રીમ કોર્ટે સંકેત આપ્યો, કેટલીક શરતોનું કરવું પડશે પાલન

સુપ્રીમ કોર્ટે અરવલ્લી ક્ષેત્રમાં ખાણકામ પ્રવૃત્તિઓ પરનો વચગાળાનો સ્ટે લંબાવ્યો છે.

By Sumit Saxena

Published : February 26, 2026 at 7:07 PM IST

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે કોઈપણ ખાણકામ પ્રવૃત્તિને મંજૂરી આપતા પહેલા અરવલ્લી પર્વતમાળાને વૈજ્ઞાનિક રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. કોર્ટે એ પણ સ્વીકાર્યું હતું કે ભવિષ્યમાં કડક શરતો હેઠળ કાયદેસર ખાણકામની મંજૂરી આપી શકાય છે. આ મામલો ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશની અધ્યક્ષતાવાળી બેન્ચ સમક્ષ આવ્યો હતો, જેમાં ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને ન્યાયાધીશ વિપુલ પંચોલીની બનેલી બેન્ચનો સમાવેશ થાય છે.

ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાન્તે ટિપ્પણી કરી હતી કે કમનસીબે, કોઈને ખબર નથી કે અરવલ્લી પ્રદેશ ખરેખર શું છે. તેમણે કહ્યું કે ખાણકામ ફરી શરૂ થાય તે પહેલાં આ બાબતે સ્પષ્ટતા જરૂરી છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું, "વિષય નિષ્ણાતો અમને જણાવે કે ખાણકામને મંજૂરી આપી શકાય છે કે નહીં. જો તેઓ કહે છે કે તેને મંજૂરી આપી શકાય છે, તો કઈ શરતો હેઠળ. અમે તે શરતોનું નિરીક્ષણ કરીશું."

સુનાવણીની શરૂઆતમાં, વરિષ્ઠ વકીલ મુકુલ રોહતગીએ દલીલ કરી હતી કે તેમની પાસે એક અરજી છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેમના ક્લાયન્ટ પાસે ખાણકામ લીઝ અને બધી પરવાનગીઓ છે. જોકે, સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશને કારણે, તેમના ક્લાયન્ટે કામ બંધ કરી દીધું હતું. રોહતગીએ જણાવ્યું હતું કે તેમના ક્લાયન્ટે દસ વર્ષ લાંબી કાનૂની લડાઈ પછી આ ખાણકામ લીઝ મેળવી હતી.

CJIએ મૌખિક રીતે ટિપ્પણી કરી હતી, "સાચી વાત બંધ કરવામાં આવી છે." રોહતગીએ જવાબ આપ્યો હતો, "પહેલા તેઓએ કહ્યું કે હું અરવલ્લી ક્ષેત્રમાં નથી, પછી તેઓએ કહ્યું કે કદાચ તમે છો. હવે હું માની રહ્યો છું કે કદાચ હું અરવલ્લી ક્ષેત્રમાં છું."

CJIએ કહ્યું કે કમનસીબે કોઈને ખબર નથી કે અરવલ્લી પ્રદેશ ખરેખર શું છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે આખરે, કાયદેસર ખાણકામને મંજૂરી આપવામાં આવશે, કારણ કે "લોકોને બાંધકામ સામગ્રીની પણ જરૂર હોય છે; તમે બધું રોકી શકતા નથી." CJIએ આગળ કહ્યું, "અમે દરેક અવરોધને દૂર કરીશું અને યોગ્ય મુકામ પર પહોંચીશું."

બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે વન અને પર્યાવરણ મંત્રાલયનો અભિપ્રાય નીચેના હેતુઓ માટે મદદરૂપ થશે: અરવલ્લીને વ્યાખ્યાયિત કરવા, તેના વિસ્તાર અને વન આવરણને ઓળખવા અને અરવલ્લીના તે ભાગને ઓળખવા જ્યાં શહેરો, નગરો અને ગામડાઓ સદીઓથી વિકસિત થયા છે.

CJI એ મૌખિક રીતે ટિપ્પણી કરી હતી કે જો મૂળ ઇતિહાસને અનુસરવામાં આવે તો સુપ્રીમ કોર્ટની ઇમારત પણ અરવલ્લી ક્ષેત્રમાં હશે. તેમણે વધુમાં કહ્યું, "આખું જયપુર, જોધપુર, કોટા - આ બધા અરવલ્લીમાં હશે, પરંતુ આજે તેમને અરવલ્લી કહેવું ખોટું હશે." એક વકીલે ઉમેર્યું કે અરવલ્લી પર્વતમાળા રાષ્ટ્રપતિ ભવનથી શરૂ થાય છે.

બેન્ચે મંત્રાલયને વિષય નિષ્ણાતોની પેનલ અને તેમની પ્રોફાઇલ સૂચવવા કહ્યું. તેણે એક વરિષ્ઠ વકીલને સમિતિ બનાવવા માટે કેટલાક પ્રખ્યાત નિષ્ણાતોની પ્રોફાઇલ પ્રદાન કરવા પણ કહ્યું, જેમ કે કોર્ટે 29 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ તેના અવલોકનમાં સૂચવ્યું હતું. બેન્ચે અરવલ્લી ક્ષેત્રમાં ખાણકામ પ્રવૃત્તિઓ પરના વચગાળાના સ્ટેને પણ લંબાવ્યો.

સુપ્રીમ કોર્ટે એક સમિતિની રચના કરવાનો અને નિર્ણય લેવાના મુદ્દાઓની રચના માટે મામલાને સૂચિબદ્ધ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો. કેસમાં એમિકસ ક્યુરી (કોર્ટના સહાયક) તરીકે હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ કે. પરમેશ્વરે પણ આજે પોતાનો અહેવાલ રજૂ કર્યો.

કેસની પૃષ્ઠભૂમિ

અરવલ્લી પર્વતમાળાઓની વ્યાખ્યા અંગેના વિવાદ વચ્ચે, સુપ્રીમ કોર્ટે "અરવલ્લી પર્વતમાળાઓ અને પર્વતમાળાઓની વ્યાખ્યા અને આનુષંગિક મુદ્દાઓ" શીર્ષક હેઠળ આ મામલાની સ્વતઃ નોંધ લીધી હતી.

અરવલ્લી પર્વતમાળાઓની નવી વ્યાખ્યા પર થયેલા હોબાળા વચ્ચે, સુપ્રીમ કોર્ટે 29 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ, આ પર્વતમાળાઓ અને પર્વતમાળાઓ માટે એક સમાન વ્યાખ્યા અપનાવવાના તેના 20 નવેમ્બરના આદેશ પર સ્ટે મૂક્યો હતો. કોર્ટે કહ્યું કે કેટલીક "મહત્વપૂર્ણ અસ્પષ્ટતાઓ" ને સંબોધિત કરવાની જરૂર છે, જેમાં 100 મીટર ઊંચાઈ અને ટેકરીઓ વચ્ચે 500 મીટર અંતરના માપદંડો અરવલ્લીના મોટા ભાગને પર્યાવરણીય સંરક્ષણના અવકાશમાંથી બાકાત રાખશે કે કેમ તે શામેલ છે.

