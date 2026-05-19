નર્મદા નદીમાં દૂધ અને સાડીઓનું વિસર્જન; NGT એ રિપોર્ટ માંગ્યો

NGT એ ધાર્મિક વિધિઓ દરમિયાન નર્મદા નદીમાં દૂધ અને સાડીઓના વિસર્જન અંગે રિપોર્ટ માંગ્યો છે.

રાષ્ટ્રીય પર્યાવરણ પરિષદે નર્મદા નદીમાં ધાર્મિક વિધિઓના પ્રસાદની પર્યાવરણીય અસર અંગે અહેવાલ માંગ્યો છે.
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 19, 2026 at 10:18 PM IST

નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ (NGT) એ કેન્દ્રીય પર્યાવરણ, વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલય હેઠળ કાર્યરત કેન્દ્રીય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (CPCB) અને મધ્ય પ્રદેશ પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (MPPCB) પાસેથી ધાર્મિક વિધિઓ દરમિયાન નર્મદા નદીમાં દૂધ અને સાડીઓનું વિસર્જન કરવાની કથિત ઘટનાઓ અંગે અહેવાલો માંગ્યા છે.

મધ્ય પ્રદેશના ભોપાલમાં સ્થિત ટ્રિબ્યુનલની સેન્ટ્રલ ઝોન બેન્ચ દ્વારા નર્મદાના પાણીના સંરક્ષણ અને પુનર્જીવન માટે દાખલ કરાયેલી અરજીની સુનાવણી દરમિયાન આ નિર્દેશ જારી કરવામાં આવ્યો હતો. સોમવારે ન્યાયાધીશ શિવકુમાર સિંહ અને સુધીર કુમાર ચતુર્વેદીની બનેલી બેન્ચ દ્વારા આ મામલાની સુનાવણી કરવામાં આવી હતી.

અરજી અનુસાર, મધ્ય પ્રદેશના સિહોર જિલ્લાના નસરુલ્લાગંજ તહસીલમાં સ્થિત સતદેવ અને ભેરુડા ગામોમાં એક ધાર્મિક મંડળનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જે દરમિયાન ધાર્મિક વિધિઓના ભાગ રૂપે, આશરે 11,000 લિટર દૂધ અને 210 સાડીઓનું કથિત રીતે નર્મદા નદીમાં વિસર્જન કરવામાં આવ્યું હતું.

અરજદારોએ દલીલ કરી હતી કે આ પ્રવૃત્તિ નદીના ઇકોલોજી, જળચર જીવન, સિંચાઈ સ્ત્રોતો અને પીવાના પાણીની ગુણવત્તા પર પ્રતિકૂળ અસર કરી શકે છે, અને તે પાણી (પ્રદૂષણ નિવારણ અને નિયંત્રણ) અધિનિયમ, 1974નું ઉલ્લંઘન હોઈ શકે છે.

ટ્રિબ્યુનલે અવલોકન કર્યું કે, આજ સુધી, નદીમાં દૂધ છોડવાથી થતા પ્રદૂષણ અંગે કોઈ વૈજ્ઞાનિક ડેટા રજૂ કરવામાં આવ્યો નથી. જો કે, બેન્ચે એ પણ નોંધ્યું હતું કે પાણી કાયદાની કલમ 24 નદીઓ અને કુવાઓમાં પ્રદૂષિત પદાર્થોના વિસર્જન પર પ્રતિબંધ મૂકે છે, અને કાર્બનિક પદાર્થો જૈવિક ઓક્સિજન માંગ (BOD) વધારી શકે છે, જેનાથી જળચર જીવન પર અસર થવાની સંભાવના છે.

ટ્રિબ્યુનલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ધાર્મિક વિધિઓ દરમિયાન નર્મદા નદીમાં દૂધનું નિમજ્જન કરવાનો મુદ્દો જાહેર અને પર્યાવરણીય ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે, અને પ્રદૂષણ નિયંત્રણ અધિકારીઓ દ્વારા તેના પર ગંભીર વિચારણા કરવાની જરૂર છે. ટ્રિબ્યુનલે CPCB અને MPPCB ને નિષ્ણાત વૈજ્ઞાનિક ડેટા મેળવવા અને એક અહેવાલ રજૂ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો જેમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી હતી કે આવી પ્રવૃત્તિઓ હાલમાં કોઈ માર્ગદર્શિકા દ્વારા સંચાલિત છે કે નહીં, શું નવી નિયમનકારી માર્ગદર્શિકા જરૂરી છે કે નહીં, અને શું ધાર્મિક વિધિઓ દરમિયાન નદીઓમાં દૂધ રેડવાથી પાણી પ્રદૂષણ થાય છે.

આદેશમાં જણાવાયું છે કે: "અરજીની એક નકલ અને સંબંધિત દસ્તાવેજો પ્રાદેશિક નિયામક, કેન્દ્રીય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ, ભોપાલ અને સભ્ય સચિવ, રાજ્ય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ, ભોપાલને મોકલવામાં આવશે, જેથી વૈજ્ઞાનિક ડેટા પ્રાપ્ત કર્યા પછી નિષ્ણાતો પાસેથી અહેવાલ મેળવી શકાય; વધુમાં, જો કોઈ માર્ગદર્શિકા જરૂરી માનવામાં આવે, તો યોગ્ય પ્રક્રિયાને અનુસરીને તે અસરનો અહેવાલ આ ટ્રિબ્યુનલને સુપરત કરવામાં આવશે." આ મામલાની આગામી સુનાવણી 17 જુલાઈના રોજ થવાની છે.

