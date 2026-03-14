લદ્દાખના એક્ટિવિસ્ટ સોનમ વાંગચુકની અટકાયત ગૃહ મંત્રાલયે રદ કરી
કેન્દ્રએ જણાવ્યું હતું કે તે લદ્દાખમાં શાંતિ, સ્થિરતા અને પરસ્પર વિશ્વાસનું વાતાવરણ બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
Published : March 14, 2026 at 11:57 AM IST
નવી દિલ્હી: 24 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ શાંતિપૂર્ણ શહેર લેહમાં ઉભી થયેલી ગંભીર કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, જાહેર વ્યવસ્થા જાળવવાના ઉદ્દેશ્યથી, લેહના જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા જારી કરાયેલા આદેશ હેઠળ, 26 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ લદ્દાખના એક્ટિવિસ્ટ સોનમ વાંગચુકને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અધિનિયમ (NSA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા.
વાંગચુકે આ કાયદા હેઠળ તેમની અટકાયતની અવધિનો લગભગ અડધો ભાગ પૂર્ણ કરી લીધો છે. સરકાર લદ્દાખમાં વિવિધ હિસ્સેદારો અને સમુદાયના નેતાઓ સાથે સક્રિય રીતે સંપર્ક કરી રહી છે જેથી પ્રદેશના લોકોની આકાંક્ષાઓ અને ચિંતાઓને સંબોધવામાં આવે.
જોકે, બંધ અને વિરોધનું વર્તમાન વાતાવરણ સમાજના શાંતિપૂર્ણ સ્વભાવ માટે હાનિકારક છે અને સમુદાયના વિવિધ વર્ગો જેમાં વિદ્યાર્થીઓ, નોકરી શોધનારાઓ, વ્યવસાયો, ટૂર ઓપરેટરો, પ્રવાસીઓ અને એકંદર અર્થતંત્રનો સમાવેશ થાય છે, પર પ્રતિકૂળ અસર કરી છે.
સરકાર લદ્દાખમાં શાંતિ, સ્થિરતા અને પરસ્પર વિશ્વાસનું વાતાવરણ બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે, જે તમામ હિસ્સેદારો સાથે રચનાત્મક અને અર્થપૂર્ણ સંવાદને પ્રોત્સાહન આપે છે. આ ઉદ્દેશ્યને આગળ ધપાવવા માટે, અને યોગ્ય વિચાર-વિમર્શ પછી, સરકારે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા કાયદા હેઠળ મળેલી સત્તાઓનો ઉપયોગ કરીને, તાત્કાલિક અસરથી સોનમ વાંગચુકની અટકાયત સમાપ્ત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
સરકાર લદ્દાખ માટે જરૂરી તમામ સુરક્ષા પગલાં પૂરા પાડવાની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કરે છે. સરકારને આશા છે કે પ્રદેશને લગતા મુદ્દાઓ રચનાત્મક સંવાદ અને સંવાદ દ્વારા ઉકેલવામાં આવશે, જેમાં ઉચ્ચ-સ્તરીય સમિતિ તેમજ અન્ય યોગ્ય મંચોનો સમાવેશ થાય છે.
આ પણ વાંચો: