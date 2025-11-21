ગૃહ મંત્રાલયે કેરળમાં એક અને ગુજરાતમાં બે બંદરોને સત્તાવાર ઇમિગ્રેશન ચેકપોઇન્ટ તરીકે નિયુક્ત કર્યા
ગુજરાતમાં હજીરા બંદર અને ગુજરાતમાં પીપાવાવ બંદરને ઇમિગ્રેશન અને ફોરેનર્સ અધિનિયમ, 2025 હેઠળ સત્તાવાર ઇમિગ્રેશન ચેક-પોસ્ટ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે.
By ANI
Published : November 21, 2025 at 7:28 PM IST|
Updated : November 21, 2025 at 8:55 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય (MHA) એ તેના અગાઉના જાહેરનામામાં સુધારો કર્યો છે અને ત્રણ નવા દરિયાઈ બંદરો, જેમ કે કેરળમાં વિઝિંજામ આંતરરાષ્ટ્રીય બંદર, ગુજરાતમાં હજીરા બંદર અને ગુજરાતમાં પીપાવાવ બંદરને ઇમિગ્રેશન અને ફોરેનર્સ અધિનિયમ, 2025 હેઠળ સત્તાવાર ઇમિગ્રેશન ચેક-પોસ્ટ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે.
વિઝિંજામ બંદરના પ્રેસ રિલેશન્સ ઓફિસર (PRO) દ્વારા એક નિવેદન અનુસાર, "ગૃહ મંત્રાલયે તેના અગાઉના જાહેરનામામાં સુધારો કર્યો છે અને ઇમિગ્રેશન અને ફોરેનર્સ અધિનિયમ, 2025 હેઠળ શ્રેણી II પ્રવેશ બિંદુઓમાં ત્રણ વધુ દરિયાઈ બંદરો ઉમેર્યા છે. નવીનતમ ગેઝેટ સૂચના (S.O. 5306(E)) મુજબ, કેરળમાં વિઝિંજામ આંતરરાષ્ટ્રીય બંદર, ગુજરાતમાં હજીરા બંદર અને ગુજરાતમાં પીપાવાવ બંદરનો હવે સત્તાવાર રીતે નિયુક્ત ઇમિગ્રેશન ચેક-પોસ્ટ તરીકે સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે."
20 નવેમ્બરના રોજ જારી કરાયેલ એક સૂચના અનુસાર, MHA એ તેમને શ્રેણી 2 દરિયાઈ બંદર તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાં, ગૃહ મંત્રાલયે આંતરરાષ્ટ્રીય મુસાફરોના આગમન અને પ્રસ્થાન માટે આશરે 37 એરપોર્ટ, 34 દરિયાઈ અને નદી બંદરો અને 37 આંતરરાષ્ટ્રીય લેન્ડ ક્રોસિંગ પોઇન્ટને નિયુક્ત ઇમિગ્રેશન પોસ્ટ તરીકે નિયુક્ત કર્યા હતા. ગૃહ મંત્રાલયે ભારત-પાકિસ્તાન અને ભારત-બાંગ્લાદેશ સરહદો પર છ રેલ્વે સ્ટેશનોને નિયુક્ત ઇમિગ્રેશન પોસ્ટ તરીકે પણ નિયુક્ત કર્યા હતા.
અગાઉના જાહેરનામામાં લખનૌ, અમદાવાદ, અમૃતસર, કાલિકટ (કેરળ), વારાણસી, બાગડોગરા, બેંગ્લોર, ભુવનેશ્વર, રાજા ભોજ આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક, ભોપાલ, ચંદીગઢ, ચેન્નાઈ, કોચીન, કોઈમ્બતુર, ડાબોલિમ (ગોવા), દિલ્હી, ગયા (બિહાર), ગુવાહાટી, હૈદરાબાદ, ઇન્દોર (મધ્યપ્રદેશ), જયપુર અને કોલકાતાના એરપોર્ટનું નામ આપવામાં આવ્યું હતું.
આ બંદરો છેઃ અલંગ (ગુજરાત), અગાત્તી અને મિનિકોય ટાપુઓ (લક્ષદ્વીપ), બેડી બંદર (જામનગર, ગુજરાત), ભાવનગર (ગુજરાત), કાલિકટ (કેરળ), ચેન્નાઈ, કરીમગંજ (આસામ), કામરાજર (તમિલનાડુ), કોલ્લમ (કેરળ), માંડવી (ગુજરાત), મોરગોરાત (ગુજરાત), ગુજરાત (ગુજરાત) મુંબઈ, ન્યૂ મેંગ્લોર, નાગપટ્ટિનમ (તમિલનાડુ), ન્હાવા શેવા (મહારાષ્ટ્ર), પારાદીપ (ઓડિશા), પોરબંદર, પોર્ટ બ્લેર, સિલઘાટ (આસામ), વગેરે.
નિયુક્ત સ્થળો બંદર શહેરોમાં હતા: અગરતલા, ધલાઈઘાટ, ખોવાલ, મુહુરીઘાટ, રાગના, કૈલાશપુર, સાઉથરૂમ, સાઉથરૂમ, ત્રિપુરમાં. ત્રિપુરા); ગૌરીફંટા, રૂપૈદિહા, સોનૌલી (ઉત્તર પ્રદેશમાં); બિહારમાં જોગબાની અને રક્સૌલ; મણિપુરમાં મોરેહ, કાવરાપુચુઆ, ઝોરીનપુઈ, મોરેહ; મિઝોરમમાં કાવારાપુઇચુઆ, ઝોરીનપુઇ, ઝોખાવથર.
પશ્ચિમ બંગાળમાં મુનાબાઓ (રાજસ્થાન), અટારી (પંજાબ), ગેડે રેલ અને રોડ ચેક પોસ્ટ, પેટ્રાપોલ/ચિતપુર, હરિદાસપુર અને ન્યુ જલપાઇગુડી રેલ્વે સ્ટેશનને પણ ઇમિગ્રેશન ચેકપોઇન્ટ બનાવવામાં આવ્યા છે. 31 થી વધુ એરપોર્ટ અને 6 બંદરો પર ઇ-વિઝા સુવિધા પણ શરૂ કરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો: