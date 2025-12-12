મનરેગાનું નામ બદલાયું, હવે આ નામથી ઓળખાશે યોજના; રોજગાર દિવસોની સંખ્યા પણ વધારાઇ
સરકારે મનરેગા યોજનાનું નામ બદલવાની સાથે યોજનામાં બે મહત્ત્વના બદલાવ પણ કર્યા
Published : December 12, 2025 at 5:52 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે 12 ડિસેમ્બરે એક મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેતા મહાત્ત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી યોજના (MGNREGA)નું નામ બદલી 'પૂજ્ય બાપુ ગ્રામીણ રોજગાર યોજના' કરવાની મંજૂરી આપી છે. આ ભારતની સૌથી મોટી ગ્રામીણ રોજગાર યોજના છે જેનો ઉદ્દેશ્ય ગ્રામીણ ગરીબોને કામની ગેરંટી આપી તેમના જીવનસ્તર સુધારવાનો છે.
સરકારે યોજનામાં બે મોટા બદલાવ કર્યા
સરકારે મનરેગા યોજનાનું નામ બદલવાની સાથે યોજનામાં બે મહત્ત્વના બદલાવ પણ કર્યા છે. પ્રથમ, ગેરંટીકૃત રોજગાર દિવસોની સંખ્યા 100થી વધારીને 125 કરવામાં આવી છે. બીજું, લઘુત્તમ વેતન 240 રૂપિયા પ્રતિ દિવસ કરવામાં આવ્યું છે. આ બદલાવથી લાખો ગ્રામીણ પરિવારોને આર્થિક રાહત મળવાની આશા છે.
આ યોજનાની શરૂઆત વર્ષ 2005માં 'રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી અધિનિયમ' (NREGA) તરીકે શરૂ કરવામાં આવી હતી. બાદમાં તેને મહાત્મા ગાંધીના નામ પરથી મનરેગા કહેવામાં આવ્યું. સરકારે યોજનાનું નામ બદલીને 'પૂજ્ય બાપુ ગ્રામીણ રોજગાર યોજના' કરી દીધી છે જેથી ગ્રામીણ વિકાસ અને રોજગાર સર્જનના ઉદ્દેશ્યોને એક નવી ઓળખ મળી શકે.
આ કાયદો ભારતમાં કામ કરવાના અધિકારની વિભાવનાને મજબૂત બનાવે છે. તેનો પ્રાથમિક ધ્યેય ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રહેતા અકુશળ મજૂરોને રોજગાર સુરક્ષા પૂરી પાડવાનો છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય દરેક ગ્રામીણ ઘરના ઇચ્છુક પુખ્ત સભ્યોને રોજગાર પૂરો પાડવાનો છે.
યોજનામાં મજૂરીના દિવસો વધારવામાં આવ્યા
પહેલા આ યોજનામાં 100 દિવસની મજૂરીની ગેરંટી હતી પરંતુ હવે તેને વધારીને 125 દિવસ કરી દેવામાં આવતા ગ્રામીણ પરિવારોને વધુ આવકની તક મળશે. મજૂરોમાં વધારાથી મજૂરોી આવકમાં સુધારો થશે જેનાથી ગ્રામીણ અર્થવ્યવસ્થામાં પણ સકારાત્મક પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે.
આ યોજના માત્ર રોજગાર જ નથી આપતી પણ ગામમાં જળ સંરક્ષણ, રોડ બાંધકામ, નહેર નિર્માણ, વૃક્ષા રોપણ અને અન્ય વિકાસ કામના માધ્યમથી પાયાની સુવિધાઓને પણ મજબૂત કરે છે. સરકારના આ નિર્ણયથી ગ્રામીણ વિકાસની દિશામાં એક મોટું પગલુ માનવામાં આવે છે. નવા નામ અને સંશોધનો સાથે આ યોજના આગામી સમયમાં ગ્રામીણ ભારતની આર્થિક સ્થિતિ સુધારવામાં વધારે પ્રભાવશાળી સાબિત થઇ શકે છે.
આ પણ વાંચો: