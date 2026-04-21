ગુજરાત માટે 'રેડ એલર્ટ'! આ વખતે કાળઝાળ ગરમી તોડશે રેકોર્ડ, હવામાન વિભાગની હીટવેવની આગાહી

હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને આસપાસના વિસ્તારમાં ગરમીના દિવસો સામાન્ય કરતાં વધુ રહેશે.

By PTI

Published : April 21, 2026 at 9:31 AM IST

નવી દિલ્હી: ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)ના એક ઉચ્ચ અધિકારીએ જણાવ્યું છે કે, આ વર્ષે ગંગાના મેદાનોના ઉત્તરીય ભાગ, પૂર્વીય દરિયાકાંઠાના રાજ્ય અને પશ્ચિમ રાજ્ય ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને આસપાસના વિસ્તારમાં ગરમીના દિવસો સામાન્ય કરતાં વધુ રહેશે.

PTI સાથે વાત કરતા, IMDના મહાનિર્દેશક મૃત્યુંજય મહાપાત્રાએ જણાવ્યું કે, એવા વિસ્તારો છે જ્યાં તાપમાન 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી વધુ રહેવાની ધારણા છે, એવા વિસ્તારોનો પણ સમાવેશ થાય છે જ્યાં હીટવેવ જોવા મળતી નથી.

IMDના મહાનિર્દેશકે વધુમાં કહ્યું કે, "એવા વિસ્તારો છે જ્યાં હવામાનની દ્રષ્ટિએ ગરમીનું જોખમ વધારે છે- ઉદાહરણ તરીકે, વિદર્ભ (મહારાષ્ટ્ર)માં વર્ષના આ સમયે સામાન્ય તાપમાન 41થી 42 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ હોય છે. તેવી રીતે જ, ઉત્તર પ્રદેશ અને હરિયાણામાં મે મહિના સુધીમાં સામાન્ય તાપમાન 40થી 44 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી જાય છે.તેથી, આપણે આવા ઉચ્ચ તાપમાનના દિવસો માટે તૈયાર રહેવું જોઇએ."

જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે IMD સંવેદનશીલ વસ્તીને મદદ કરવા માટે ક્યા પગલાં લઇ રહ્યું છે, ત્યારે IMDના વડાએ જણાવ્યું હતું કે બહાર કામ કરનારા લોકો, ખેતરોમાં કામ કરનારા મજૂરો વચ્ચે જાણકારી આપવા માટે WhatsApp ગ્રુપ બનાવવા સિવાય, ગરમી પડવા અને ક્યા પગલા ભરવાની આશા છે એમ જણાવવા ડિસપ્લે બોર્ડ પણ લગાવવામાં આવ્યા છે.

મહાપાત્રાએ જણાવ્યું, "તેનો ઉદ્દેશ્ય દરેક સુધી પહોંચવાનો અને IMD દ્વારા આપવામાં આવતી માહિતી આપવાનો છે. અમે સરકારી ચેનલો દ્વારા પણ માહિતી પહોંચાડીએ છીએ જેમાં નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટીનું કોમન એલર્ટ પ્રોટોકોલનો સમાવેશ થાય છે જે મોબાઇલ ફોન ધરાવનાર કોઇ પણ વ્યક્તિ માહિતી મેળવી શકે છે. તેમણે નોંધ્યુ કે કેટલાક એવા સેક્ટર છે જ્યાં લોકો પાસે મોબાઇલ ફોન અથવા IMD એલર્ટનું તાત્કાલિક એક્સેસ હોઇ શકે છે અથવા ન પણ હોય. નવી અથવા પરંપરાગત માધ્યમો દ્વારા ગરમીથી પ્રભાવિત આવા લોકો સુધી પહોંચવાનું હજુ પણ બાકી છે.

સોમવારે ગ્લોબલ હીટ એન્ડ કૂલિંગ ફોરમમાં પોતાના ભાષણ દરમિયાન આપેલા એક ઉદાહરણનો ઉલ્લેખ કરતા IMDના વડાએ જણાવ્યું, "ગયા વર્ષે રિક્ષા ચાલકો, શેરી વિક્રેતાઓ અને ઘરકામ કરનારાઓના સંગઠનો અમને દિલ્હીમાં મળ્યા હતા અને માહિતી માંગી હતી. અમે WhatsApp દ્વારા તેમના એસોસિએશન સેક્રેટરીને માહિતી આપી હતી જેમણે પછી તેમના સભ્યોને તે માહિતી આપી હતી. ગરમી પડવા અને શું પગલાં ભરવાની આશા છે તે સૂચવતા ડિસપ્લે બોર્ડ પણ લગાવવામાં આવ્યા હતા."

મહાપાત્રા અનુસાર, દર વર્ષે વધુ તાપમાનની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે- ખાસ કરીને એપ્રિલ અને મે મહિના દરમિયાન અને ચોમાસાના આગમન પહેલાના સમયગાળા (જૂન) દરમિયાન, ભલે દર વર્ષે ચોક્કસ ફેરફાર થતા હોય.

તાપમાનમાં વાર્ષિક અને દૈનિક ફેરફારોને સમજવા માટે IMD એક સીઝન અગાઉથી હીટવેવનું અનુમાન જણાવે છે, જે બાદ દર ગુરૂવારે આગામી ચાર અઠવાડિયા માટે એક્સટેન્ડેડ રેન્જનું અનુમાન જણાવે છે. ગરમીના મહિનામાં જિલ્લા લેવલ પર દરરોજ સાત દિવસની ચેતવણી પણ જાહેર કરવામાં આવે છે. IMDએ ફેબ્રુઆરીના અંતમાં માર્ચ, એપ્રિલ અને મે મહિના માટે પોતાનું પ્રથમ હીટવેવ આઉટલુક અને ગરમીના તાપમાનનું આઉટલુક જાહેર કર્યું છે જેને માર્ચના અંતિમ દિવસે એપ્રિલ, મે અને જૂન મહિના માટે અપડેટ કરવામાં આવ્યું છે.

IMDની આગાહી અનુસાર, એપ્રિલ, મે અને જૂન મહિનામાં ઘણી જગ્યાએ ગરમીનું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે, ખાસ કરીને પશ્ચિમ બંગાળ, ઓડિશા અને આંધ્ર પ્રદેશ જેવા ઉત્તર દરિયાકાંઠાના રાજ્યો અને પૂર્વમાં છત્તીસગઢ અને તેલંગાણા જેવા આસપાસના વિસ્તારોમાં ભારે ગરમી પડી શકે છે.

હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે, હરિયાણા, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, ઝારખંડ સહિત ગંગાના મેદાની વિસ્તાર, રાજસ્થાનના દક્ષિણ ભાગ, ગુજરાતનો કેટલોક ભાગ, મધ્ય પ્રદેશનો દક્ષિણ ભાગ અને મહારાષ્ટ્રના ઉત્તર ભાગમાં પણ ગરમીનું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે.

આ પણ વાંચો:

