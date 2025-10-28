આ વિસ્તારમાં ટકરાશે "ચક્રવાત મોંથા": 10 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે, રેડ એલર્ટ જારી
ચક્રવાત મોન્થાને કારણે હવામાન વિભાગે દરિયાકાંઠાના વિસ્તાર માટે રેડ એલર્ટ જારી કર્યું છે. PM મોદીએ આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રીને મદદની ખાતરી આપી.
Published : October 28, 2025 at 8:07 AM IST
હૈદરાબાદ : હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર ચક્રવાત મોંથા બંગાળની ખાડી ઉપર ઉત્તર-ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. જે આજે 28 ઓક્ટોબરની સવાર સુધીમાં તીવ્ર ચક્રવાતી વાવાઝોડામાં ફેરવાવાની ધારણા છે.
ચક્રવાત મોંથા અહીં વિનાશ વેરશે
ઉત્તર-ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ આગળ વધતા, તે આજે સાંજે અથવા રાત્રે 110 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન સાથે તીવ્ર ચક્રવાતી વાવાઝોડા તરીકે આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠે અથડાવાની ધારણા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ચક્રવાત મોંથા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં વિનાશ વેરી શકે છે. તેની સૌથી વધુ અસર આંધ્રપ્રદેશ, તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને ઓડિશાના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં અનુભવાશે.
A)Cyclonic Storm “Montha” [Pronunciation: Mon-Tha] over Westcentral Bay of Bengal* The Cyclonic Storm “Montha” [Pronunciation: Mon-Tha] over westcentraland adjoining southwest Bay of Bengal moved north-northwestwards with a speedof 15 kmph during past 6 hours and lay centered at… pic.twitter.com/iOcwV9zSNq— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 27, 2025
આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠે અથડાશે : IMD અધિકારી GNRS શ્રીનિવાસ રાવે જણાવ્યું હતું કે, "મંગળવાર સાંજ અથવા રાત્રિ સુધીમાં તે કાકીનાડા પ્રદેશ, મછલીપટ્ટનમ અને કલિંગપટ્ટનમ વચ્ચે, આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠેથી પસાર થવાની ધારણા છે. આંધ્રપ્રદેશના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ અને ભારે પવન ફૂંકાશે. અમે પેડ્ડપલ્લી, જયશંકર ભૂપલપલ્લી અને મુલુગુ એમ ત્રણ જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કર્યું છે. બાકીના બધા ઉત્તરપૂર્વીય જિલ્લાઓ પીળા એલર્ટ પર છે.
दैनिक मौसम परिचर्चा (27.10.2025)— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 27, 2025
दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान " मोंथा" एक प्रचंड चक्रवाती तूफान के रूप में 28 अक्टूबर की शाम="" रात को आंध्र प्रदेश तट को पार करने की संभावना है।
youtube : https://t.co/uTCRL54XyY
facebook… pic.twitter.com/CxKUOuuRbo
110 કિમી પ્રતિ કલાક સુધીની ગતિ
IMD મુજબ ચક્રવાત મોન્થા કાકીનાડા નજીક, મછલીપટ્ટનમ અને કલિંગપટ્ટનમ વચ્ચે, આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠેથી પસાર થવાની સંભાવના છે. તેની પવનની ગતિ 90-100 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી વધવાની ધારણા છે, જે 110 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ફૂંકાઈ છે.
તાત્કાલિક પગલાં લેવા મુખ્યમંત્રીનો નિર્દેશ
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર ચક્રવાત મોંથા મંગળવાર સાંજ સુધીમાં આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠે નજીક આવતા ગંભીર ચક્રવાતમાં ફેરવાઈ શકે છે. ચક્રવાત પૂર્વ કિનારાની નજીક આવતા આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુએ અધિકારીઓને જીવન બચાવવા અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં નુકસાન ઘટાડવા માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવા નિર્દેશ આપ્યો છે.
Cyclone Alert !— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 27, 2025
Cyclonic Storm #Montha over the Bay of Bengal is likely to intensify into a Severe Cyclonic Storm by 28th October morning.
Expected landfall: Between Machilipatnam and Kalingapatnam (around Kakinada) by evening/night of 28th Oct.
Wind Speed: 90–100 km/h,… pic.twitter.com/SXOFglAEQO
ચક્રવાતનો સામનો કરવા માટેની તૈયારી
ચક્રવાત મોંથા અંગે આર્યપલ્લીના મરીન પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ ઇન્સ્પેક્ટર વિદ્યાભારતી નાયકે જણાવ્યું હતું કે, "ચક્રવાતને કારણે આંધ્રપ્રદેશથી માછીમારી કરતી બોટો પરત ફરી શકી નથી. માછીમારીને બંદરમાં રહેવાનો આદેશ આપ્યો છે. અમે ગોપાલપુર બંદર પર 30 બોટોને આશ્રય આપ્યો છે. જ્યાં સુધી ચક્રવાત ચાલુ રહેશે ત્યાં સુધી તેઓ ત્યાં જ રહેશે."
27 अक्टूबर 2025 के लिए मौसम की चेतावनी#HeavyRainfall #VeryHeavyRain #ExtremelyHeavyRain #CoastalAndhraPradesh #Saurashtra #Kutch #CoastalKarnataka #EastRajasthan #GujaratRegion #Kerala #Odisha #Rayalaseema #TamilNadu #AndamanNicobar #Chhattisgarh #KonkanGoa@moesgoi @ndmaindia… pic.twitter.com/zGQd3qSak9— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 27, 2025
ભારે વરસાદની આગાહી, લોકોનું સ્થળાંતર
મુખ્યમંત્રીએ જિલ્લા કલેક્ટર અને પોલીસ અધિક્ષકને સંવેદનશીલ દરિયાકાંઠાના વિસ્તારના રહેવાસીઓને પુનર્વસન કેન્દ્રોમાં સ્થાનાંતરિત કરવા પણ નિર્દેશ આપ્યો. મુખ્યમંત્રીએ પુનર્વસન કેન્દ્રોમાં ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ખોરાક અને સલામત પીવાના પાણીની ખાતરી કરવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો. આ કેન્દ્રોની કામગીરી પર દેખરેખ રાખવા માટે ખાસ અધિકારીઓની નિમણૂંક કરવાનો પણ આદેશ આપ્યો. પીવાના પાણીના દૂષણને રોકવા માટે સાવચેતી રાખવી જોઈએ.
